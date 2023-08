Containerbau mit drei Stockwerken, 40 Meter lang, 15 Meter breit

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Auf dem frisch planierten Gelände auf der Westseite der Hardtschule wird demnächst als Zwischenlösung ein Containergebäude errichtet. © Gronau

An der Weilheimer Hardtschule rücken bald riesige Container an: Im November soll das Interimsgebäude für die offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule bezugsfertig sein – eine Millionen-Investition für voraussichtlich zwei bis drei Jahre.

Weilheim – Es ist ein mächtiges Baufeld: Praktisch die komplette Wiese auf der Westseite der Hardtschule wurde in den vergangenen Wochen aufgekiest und verdichtet. Dort wird bald das Übergangsgebäude für die wachsende Ganztagsbetreuung aufgestellt – ein Containerbau mit drei Stockwerken, 40 Meter lang und fast 15 Meter breit. Zudem seien Lagerflächen und Ausweichparkplätze nötig, erklärt das Stadtbauamt auf Anfrage unserer Zeitung. Doch ein Teil werde wieder begrünt und bepflanzt, wenn das Interimsgebäude steht, versichert Jens Kromer seitens der Bauverwaltung.

„Multifunktional geplant“

Über den Sommer werden die Fundamente und Anschlüsse vorbereitet, dann sollen „relativ schnell die Container aufgestellt werden“, erläutert Stadtbaumeisterin Katrin Fischer. Denn bereits für November sei vorgesehen, diese zu beziehen. Nicht nur für die Ganztagsbetreuung – auf die Eltern ab 2026 nach und nach einen Rechtsanspruch haben – wird dieses Übergangsgebäude mitsamt Ausgabeküche und Mensa gebraucht. Der dreigeschossige Bau ist laut Stadtverwaltung „multifunktional geplant“ und bietet auch Platz für den Fall, dass zusätzliche Klassen an der Hardtschule nötig werden. „Das rollt angesichts der Entwicklung Weilheims auf uns zu“, sagt Fischer.

Neubau soll 2025 stehen

All das hat seinen Preis: Allein die Lieferung, Montage, Vorhaltung und spätere Demontage des Interimsgebäudes kostet die Stadt knapp 1,9 Millionen Euro. Noch viel teurer – die Rede ist von rund 15 Millionen Euro – wird der eigentliche, feste Erweiterungsbau, der in den kommenden Jahren auf der Ostseite der Hardtschule entsteht und dauerhaft Platz für zusätzliche Klassen und die offene Ganztagsbetreuung bieten soll. Nach dem 2022 abgeschlossenen Architektenwettbewerb (wir berichteten) beginnt im Herbst die Detailplanung für diesen Erweiterungsbau. In diese werde auch die Schulfamilie, also Lehrkräfte, Schüler und Eltern, fortlaufend einbezogen, betont Fischer.

Laut Zeitplan soll der Neubau zum Schuljahr 2025/26 fertig sein. Dann will die Stadt so schnell wie möglich das gerade entstehende Interimsgebäude abbauen. Die Fläche, die dafür planiert wurde, soll dann wieder Gelände werden, das wie bisher für die Pausen oder etwa den Sportunterricht genutzt werden kann. Doch bis dahin, so viel steht fest, wird es mit der aktuellen und mit der bevorstehenden Großbaustelle deutlich enger auf dem eigentlich großzügigen Hardtschul-Areal.