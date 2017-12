Großes Programm beim „Fubsi“

Seine zweite Auflage erlebt am morgigen Sonntag, 31. Dezember, der Weilheimer Silvesterlauf, besser bekannt als „Fubsi“.

Weilheim –

„Fubsi“ steht für Freizeit- und Breitensportinitiative, und hinter „Fubsi“ stehen Peter Müller, Chef der Stadtwerke, Josef Wiedemann (Musikhaus) und Edgar Wolf (Fitlife). Sie verstehen sich nicht als Sponsoren-, sondern als Organisationsteam, das sich primär zusammen mit seinen Mitarbeitern engagiert. Die drei haben ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollen den Silvesterlauf mit Start und Ziel an der Stadtwerkestraße 1 im Weilheimer Osten als festes Angebot in Weilheim etablieren. Am Sonntag stehen mehrere Strecken zur Wahl: 2,75 Kilometer für Kinder und Jugendliche (Start: 12.15 Uhr), 5,5 Kilometer zum Walken und für den Volkslauf (12.30 Uhr) sowie elf Kilometer für die „Großen“ (13.30 Uhr). Auf Gäste und Teilnehmer warten musikalische Unterhaltung und Energie-Snacks, so die Stadtwerke. Anmeldung ist noch ab 9 Uhr möglich.Infos im

Internet unter www.sog-events.de.