Großer Andrang bei Ausbildungsmesse in Weilheim

Groß war die Resonanz bei der Ausbildungsmesse, die Aussteller blicken durchweg optimistisch in die Zukunft. © Ralf Ruder

Die 18. Ausbildungsmesse des Landkreises bot 123 Informationsmöglichkeiten für Jugendliche. Viele waren mit ihren Eltern und Großeltern nach Weilheim gekommen und nutzten die Gelegenheit auch zum Besuch der neuen Berufsschule bei deren Tag der offenen Tür.

Weilheim – Zur 18. Ausbildungsmesse, die gleichzeitig „die erste in der modernsten Berufsschule Bayerns ist“, begrüßten Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Schulleiter Knut Seelos schon zum Start am Samstag um 9 Uhr über 200 Gäste, die sich vor dem Gebäude am Narbonner Ring versammelt hatten. Die Besucher verteilten sich dann schnell in dem weitläufigen Gebäude.

Optimismus bei Ausstellern

Die Aussteller blicken durchweg optimistisch in die Zukunft. So sieht der Obermeister der Schreinerinnung Bertold Romberg trotz des „exorbitanten Preisanstiegs“ beim Einkauf auf lange Sicht keine Problem für seine Branche. Nachhaltiges Bauen und Klimaschutz seien gefragt, Holz am und im Bau sei zukunftsfähig, da es ohne großen Energieaufwand produziert werde und ein guter CO2-Speicher sei. Entsprechend groß sei das Interesse an einer Ausbildung in dieser Branche. Jedes Jahr würden im Bereich der Innung etwa 50 Lehrlinge ihre Ausbildung abschließen.

Nachwuchssorgen hat laut Innungsobermeisterin Birgit Binder das Friseurhandwerk. Dies liege unter anderem daran, dass viele junge Menschen nicht mehr von 8 bis 18 Uhr im Salon arbeiten wollten, eine ausgeglichene Work-Life-Balance sei ihnen wichtiger. Um Auszubildende zu finden, reagiere das Friseurhandwerk mit flexibleren Arbeitszeiten. So würden einige Salons die Vier-Tage-Woche oder freie Samstage anbieten. Attraktiv sei das Friseurhandwerk auch für alle, die sich selbstständig machen wollen. Trotzdem hätten sich nur wenige Jugendliche informiert.

Viel Interesse am Thema Solar

Keine Sorgen um ihre berufliche Zukunft müssen sich Jugendliche laut Sabrina Hannweber machen, wenn sie sich für den Bau von alternativen Energieanlagen entscheiden. Die Ausbildungsbeauftragte von „Haustechnik Oberland“ sieht eine „solare Zukunft“ im Bereich der Energieversorgung. Wohl deshalb interessierten sich auch viele für diese Branche, wie der Besuch am Stand zeigte.

Ähnlich wie Hannweber sieht auch Siegfried Minnich die Entwicklung des Arbeitsmarkts. Zu den Branchen, die sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen müssen, gehöre der Medizinsektor. Als Ausbildungsleiter der Raistinger Firma „hg medical“, die Implantate aus Titan herstellt, besucht er gezielt Jobmessen, um Nachwuchs für das Unternehmen zu finden. Ziel sei es, die jungen Leute nach der Ausbildung zu übernehmen. „Es gibt nichts Besseres als eigenen Nachwuchs“, weiß Minnich aus Erfahrung.

Noch Plätze für den Herbst frei

So sieht es auch Richard Graf von „rgf Funkenerosion“ in Fischen, der sein Unternehmen zum ersten Mal auf einer Ausbildungsmesse vorstellte. Sein Ziel ist, im kommenden Lehrjahr wieder zwei Feinwerkmechaniker für sein Unternehmen auszubilden.

Schnellentschlossene hatten auf der Messe noch die Chance, eine Ausbildungsstelle für diesen Herbst zu bekommen. Die „Schröder Group“ hatte noch zwei freie Stellen, für kommendes Jahr sucht das Unternehmen aus Forst laut Ausbildungsleiter Thomas Beetz gleich ein Dutzend junge Leute, die Maschinen zur Blechbearbeitung bauen wollen.

Nach den Corona-Lockdowns stellt der Prokurist des Modehaus „Echter“, Andreas Weber, fest, dass viele Menschen wieder vor Ort einkaufen wollen. Deshalb suchte er auf der Messe für die Häuser in Weilheim und Murnau Jugendliche, die im dualen Studium eine Ausbildung zum Handelsfachwirt machen oder „Gestalter für visuelles Marketing“ werden wollen.

Immer noch großes Interesse am Mechatroniker

Laut Petra Callwitz von der Agentur für Arbeit sind derzeit bei den Unternehmen Auszubildende im Verwaltungs- und Bürobereich, Anlagenmechaniker für den Heizungs- und Sanitärbereich und Friseure besonders gefragt. Bei den Jugendlichen sei nach wie vor das Interesse am Automobilbereich sehr groß. Viele wollten Mechatroniker werden.

„Sehr zufrieden war Christiane Wurm mit dem Besuch in der ersten Halbzeit. Bis Mittag waren bereits rund 800 Besucher gekommen. Einen Grund für den guten Besuch sieht die für Wirtschaftsförderung zuständige Mitarbeiterin des Landratsamts auch darin, dass gleichzeitig das neue Gebäude der Berufsschule bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Dies allein sei schon eine Attraktion gewesen.

Alfred Schubert