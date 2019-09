Das große Krabbeln: Schädlinge setzen heimischen Bäumen zu

Es krabbelt an Bäumen und Büschen im Landkreis. Die meisten der Tierchen sind harmlos, aber manche richten ziemlichen Schaden an. Welche Schädlinge setzen den Bäumen im Landkreis besonders zu? Dieser Frage ist die Heimatzeitung nachgegangen.

Landkreis – In vielen Gärten im Landkreis wird derzeit fleißig gewerkelt. Hecken werden gestutzt, Rasen gemäht, verblühte Blumen entfernt – und Buchs massiv zurückgeschnitten oder gleich komplett entfernt. Auf den Wertstoffhöfen türmen sich an den Sammelstellen für Grüngut große Haufen Buchs.

Der Buchsbaumzünsler hat den Landkreis erobert, was die Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt, Heike Grosser, bestätigt: „Der Buchsbaumzünsler ist flächendeckend vorhanden und die Raupen fressen die Buchsbäume in den Gärten wie auch auf den Friedhöfen kahl.“ Der Landkreis Weilheim Schongau sei als einer der letzten Landkreise von diesem zugewanderten Schädling erreicht worden – und zwar von Süden und von Norden.

Den Buchsbaumzünsler zu bekämpfen, sei nicht einfach, aber möglich, so Grosser: „Es gibt eine biologische Bekämpfung mit einem Bacillus für den Haus- und Kleingartenbereich.“ Es sei wichtig, den Bacillus zum richtigen Zeitpunkt aufzutragen. Die noch kleine Raupe müsse im dichten Buchs direkt getroffen werden. „Das ist schwierig, wenn es gelingt, wirkt es aber gut.“ Der Gartenbesitzer, der einmal den richtigen Zeitpunkt erwischt hat, muss weiter auf der Hut sein, denn es wachsen mehrere Generationen Buchsbaumzünsler pro Sommer heran. Der Bacillus muss also mehrere Male zur richtigen Zeit aufgetragen werden.

Falls der Buchsbaumzünsler nicht zum richtigen Zeitpunkt mit dem Bacillus besprüht wurde, bleibt unter Umständen nur noch starkes Zurückschneiden oder komplettes Entfernen des Buchses übrig. Damit der Schädling im Garten nicht weiter Schaden anrichten kann, sollten die Abfälle nicht im heimischen Kompost entsorgt, sondern zur EVA zur Grüngutsammelstelle gebracht werden. In größeren Kompostieranlagen herrschten höhere Rotttemperaturen, „sodass die Raupen abgetötet werden.“

Dass der Buchsbaumzünsler weiter in diesem Ausmaß für Schäden sorgt, kann sich Grosser nicht vorstellen, auch wenn zunächst sehr viele Buchsbäume absterben werden. „Die gesamte Population des Buchsbaumzünsler wird aber, wenn es deutlich weniger Buchs gibt, zusammenbrechen“, so die Kreisfachberaterin. Zudem ist sie überzeugt davon, dass andere Tiere die ihnen noch fremde Raupe zunehmend als Fressen entdecken. „Immer mehr Vögel werden auch diese Raupen fressen, auch andere Gegenspieler werden die Raupen nutzen. So wurden bereits Wespen beobachtet, die sich so eine Fleischmahlzeit geholt haben“, so Grosser. Sie kann sich daher gut vorstellen, dass über dieses Problem in zwei Jahren nicht mehr gesprochen wird.

Ein Schädling, der bereits seit Jahren sein Unwesen im Landkreis treibt, ist die Rosskastanienminiermotte, die für die braunen Flecken auf den Kastanienblättern sorgt. Die Blätter sterben zwar durch den Befall nicht ab, dennoch werden die Bäume durch die Motte geschwächt.

+ War heuer vergleichsweise harmlos: der Borkenkäfer. © Forstamt

Ein größeres Problem stellt auch der asiatische Laubholzbockkäfer dar, der aus Asien eingeschleppt wurde und eine Gefahr für fast alle heimischen Laubholzarten darstellt. Auf der Homepage der „Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft“ wird vor dem Käfer, der als einer der gefährlichsten Laubholzschädlinge weltweit gilt, gewarnt: „Der Käfer befällt gesunde Bäume und kann diese bei starkem Befall zum Absterben bringen.“ Deswegen ist auch der Fund eines solchen Käfers meldepflichtig.

Auch, wenn die Fundstellen langsam näherrücken – im Landkreis ist der Schädling bislang noch nicht aufgetaucht, wie die Pressesprecherin der Landesanstalt, Elke Zahner-Meike mitteilt: „Von den Nachbarlandkreisen ist bisher Garmisch-Partenkirchen mit der Laubbockkäfer-Quarantänezone in Murnau am Staffelsee betroffen“, schreibt sie. Denn wenn der Käfer gefunden wird, muss eine Quarantänezone eingerichtet und es müssen weitere Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Der Borkenkäfer – vor allem der Buchdrucker setzt den Fichten zu – ist dagegen schon länger im Landkreis eingetroffen und hat im vergangenen Jahr große Schäden angerichtet. „Heuer ist es wohl nicht so schlimm wie wir befürchtet haben“, sagt der für Weilheim zuständige Revierförster Marco Walbrecker.

Seiner Ansicht nach spielen mehrere Faktoren zusammen, die dem Buchdrucker das Leben und Sich-Vermehren schwer machen. Es habe heuer öfter geregnet als im vergangenen Jahr, was die Bäume gestärkt habe. Und die Waldbauern seien sehr dahinter her gewesen, befallene Fichten schnell aus dem Wald zu schaffen. „So haben wir nur die Hälfte oder ein Drittel des Befalls des Vorjahres“, sagt Revierförster Walbrecker.

Als Ursache für das wachsende Problem mit den diversen Schädlingen sieht der Förster die klimatischen Veränderungen. „Wir gehen davon aus, dass der Klimawandel dafür verantwortlich ist, dass sich diese Insekten so vermehren“, meint Walbrecker.