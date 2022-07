Grundwasserspiegel niedrig: Drohen Engpässe bei der Trinkwasserversorgung?

Von: Sebastian Tauchnitz

Der Grundwasserspiegel ist momentan sehr niedrig. Das Wasserwirtschaftsamt in Weilheim beobachtet die Lage genau. © Lukas Schulze/dpa

Schaut man auf die Karten des Niedrigwasser-Informationsdienstes Bayern, dann fällt auf, dass der Wasserstand der Grundwassermessstellen im Oberland mittlerweile „niedrig“, stellenweise „sehr niedrig“ ist. Einzige Ausnahme ist die Isar bei Lenggries. Was bedeutet das für uns?

Landkreis – Korbinian Zanker, Chef des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim und damit Herr der Gewässer in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg, Landsberg am Lech und Garmisch-Partenkirchen, hat eine Begründung dafür parat.

„Wir schießen gerade eine Menge Wasser in die Isar“, sagt er. Der Sylvensteinspeicher sei noch gut gefüllt, weswegen man Wasser abgeben könne. Bei einem Zulauf von 9 Kubikmetern pro Sekunde lasse man 17 Kubikmeter pro Sekunde in die Isar ab.

„Von historischen Tiefstständen sind wir noch weit entfernt?“

Das Wasserwirtschaftsamt beobachte die Lage derzeit sehr genau, müsse einmal pro Woche ans Ministerium Bericht erstatten. Aber „es ist Sommer und von historischen Tiefstständen beim Wasser sind wir noch sehr weit entfernt“, so Zanker.

„Der extrem trockene Winter hängt uns nach“, so der Experte. Man dürfe sich da nichts vormachen: Selbst wenn es jetzt regnen würde, hätte das kaum Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel. Der werde im Herbst und Winter aufgefüllt. „Deswegen wird das mit den niedrigen Grundwasserständen auch noch bis September, Oktober so weitergehen.“

Bei den großen Seen macht sich der Grundwasserspiegel deutlich bemerkbar

Bei den großen Seen – Starnberger See und Ammersee – machen sich die niedrigen Wasserstände schon deutlich bemerkbar, weiter im Süden sehe es am Walchensee oder dem Sylvenstein schon noch deutlich besser aus. Auch die Flüsse würden Niedrigwasser führen, insbesondere die kleinen Bäche und Gewässer hätten nicht mehr sonderlich viel Wasser.

„Aber das ist kein Anlass zur Sorge“, so der Chef des Wasserwirtschaftsamtes. Von Extremlagen wie in Teilen Ostdeutschlands, wo die Wasserabgabe rationiert werden müsse, sei man hier noch weit entfernt. „Dennoch sollte sich jeder klarmachen, dass Trinkwasser ein kostbares Gut ist und nicht verschwendet werden sollte.“ Man muss ja vielleicht nicht zwei Stunden lang den Rasen wässern.

Das Landratsamt in Landsberg am Lech bereite gerade schon eine Pressemitteilung vor, in der die Bevölkerung aufgerufen wird, Wasser zu sparen. „Es ist halt Sommer“, meinte Zanker. Der nächste Herbst und Winter kommt bestimmt. Und damit hoffentlich auch wieder kräftige Niederschläge, die den Grundwasserspiegel wieder auffüllen.