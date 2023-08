Goaßlschnalzer-Auftritt vor prächtiger Kulisse in Südfrankreich

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Goaßlschnalzer zeigen vor der prächtigen Kulisse des Narbonner Rathauses ihr Können. © Gronau

Wenn Goaßlschnalzer vor dem Rathaus in Narbonne auftreten, Musiker und Trachtler in der Stadt bis weit in die Nacht bei der „Bayerischen Woche“ unterhalten, dann wird klar: Die Partnerschaft zwischen Weilheim und dem französischen Ort ist wahrlich mit Leben erfüllt.

Weilheim – Schon bei der „Französischen Woche“ in Weilheim hat die Städtepartnerschaft zwischen der Kreisstadt und dem südfranzösischen Narbonne nach der Coronaphase wieder Fahrt aufgenommen. Derzeit wird sie in Narbonne weiter gepflegt. Eine rund 60-köpfige Delegation fuhr anlässlich der 16. „Bayerischen Woche“ – die im Französischen „Semaine Bavaroise“ heißt – vom Voralpenland in die Partnerstadt am Canal de la Robine. Für den Besuch gibt es ein umfangreiches Programm, das an diesem Samstag zu Ende geht.

Mit zur Gruppe aus Weilheim gehören neben Bürgermeister Markus Loth auch die Stadträte Marion Lunz-Schmieder, Florian Lechner und Brigitte Gronau sowie die kürzlich verabschiedete Stadträtin Petra Arneth-Mangano. Ebenfalls mit dabei sind Mitglieder der Stadtkapelle und des Trachtenvereins aus der Kreisstadt sowie ein etwa 20-köpfiges Gastronomie-Team, Jutta Liebmann vom städtischen Tourismusreferat, Dolmetscherin Sabine Fenner-Wegener und Künstlerin Ilka Niederfeld. Letztere bestreitet vor Ort eine Ausstellung.

Begehrtes Fotomotiv: Trachtler und Musiker aus Weilheim im sonnigen Südfrankreich. © Gronau

Die Musiker und Trachtler prägten immer wieder das Stadtbild von Narbonne. „Gestern Abend war auf dem Platz der ,Bayerischen Woche’ eine super Stimmung“, so Brigitte Gronau am Freitagmorgen. „Ganz viele Leute waren da.“ Trachtler und Musiker hätten bis kurz nach 23 Uhr für Unterhaltung gesorgt.

Für die Goaßlschnalzer aus Weilheim ist der jetzige Besuch ein besonderer: Vor 20 Jahren hatten sie auf dem Platz vor dem Narbonner Rathaus ihren ersten öffentlichen Auftritt. Und ihnen zuzuschauen, „ist auch 20 Jahre später immer noch ein absolutes Highlight“, so Gronau.

An den Verkaufsständen bei der „Semaine Bavaroise“ („Bayerischen Woche“) in Narbonne wurden unter anderem Surhax‘n, bayerische Bratwürste und gebackener Leberkäs angeboten. © Gronau

An den Ständen der „Bayerischen Woche“ bietet die Familie Drexl aus Raisting Speisen und Getränke an. Für 8.50 Euro gibt es zum Beispiel „1 saucisse bavaroise de porc rôti avec salade de pommes de terre“ („1 bayerische Bratwurst mit Kartoffelsalat“).