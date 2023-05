Gmünder Hof in Weilheim: Wo Jugendliche einen Weg aus den Problemen finden

Von: Katrin Kleinschmidt

Arbeiten weiter zusammen: (v.l.) Irina Möhres und Petra Callwitz von der Agentur für Arbeit, Sebastian Gut (Leiter Gmünder Hof) und Tobias Bihlmaier (Geschäftsführer der Brücke Oberland). © Kleinschmidt

Keine Lehrstelle, keine Perspektive: Manche jungen Menschen wissen noch nicht so recht, wohin. Als Zwischenschritt können sie mit der „Brücke zum Beruf“ am Gmünder Hof wichtige Fähigkeiten erlernen und Erfahrungen machen. Das Projekt der „Brücke Oberland“ ist für weitere drei Jahre gesichert.

Weilheim – Korbinian macht eine schnelle Bewegung und schiebt sich an den Schafen vorbei. Ganz routiniert sieht das aus, der 20-Jährige hat Erfahrung im Umgang mit Tieren. „Man muss sie ein bisschen austricksen“, sagt er. „Sonst klauen sie mir das Futter aus der Hand.“ Als er den Behälter im Gehege aufgefüllt hat, streichelt er die Schafe kurz, dann geht’s weiter mit der Arbeit. Denn auf dem Gmünder Hof nahe Weilheim gibt’s an jenem Morgen im März viel zu tun. Auch die Hühner und Kaninchen wollen versorgt werden. Dafür sind die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zuständig, die am Projekt „Brücke zum Beruf“ (BZB) teilnehmen. An diesem Tag kümmert sich Korbinian um alles allein – die anderen sind krank. Dem 20-Jährigen, der aus dem östlichen Landkreis kommt, macht das wenig aus. Die Aufgaben auf dem Hof bereiten ihm Freude. Über eine Streetworkerin war ihm damals die Teilnahme am BZB nahe gelegt worden. „Ich hatte keine Motivation mehr“, erinnert sich Korbinian, wie er zwei Monate zuhause versumpft ist. Dank der Arbeit auf dem Hof „geht’s bergauf“.

Jugendlichen den Weg ins Arbeitsleben ebnen

Der junge Mann, der seine erste Ausbildung abgebrochen hat, hat eine neue in Sicht. Die „Brücke zum Beruf“ hilft jungen Menschen, die noch nicht bereit fürs Arbeitsleben sind, sich weiterzuentwickeln. Die Gründe, warum die jungen Leute zum Gmünder Hof kommen, sind so vielfältig wie die Menschen selbst.

Die Brücke Oberland startete 2010 mit der BZB. Anfangs noch in Räumen in der Stadt Weilheim. „Das Projekt von damals hat nicht mehr viel mit dem von heute zu tun“, sagt Sebastian Gut, Leiter des Gmünder Hofs. Tobias Bihlmaier, Geschäftsführender Vorstand bei der Brücke, bestätigt das. Die Ziele seien zwar die gleichen wie damals, die Methodik aber anders. Bihlmaier muss es wissen, die Arbeit für das Projekt war einst sein Einstieg bei der Brücke. Wenn Bihlmaier und seine Kollegen damals von Jugendlichen wussten, die keiner Beschäftigung nachgingen, wurde schon mal an deren Tür geklingelt. „Manchmal waren sie noch im Schlafanzug“, erinnert er sich. Der anfängliche Kontakt war oft schwierig, doch mit der Zeit wurden einige junge Menschen zugänglicher, kamen in die Räume, um etwas fürs Berufsleben zu lernen. „Es war damals auch viel Erlebnispädagogik“, sagt Bihlmaier. Es ging gemeinsam auf den Berg, es wurde Kajak gefahren oder geklettert.

Tiere versorgen, Kochen, Putzen - und Bewerbungen schreiben

Heute sehen die Tage für Projekt-Teilnehmer anders aus. Ihnen sollen wichtige Eigenschaften für das Berufsleben nahegelegt werden: Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein. Deshalb werden das Versorgen der Tiere, aber auch hauswirtschaftliche Aufgaben – wie Handtücher zu wechseln, zu kochen oder zu putzen – von den Jugendlichen auf dem Hof übernommen. Zusätzlich lernen sie Wichtiges fürs Berufsleben, arbeiten beispielsweise an Bewerbungen. „Die Brücke zum Beruf ist unser Kernprojekt auf dem Gmünder Hof“, sagt Bihlmaier.

Projekt am Gmünder Hof: Geld von Jobcenter und Arbeitsagentur

Daher ist er froh, dass die Finanzierung für weitere drei Jahre gesichert ist. Die Agentur für Arbeit Weilheim sowie das Jobcenter Garmisch-Partenkirchen finanzieren die sieben Plätze für 15- bis 25-Jährige. Ist der Bedarf größer, kann auf bis zu neun Plätze aufgestockt werden.

„Ein solch niederschwelliges Angebot haben wir im Raum Weilheim sonst nicht“, sagt Petra Callwitz, Leiterin der Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit. „Aber manchmal ist es notwendig, noch einen Zwischenschritt zu gehen.“ Ihre Kollegin Irina Möhres, Berufsberaterin und Maßnahmenbetreuerin für die BZB, betont, wie wichtig die Arbeit am Gmünder Hof für manche Jugendliche sei: Beispielsweise wecke die Arbeit mit den Tieren Verantwortungsbewusstsein. Die jungen Menschen „können sich hier auf einem ganz neuen Feld beweisen. Können neue Facetten an sich entdecken, von denen sie gar nicht wissen, dass sie sie haben“, sagt sie.

Manche Jugendliche verstecken sich erst mal

Und manche müssen überhaupt erst einmal lernen, Vertrauen aufzubauen. Sebastian Gut berichtet, dass es schon mal eine ganze Weile gedauert hat, bis er das erste Mal die Haarfarbe einer Teilnehmerin sah – weil sie sich hinter Kapuze und Maske versteckt hatte. Andere lassen die Haare tief ins Gesicht fallen, wenden sich ab. Essen sogar allein. Andere wiederum kämpfen mit körperlichen Beschwerden, nachdem sie sich lange Zeit zu Hause verkrochen haben, können kaum etwas heben oder lange stehen. Die Muskulatur muss sich erst wieder bilden. „Wir brauchen manchmal einen langen Atem, um dranzubleiben“, sagt Gut über die Arbeit am Hof.

Jeder muss eine Chance bekommen - davon profitiert auch die Gesellschaft

Den haben er und sein Team. „Wir wollen keinen Jugendlichen verlieren“, betont er. „Das kann man sich gesellschaftlich und auch im Blick auf den Fachkräftemangel nicht leisten.“ Jeder müsse die Chance bekommen, aufgefangen zu werden – und sich entwickeln zu können. Im Falle der „Brücke zum Beruf“ kann das nur geleistet werden, wenn es die jungen Leute selbst wollen. „Die Teilnehmer müssen nicht, sie dürfen hier sein. Das ist freiwillig“, sagt Gut. „Ich habe Riesen-Respekt vor jedem, der regelmäßig kommt.“ Denn Geld gebe es nicht –aber eben die Chance auf eine berufliche Zukunft.

Das Angebot ist auf sechs Monate angelegt, kann aber bis zu einem Jahr verlängert werden. „Acht bis zwölf Monate sind gewöhnlich“, sagt Callwitz. Der Kontakt komme auf unterschiedlichem Wege zu stande: Über Eltern, die Arbeitsagentur, Streetworker zum Beispiel.

Gemüse und Eier werden direkt am Gmünder Hof verkauft

Wie bei Korbinian. Er möchte schnell den nächsten Anlauf ins Berufsleben nehmen. Bis das klappt, kommt er zum Gmünder Hof, versorgt die Tiere, hilft bei der Gartenarbeit. Brokkoli und Kohlrabi hat er gesät. Das Gemüse, das am Hof geerntet wird, wird dort direkt verkauft – ebenso wie die Eier der Hühner. An die denkt Korbinian auch bei der Aussaat. Als er in die Erde greift, fischt er einen Regenwurm heraus und geht mit ihm in der Hand Richtung Stall. Er grinst. „Da werden sich die Hühner aber freuen.“

