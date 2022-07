Handwerklich hohes Niveau: Gesellenstücke sind die reinsten Kunstwerke

Schreinerinnung Oberland

Zwei Jahre lang musste die Schreinerinnung Oberland pandemiebedingt auf die Ausstellung und feierliche Prämierung von Gesellenstücken verzichten. Nun konnte sich der Schreiner-Nachwuchs wieder präsentieren – und das auf qualitativ hohem Niveau.

Landkreis – Sideboards, Schreibtische, Schränke jeglicher Art und Form, ein Tisch mit eingebautem Schachbrett und eine Werkbank: Es war eine breite Palette an Gesellenstücken, die der Nachwuchs der Schreinerinnung Oberland in der neuen Berufsschule in Weilheim der Öffentlichkeit präsentierte. 43 Junggesellen durften sich über den erfolgreichen Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung freuen. Keine Selbstverständlichkeit: „Die Gesellenprüfung ist nicht gerade leicht“, betonte Innungsobermeister Bertold Romberg in seiner Festrede: „Man muss schon gesamtheitlich denken können, um da gut durchzukommen.“ Romberg freute sich bezüglich seiner Schützlinge über ein „flächendeckend gutes Prüfungsergebnis, das sich bayernweit sehen lassen kann“. Er sei immer wieder erstaunt, welch handwerklich hohes Niveau die Gesellenstücke aufweisen würden.

Kreishandwerksmeister Michael Andrä sprach in seinem Grußwort sogar von wahren „Kunstwerken“: „Das ist keine Massenware. Wenn der Kunde etwas Spezielles haben will“, so Andrä, „dann muss er nur zu Jungschreinern gehen.“ Die Branche würde regelrecht auf den Nachwuchs warten. Und das Berufsfeld sei auch finanziell lukrativ: „Handwerksgesellen sind gefragt und werden bald mehr verdienen als so mancher Ingenieur“, prognostizierte Andrä.

+ „Gute Form“: Preisträgerin Marie Jurzig (M.) mit ihrem Schreibtisch, Angelika Flock und Bertold Romberg. © Ralf Ruder

Als Prüfungsbester der Schreinerinnung wurde Sebastian Trainer ausgezeichnet. Der 19-jährige Wildsteiger hat einen Fernsehtisch als Gesellenstück angefertigt – „weil ich im Haus meiner Eltern gerade in den Keller gezogen bin und so was gebraucht habe“. Trainer wird jetzt erst einmal von seinem Ausbildungsbetrieb zu einer anderen Schreinerei wechseln, „um auch mal was anderes zu sehen und auszuprobieren“. Irgendwann soll dann die Meisterschule auf dem Programm stehen. Und wie würde es dann mit einer eigenen Schreinerei aussehen? „Des wär’ scho a Sach“, meint Trainer.

Prämiert wurde auch Marie Jurzig und zwar in der Kategorie „Die gute Form“. Ihr „Pen Cruiser“, ein aus alten Skateboardbrettern gefertigter Schreibtisch, überzeugte die Jury aufgrund seiner „herausragenden Optik“ und seiner „stimmigen Formgebung“. Jurzig ist für ihre Ausbildungszeit extra von Weßling nach Weilheim gezogen. Nach dem Abitur wollte die 22-Jährige zunächst etwas Handwerkliches machen und dann Architektur studieren. Nun disponiert sie erst einmal um: „Ich will vorerst in dem Beruf bleiben und mehr Erfahrungen sammeln.“ Jurzig schwärmt von der Schreinerei, weil sie so vielfältig ist und sie darin ihre Kreativität ausleben kann. „Das Schreinerhandwerk ist eine schöne Sache und sehr erfüllend.“

Ganz abgehakt hat Marie Jurzig das Studium noch nicht – wobei statt Architektur auch „Nachhaltiges Recycling“ in Frage kommen könnte: „Das ist mir ganz wichtig.“ Als passionierte Skateboard-Fahrerin war es denn mehr oder weniger auch eine Ehrensache, die ausrangierten Bretter nicht in den Müll zu werfen, sondern im Gesellenstück zu verewigen.

Wenn Jurzig über die Schreinerei spricht, dann ist pure Leidenschaft zu spüren. Ob es ein Traumberuf für sie ist? „Auf jeden Fall“, lautet die klare Antwort.

