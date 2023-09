Mit Luisa Neubauer an einem Strang ziehen: Neue Gruppe ruft zu „Klimastreik“ auf

Von: Stephanie Uehlein

Wirbt für die Teilnahme am „Klimastreik“ in Weilheim: dessen Orga-Team von der heuer entstandenen Initiative „Weilheim kann Klima“. Die Kundgebung am 15. September wird vom „Weilheimer PARK(ing) Day“ (wir berichteten) eingerahmt. © „Weilheim kann Klima“

Zum für 15. September geplanten „Klimastreik“, zu dem Luisa Neubauer und ihre Bewegung „Fridays for future“ aufrufen, ist in Weilheim eine Kundgebung geplant. Diese ist das erste Projekt, das Mitglieder der neuen Gruppe „Weilheim kann Klima“ gemeinsam realisieren.

Weilheim – Der Aufruf der Bewegung „Fridays for Future“, am Freitag, 15. September, einen „Globalen Klimastreik“ zu veranstalten, fällt in Weilheim auf fruchtbaren Boden: Die neue Initiative „Weilheim kann Klima“ beteiligt sich von 13 bis 14 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Kirchplatz an der Aktion. Es spricht unter anderem Pfarrer Jost Herrmann, früher Seelsorger bei der örtlichen evangelischen Gemeinde.

Mitglieder der Initiative setzen mit der Kundgebung ihr erstes gemeinsames Projekt um. „Wir wollen auf die weltweite ökologische Krise und die Dringlichkeit des aktiven Handelns aufmerksam machen“, heißt es in einer Mitteilung über die Aktion auf dem Kirchplatz.

Vier Redner sprechen bei „Klimastreik“-Kundgebung

Die Initiative lädt nicht nur Menschen aus Weilheim, sondern aus dem gesamten Oberland zu der Kundgebung ein. Mit dieser soll „eine wirkungsvollere, mutigere und entschlossenere Politik gefordert werden, die dem Ausmaß der Klimakrise gerecht wird, unsere Heimat nachhaltig schützt und gleichzeitig für soziale und wirtschaftliche Sicherheit sorgt“.

Die Kundgebungsteilnehmer sollen laut der Mitteilung „eine laute, kreative Gemeinschaft“, Musik und Reden erleben. Neben Jost Herrmann, der sich dem Thema „Soziale Auswirkungen des Klimawandels weltweit“ widmet, sprechen: Karin Knöthig von „Greenpeace Weilheim“ über „Die Zwillingskrise – Klimawandel und Biodiversitätsverlust“, Andreas Scharli von der „Energiewende Oberland“ über „Energiewende – Der notwendige und machbare Abschied von Öl, Gas und Kohle“ sowie Alexander Rossner von der Genossenschaft „Zukunftswerk“ (Peißenberg) über „Veränderte Gesetzgebung statt Kriminalisierung von Protest“.

Rund 40 Menschen gehören „Weilheim kann Klima“ an

„Weilheim kann Klima“ ist nach eigenem Bekunden „eine Initiative von Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen und Altersgruppen, die sich gemeinsam in Weilheim und Umgebung für mehr Klima- und Artenschutz einsetzen“. Sie ist parteiunabhängig und will „lokal und regional auf die weltweite ökologische Krise und die Dringlichkeit des aktiveren Handelns von Politik, Unternehmen und Bürger:innen“ aufmerksam machen sowie auch Wege aus der Krise aufzeigen.

Die offenen Treffen der Initiative finden jeweils am ersten Montag im Monat ab 19.30 Uhr im „Elementar“ in Weilheim statt. Der Gruppe gehören nach eigenen Angaben rund 40 Menschen an, darunter „ein sehr aktiver Kern von 10 bis 15 Leuten“. „Weilheim kann Klima“ ist zwar unabhängig, arbeitet aber „Hand in Hand“ mit der Initiative „Wir in Weilheim“, welcher ein Teil der Mitglieder ebenfalls angehört.

Mehr Infos über „Weilheim kann Klima“ gibt es auf dem Internetauftritt von „Wir in Weilheim“: wir-in-weilheim.de.

