Wie große Oper ins Weilheimer Stadttheater kommt

Von: Magnus Reitinger

Rundum begeistert von Weilheim und seinem Theater ist Sopranistin Maria Czeiler. © privat

Mit einer großen „Jubiläums-Operetten-Gala“ feiert der Verein „Voilà! Opera!“ im Weilheimer Stadttheater sein zehnjähriges Bestehen. Das wird ein Fest, verspricht Gründerin und Sängerin Maria Czeiler.

Weilheim – Seit über zehn Jahren bringt die Münchner Sopranistin Maria Czeiler mit ihrem Verein „Voilà! Opera!“ regelmäßig Operngalas und andere Konzerte ins Weilheimer Stadttheater. Nun gibt es, mit etwas Verspätung, eine „Jubiläums-Operetten-Gala“ zum zehnjährigen Bestehen. Worauf sich die Zuhörer am 12. Februar freuen dürfen und warum sie das Theater und auch das Publikum in Weilheim so besonders findet, verrät die Sängerin im Interview.

Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Auftritt in Weilheim?

Das ist lange her, und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 2012 mit der Oper „Hänsel und Gretel“ war oder doch eine Operngala im Winter 2011. Auf jeden Fall war ich sehr nervös, daran kann ich mich noch gut erinnern. Es war der Anfang mit meinem Verein und ein wunderbarer neuer Abschnitt meines Lebens und meiner Karriere.

Wie kam’s zu Ihrem ersten Gastspiel hier? Kannten Sie das Stadttheater vorher schon?

Ich habe das Weilheimer Theater kennengelernt, als ich, während meiner Ausbildung zur Sängerin, als Produktionsassistentin gearbeitet habe und diese Company mal nach Weilheim eingeladen wurde. Dann sind wir alle mit dem Bus hingefahren und haben dort mit Leuten, die gerade ein Musical gemacht haben, gesungen und geratscht. Als ich dann später die Oper „Hänsel und Gretel“ organisiert habe, konnte ich mich ans Stadttheater erinnern und habe mit Freuden erfahren, dass es dort auch einen Orchestergraben gibt – den wir nach etlichen Jahren wieder entstaubt haben und mit Musik erfüllen konnten.

Seitdem konzertieren Sie hier regelmäßig. Was reizt Sie an Weilheim so?

Ja, wir sind mindestens zweimal im Jahr hier, und ich freue mich jedes Mal wieder, hierher zu kommen. Wenn ich zum Plakatieren komme, ist es für mich fast wie ein Urlaubstag, ich treffe mich mit Freunden hier, genieße die netten Gespräche in manchen Läden und geh’ auch noch gut zum Essen. Auch meine beiden Marienkonzerte, die ich in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt singen durfte, werden mir unvergesslich bleiben. Ich habe mich immer sehr gefreut, dass die Kirche voll war und die Leute unsere Konzerte genossen haben.

Ist Weilheims Stadttheater für Sie ein besonderer Ort?

Ich finde das Theater einfach wunderbar. Es ist schnuckelig und hat auch einen tollen Flügel, was ja nicht überall der Fall ist. Außerdem haben uns die Weilheimer ins Herz geschlossen. Ich bekomme oft Mails und Anrufe, wo sich die Leute bei mir bedanken, dass ich solche Konzerte hier veranstalte. Mich berührt das immer, und es macht mich glücklich und dankbar, dass meine Arbeit den Leuten Freude bereitet. Darum bin ich ja auch Sängerin geworden, um den Leuten etwas zu geben und die Seelen mit schöner Musik zu beglücken und auch zu bewegen.

Wo sind die Produktionen von „Voilà! Opera!“ ansonsten zu erleben?

Unsere Gala-Konzerte finden außerdem noch in Pfaffenhofen/Ilm statt. Leider hat sich die Möglichkeit mit Landsberg zerschlagen. Ansonsten gibt es mein Projekt „Oper in Schulen“, das hauptsächlich in München stattfindet

Können Sie die Arbeit Ihres Vereins in zwei, drei Sätzen beschreiben?

Der eigentliche Grund für dessen Entstehung war dieses Schulprojekt, das Kindern die Welt der klassischen Musik, speziell der Oper, vorstellen möchte. Ich inszeniere gekürzte Kinderopern mit Kammerorchester, Bühnenbild und Kostümen und natürlich Opernsängern. Da ich in vielen sozialschwachen Schulen und auch Schulen mit behinderten Kindern spiele, versuche ich Gelder zu organisieren, damit auch diese Kinder so etwas mal erleben können.

Nun feiern Sie mit zwei Jahren pandemiebedingter Verspätung das zehnjährige Bestehen von „Voilà! Opera!“. Worauf dürfen sich Besucher an diesem Abend freuen?

Ich glaube, dass dieser Abend sehr lustig wird, da ich auch den Fasching ein wenig bedacht und witzige Arien und Lieder ausgewählt habe. Im zweiten Teil des Konzertes wird ein Geiger auftreten, damit wir einen „Zigeunergeiger“ hören können, und nicht nur von ihm singen. Es wird ungarisch feurig!

Wie würden Sie jemanden ins Theater locken, der nicht von Haus aus Operetten-Fan ist?

Die Operette ist viel besser als ihr Ruf. Und manchmal schwerer zu singen als die Oper. Ich finde, dass die Operetten von Kálmán und Lehàr wunderbar ans Herz gehen mit ihren Melodien und der Oper sehr ähneln. Die Operette ist beschwingter und meistens fröhlich. Okay, die Texte sind oft schon sehr schmalzig, aber wenn man Puccini übersetzt, gibt es da teilweise keine Unterschiede. Beides aber wunderschön. Für alle, die es nicht kennen: Einfach mal zuhören und sich dann ein Urteil bilden.

Was sind Ihre Ziele für die nächsten zehn Jahre „Voilà! Opera!“?

In den nächsten Jahren plane ich, neben den Gala-Konzerten und Schulprojekten, noch ganze Opern im klassischen Sinn zu inszenieren. Da mich das Regie-Theater total aufregt und ich für die Oper kämpfen möchte, dass sie überlebt, ist mir das wichtig. Das ist einer der wichtigsten Punkte in unserer Vereinssatzung, den Komponisten und seine Musik in den Vordergrund zu stellen und nicht die verrückte Idee eines Regisseurs, der keine Ahnung von Musik hat und nicht einmal das Werk kennt. Wie soll denn die Musik in die Seele dringen können, wenn ich mich nur aufregen muss, dass da komische Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann, auf der Bühne passieren?

Und welche Rolle spielt Weilheim in den Plänen?

Weilheim wird immer ein Spielort für mich bleiben, denn es ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle und die Menschen uns willkommen heißen. Und wenn ein Theater schon einen Orchestergraben hat, sollte der auch öfters benutzt werden. Wie zum Beispiel am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr, wenn wir mit der Märchenoper „Rusalka“ von Dvoràk kommen. Natürlich gekürzt, auf deutsch – für kleine und große Kinder und selbstverständlich auch für Erwachsene!

Die Jubiläums-Gala beginnt am Sonntag, 12. Februar, um 18 Uhr im Stadttheater Weilheim: Neben Maria Czeiler singen und spielen Karo Khachatryan (Tenor), Tobias Neumann (Bariton), Anton Roters (Geige) sowie Stellario Fagone (Klavier), der auch humorvoll durchs Programm führt. Es erklingen u.a. Werke von Lehàr, Kálmán, Millöcker und Offenbach. Karten zu 25 Euro (inkl. Programmheft) sind per Mail an info@voila-opera.de zu bestellen. Info: stadttheater-weilheim.de