„Glaubensfragen“ setzen auf Neustart

Fast 50 Veranstaltungen mit namhaften Rednern, insgesamt 15 000 Besucher – und ungezählte gute Denk-Anstöße: Die „Weilheimer Glaubensfragen“ sind eine Erfolgsgeschichte. Durch Corona wurde sie nach zehn Jahren jäh unterbrochen, doch für 2022 gibt es wieder große Pläne.

Weilheim – Was die „Weilheimer Glaubensfragen“ bedeuten und was sie so bedeutsam macht, das kann man mit Namen und mit Zahlen beschreiben. Um die 15 000 Zuhörer bei knapp 50 Gesprächsabenden in zehn Jahren – diese Zahlen sind ebenso beeindruckend wie die Liste der prominenten Redner. Professor Paul Kirchhof, Claus Hipp und Gloria von Thurn und Taxis kamen ebenso ins „Haus der Begegnung“ an der Römerstraße wie der Wiener Kardinal Schönborn oder Ex-Ministerpräsident Beckstein. Auch „Linke“-Politiker Gregor Gysi war schon da, bearbeitete die Frage „Braucht unsere Gesellschaft Gott?“ – und sorgte für den allergrößten Besucher-Ansturm in der Geschichte der „Glaubensfragen“ (die doch sehr oft vor vollem Haus stattfanden). Mithalten konnte da nur noch der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schiessler

Enorme Bandbreite abbilden

Viel wichtiger als Namen und Zahlen ist aber wohl, was bei den „Weilheimer Glaubensfragen“ inhaltlich passiert. Und das ist mindestens ebenso beeindruckend. „Drängende kirchliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen“ zu diskutieren, dabei unterschiedliche Positionen „in enormer Bandbreite“ abzubilden und so zu tiefer Auseinandersetzung anzuregen, das ist laut Koordinator Martin Gregori das Ziel der Reihe. Und die munteren Diskussionen bei und nach den Vorträgen sowie viele positive Rückmeldungen belegen: Die Frucht ist aufgegangen.

Achtköpfiges Vorbereitungsteam

Ulrich Lindl, der die Reihe im Jahr 2010 als damaliger Weilheimer Stadtpfarrer mitinitiiert hat, ist sich sicher: „Damit hat der Glaube die Aufmerksamkeit gefunden, die er verdient.“ Die „Glaubensfragen“ seien „eine Erfolgsgeschichte“, schreibt Lindl – der zeitweilig die Hauptabteilung „Kirchliches Leben“ im Bistum Augsburg leitete und heute Pfarrer in Biberbach ist – in der Jubiläumsbroschüre zum zehnjährigen Bestehen der Reihe. Getragen sei diese vom Engagement des achtköpfigen Vorbereitungsteams, „das sich selbst von Glaubensfragen bewegen lässt und alles dafür getan hat, dass so viele gute Antworten gefunden werden konnten“.

Vor dem ersten Vortrag kam der Lockdown

Nach neun erfolgreichen Durchgängen ab 2011 hat jedoch die Corona-Pandemie diese Erfolgsgeschichte jäh unterbrochen. „Alles Krise? Wege in unruhigen Zeiten“, unter diesem Titel waren fünf Abende für 2020 fertig geplant, die Plakate hingen bereits. CDU-Grande Wolfgang Bosbach wollte in Weilheim „wider die Resignation“ in Deutschland sprechen, Ex-Finanzminister Theo Waigel über Perspektiven für den „verunsicherten Kontinent“ Europa. Und Ordensschwester Katharina Ganz, Kämpferin für die Zulassung von Frauen zum Weiheamt, wollte „Wege zu einer geschwisterlichen Kirche“ weisen. Doch noch vor dem ersten Vortrag kam der Lockdown.

Auch der Missbrauchsskandal gehört dazu

Auch für die regelmäßigen Treffen des Vorbereitungsteams war das erst mal das Aus. Nicht aber für den Geist der „Glaubensfragen“, für die Lust weiterzumachen – und schon gar nicht für deren Notwendigkeit. „ Was beschäftigt die Leute? Was ist der Puls der Zeit?“, diese Frage stelle sich das Team immer wieder neu, sagt Gregori, der von Beruf Stabshauptmann bei der Bundeswehr war und heute in Weilheims Pfarrgemeinderat, im Dekanatsrat und auch im Vorstand des Diözesanrats aktiv ist. Dass zu den drängenden Themen 2022 gewiss auch der Missbrauchsskandal gehört, steht für den 69-Jährigen außer Zweifel. Pauschalisierungen wolle man dabei aber entgegenwirken – und wie immer weiter denken. „Es geht um Erneuerung und Weiterentwicklung der Kirche“, betont Gregori. Auch Spiritualität wolle man pflegen, zugleich richte sich die Reihe nicht nur an religiöse Menschen. „Es soll keine Bibelstunde sein, sondern soll zur Debatte führen, zum Nachdenken anregen über den Sinn des Lebens“, erklärt der Koordinator. Und fügt an: „Das Leben ist so vielfältig.“

Stadthalle steht nicht zur Verfügung

So läuft längst die Planung für die „Glaubensfragen“ 2022. Wunschkandidaten sind unter anderem der ehemalige Entwicklungshilfeminister Gerd Müller und der Prager Priester und Soziologe Tomás Halík. Zudem hoffen die Organisatoren, dass die 2020 ausgefallenen Vorträge von Bosbach und der Franziskanerin Katharina Ganz nachgeholt werden können. Konkrete Termine allerdings stehen noch nicht fest. Die könne man erst nach dem 20. März festlegen, wenn wirklich feststeht, ob alle Einschränkungen aufgehoben werden.

Was hohe Besucherzahlen angeht, dürfte es auch dann noch schwierig sein. „Die Leute wollen nicht zu nah beieinander sitzen“, sagt Gregori, das sei zurzeit noch deutlich zu spüren. Wird das gewohnte „Haus der Begegnung“ also ausreichen? Die Weilheimer Stadthalle aber steht als Veranstaltungsort nicht zur Verfügung, sie wird noch das ganze Jahr gesperrt sein. Realistisch sei deshalb wohl eher, mit den „Glaubensfragen“ erst nach den Sommerferien zu beginnen. Das Thema soll dann heißen: „Neustart! Kirche und Gesellschaft zusammenführen“. Und dafür ist es dann aber wirklich allerhöchste Zeit.