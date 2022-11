Gewaltverbrechen in Weilheim: Mann ermordet seine Ehefrau, deren Schwester und seinen Schwager

Notarzt konnte nichts mehr tun

Vier Leichen wurden in Weilheim am Freitagabend gefunden. Ein Mann ermordete drei Familienmitglieder und beginn dann Selbstmord.

Update vom 12. November, 15.02 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Ehepaaren in Oberbayern sollen die Leichen am Montag obduziert werden. Mit Ergebnissen sei nicht vor Montagnachmittag zu rechnen, was davon veröffentlicht werde, sei noch unklar, sagte Polizeisprecher Alexander Huber am Samstag. Bei den vier Toten von Weilheim handelt es sich nach dpa-Informationen um Zwillingsschwestern und deren Männer. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei tötete ein 59-Jähriger am Freitag erst die 57 Jahre alten Frauen und dann einen 60-Jährigen. Anschließend soll sich der Verdächtige das Leben genommen haben.

Die Ermittler wollten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekanntgeben, wie das genaue Verhältnis der Toten zueinander war. Sie teilten lediglich mit, sie seien miteinander verwandt. Das Motiv des Täters war am Samstag zunächst nicht bekannt. Auch in der Kreisstadt ist das Verbrechen am Samstagmorgen meist kein großes Thema.

„Davon habe ich noch nichts gehört. Das wundert mich, weil wir haben viele ältere Kunden, das ist ein sehr familiäres Umfeld, hier wird normalerweise über alles gesprochen. Ich glaube, davon weiß unsere Kundschaft gar nichts“, sagt eine Verkäuferin in einem Bio-Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt. „Es passiert so viel auf der Welt, was sind da vier Tote?“, meint eine Bedienung in einem Café. „Darüber wurde heute nicht gesprochen.“

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000 Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Gewalttat in Weilheim: Männer wiesen Schussverletzungen auf

Update vom 12. November, 10.48 Uhr: Laut Polizei gibt es neue Erkenntnisse zu den Verletzungen der beteiligten Personen. So wiesen die getöteten Männer Schussverletzungen auf, die Frauen jedoch nicht. „Die Frauen hatten keine Schussverletzungen“, sagte Polizeisprecher Alexander Huber am Samstag. Auch über mögliche Stichverletzungen sei ihm nichts bekannt. Wie genau die beiden 57-Jährigen starben, soll nun eine Obduktion klären. Diese werde womöglich noch am Samstag erfolgen.

Die Frauen und die Männer im Alter von 59 und 60 Jahren sollen miteinander verwandt gewesen sein – inwiefern genau, also ob eventuell verschwägert, wollen die Ermittler nicht sagen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um eine Beziehungstat. Demnach hat der 59-Jährige am Freitagnachmittag erst die Frauen und dann den 60-Jährigen getötet. Anschließend soll sich der Verdächtige das Leben genommen haben. Das Motiv war zunächst unbekannt.

Gewalttat in Weilheim: Zwei Schwestern und deren Männer tot aufgefunden

Erstmeldung vom 12. November 2022:

Weilheim – Im Laufe des Freitagabends (11. November) offenbarte sich der Polizei das ganze Ausmaß einer Gewalttat im oberbayerischen Weilheim. Nachdem die Beamten zunächst am späten Nachmittag zu einem tödlich verletzten Mann gerufen wurden, erreichte sie am Abend ein erneuter Anruf. Wieder wurde eine leblose Person entdeckt. Als die Einsatzkräfte dann das Haus des zweiten Toten durchsuchten, fanden sie zwei weitere Leichen.

Gewalttat in Weilheim: Passanten entdecken leblose Person auf Parkbank – es war wohl der Täter

Gegen 16.50 Uhr ging der erste Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein. Es wurde ein schwerverletzter Mann im Garten eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Eine Zeugin hatte den Mann in der Pistlgasse entdeckt und die Helfer gerufen. Polizei und Rettungsdienst machten sich sofort auf den Weg, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Als die Helfer eintrafen, war der 60-jährige Mann nicht mehr ansprechbar. Der Notarzt versuchte ihn noch zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Sofort wurde eine Großfahndung nach einem möglichen Täter eingeleitet, an der sich zahlreiche Beamte verschiedener Dienststellen beteiligten. Der Erfolg blieb zunächst aus. Gegen 19.15 Uhr erreichte die Polizei ein zweiter Hinweis. Ein Passant hatte auf einer Parkbank eine leblose Person entdeckt. Die Einsatzkräfte machten sich auf den Weg in die Holzhofstraße an der Ammer. Als sie dort eintrafen, entdeckten sie die Leiche eines 59-Jährigen.

Gewalttat in Weilheim: Zwei Frauenleichen in Haus entdeckt

Im Zuge ihrer Ermittlungen suchte die Polizei auch das Wohnhaus des 59-Jährigen auf. Als sie das Anwesen betraten, fanden die Beamten dort zwei Frauen mit massiven Verletzungen vor. Die beiden 57-Jährigen waren so schwer verletzt, dass der ebenfalls anwesende Notarzt nur den Tod feststellen konnte.

Nach ersten Erkenntnissen aus den kriminalpolizeilichen Untersuchungen können die Ermittler davon ausgehen, dass der 59-Jährige zunächst die beiden Frauen und den 60-jährigen Mann tödlich verletzte. Anschließend fügte er sich selbst so schwere Verletzungen zu, die zu seinem eigenen Tod führten. Die Polizei gab außerdem bekannt, dass die vier Personen in einem Verwandtschafts- bzw. Bekanntschaftsverhältnis standen.

Die ersten Ermittlungen übernahm die Polizeiinspektion Weilheim. Später führten Ermittler des Kriminaldauerdienstes der Kripo Weilheim die Untersuchungen fort. Ziel ist es, den genauen Tathergang zu rekonstruieren. Weiter heißt es: „Das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Weilheim hat, mit Unterstützung des Fachkommissariats für Spurensicherung, mittlerweile unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen übernommen.“ (tel)

