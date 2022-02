Große Eiche fällt für Bürgerheim-Projekt in Weilheim

Von: Magnus Reitinger

Hier errichtet das städtische Bürgerheim ein „Mehrgenerationenhaus“. Im Hintergrund ist das bereits bestehende „Betreute Wohnen“ (Münchener Straße 21) zu sehen, in der Bildmitte die Eiche, die nun gefällt wird. © Gronau

Für das neue „Mehrgenerationenhaus“ des Bürgerheims zwischen Münchener Straße und Bahnhofgasse muss eine prächtige, rund 100 Jahre alte Eiche fallen. „Eine schwere Entscheidung“, hieß es dazu in Weilheims Bauausschuss. Doch scheitern lassen wollte das Projekt niemand.

Weilheim – Das „Mehrgenerationenhaus“, in dem das Bürgerheim rund 20 neue Wohnungen – teils für Mitarbeiter, teils für „Betreutes Wohnen“ – schaffen will, ist das Herzstück der Neuplanungen für den Bereich zwischen Münchener Straße und Bahnhofgasse. Entstehen soll dieses hinter der Villa an der Münchener Straße 21, die bereits 2017 zu zehn seniorengerechten Wohnungen umgebaut wurde. Das Grundstück hat die 2020 verstorbene Keramikkünstlerin Elisabeth Wiedemann-Scherr dem Heim vermacht. Der Neubau ist in Holzbauweise mitsamt leistungsfähiger Solaranlage auf dem Dach geplant – wofür die Stadträte auch von der Forderung eines Gründachs abrückten (wir berichteten).

Mehr Baurecht auch in der Nachbarschaft

Doch auch für die Nachbargrundstücke in diesem Quartier, das von außen bislang kaum einsichtig ist, will die Stadt neue Baumöglichkeiten schaffen und eine „verträgliche Nachverdichtung“ ermöglichen. Dafür wird derzeit der dort geltende Bebauungsplan geändert, bis vor zwei Wochen lag die Änderungsplanung erstmals öffentlich aus. In dieser Verfahrensrunde gingen allein sieben Schreiben von Anliegern ein, die der Bauausschuss des Stadtrates nun in seiner Februar-Sitzung besprochen hat. Einige baten um kleinere Änderungen ihrer bebaubaren Fläche oder etwa der Vorgaben für Dachgauben; zum Teil werden diese nun in die Planung aufgenommen.

Auch Bedauern von Anwohnern

Doch auch Bedauern über die Verdichtung und die Reduzierung des Baumbestandes sowie Befürchtungen wegen zusätzlichem Verkehr wurden geäußert. Das Stadtbauamt versicherte dazu in seiner Abwägung, dass es durch die Planung „keine unzumutbaren Beeinträchtigungen“ für Anwohner gebe. Bezüglich der Erschließung über die Bahnhofgasse laufen derzeit auch Gespräche mit dem Investor, der auf dem benachbarten Areal „Südlicher Bahnhof“ mehrere Wohnkomplexe und einen Gewerbebau plant.

Untersuchung in Sachen Artenschutz nötig

Nach entsprechenden Hinweisen von Anwohnern wird die Stadt für das Grundstück des „Mehrgenerationenhauses“ nun eine artenschutzrechtliche Voruntersuchung in Auftrag geben. Dabei geht es etwa um Fledermäuse und Eidechsen, die womöglich umzusiedeln sind. Buchstäblich im Weg steht dem Neubau derzeit eine prächtige, laut Baumpfleger „rund 80 bis 120 Jahre alte“ Eiche. Zusätzlich zur allgemeinen Abwägung der Stellungnahmen zum Bebauungsplan hat der Ausschuss explizit beschlossen, dass diese gefällt werden darf. Dagegen stimmte nur Alfred Honisch (Grüne): Er forderte, ernsthaft zu prüfen, ob nicht „um die Eiche herumgebaut“ werden könne.

Das sei schon erfolgt, antwortete Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt-Sommer, doch da gebe es keine Chance: „Der Erhalt der Eiche würde bedeuten, dass fast die Hälfte der geplanten Wohnungen entfallen würde.“ Zur Kompensation der Baumfällung sei „eine hochwertige Grünplanung“ gefragt, sagte Roppelt – und hob auch die „ökologische Holzbauweise“ des geplanten Neubaus hervor. Zudem werde bisherige Verkehrsfläche im Hof des „Betreuten Wohnens“ entsiegelt.

Eine zusätzliche Eiche am Stadtrand als Ausgleich?

Man sei da vor eine „schwere Entscheidung“ gestellt, befand Rupert Pentenrieder (BfW), der Stadtratsreferent für städtisches Grün. Doch auch er sprach sich für die Fällung aus, „sonst wäre das Projekt des Bürgerheims nicht möglich“. Zusätzlich zu den Ausgleichsmaßnahmen vor Ort, so sein Vorschlag, solle man „auf einer städtischen Wiese in freier Natur eine Solitär-Eiche pflanzen: Eiche für Eiche, das wäre hier schon angebracht“. 2. Bürgermeisterin Angelika Flock (CSU) nannte das als Sitzungsleiterin einen „tollen Vorschlag“. Einen konkreten Beschluss dazu gab es allerdings (noch) nicht.