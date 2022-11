Gustostückchen aus Italien mit Sänger aus Brasilien

Traten mit bekannten und und seltenen Stücken im Stadttheater auf: Stellario Fagone, Robson Bueno Tavares, Maria Czeiler und Rodrigo Trosino. © bretting

Es war ein nobles Ergebnis, dass die Münchner Sangesprofis von „Voila Opera“ die Reihen im Stadttheater halb füllten. Und nobel war ja auch der Inhalt des Abends: italienische Arien, darunter mit „zweieinhalb“ aus vier Protagonisten original italienisch.

Weilheim – Pianist Stellario Fagone leitete durch den Abend. Zum unvermeidlichen Giuseppe Verdi hatte er den selten beleuchteten Hinweis auf zahlreiche Schicksalsschläge parat. „Vielleicht war er deshalb der Komponist der Familienbeziehungen“, sagte Fagone mit wunderbarer Formulierungskunst, trotz Akzent. Tatsächlich ist es nicht häufig, Schillers „Kabale und Liebe“ als Verdi-Oper zu hören. „Luisa Miller“ heißt es in Italien, doch die Liebeshändel sind die gleichen. Herzzerreißend emotional ging Sopranistin Maria Czeiler ins „Non lasciarmi“ (Verlass mich nicht), das sie in frappanten Koloraturen variierte. Geschickt trat Jung-Tenor Rodrigo Trosino hier gekleidet als Dirigent auf, sodass sein Seitenblick aufs Notenpult die Textstütze überspielte.

Sänger schmachtete vor Liebeskummer

Trosino interpretierte freilich tadellos, zudem schien gerade seine nicht allzu donnerhafte Stimme dem übersichtlichen Theaterraum wohlzutun. Und gerade, wenn Trosino ganz frei und auswendig sang, wie in Donizettis „Lucia di Lammermoor“, da kam sein Gesang so herrlich deutlich daher, dass sogar etwas Italienisch verstehbar wurde: Der beneidete „Consorte“, der Gefährte, dem wohl leicht in der Brust war, indem er zum Schloss durfte, indes der Sänger vor Liebeskummer verschmachtete. Ja, in dieser Operngala durften auch Männer Schwäche zeigen. Maria Czeiler war sprühend lebendig in ihrem Sopran und zeigte durchgängig Flexibilität zwischen nachdenklichen mittleren Lagen und bravourösen Gesangsspitzen. Ob es nun fröhlich zuging oder tragisch, das machte sie vor allem mimisch deutlich: Voller Liebeszuversicht in Leoncavallos „I Pagliacci“, voller Bösartigkeit in Verdis „Macbetto“.

Donnernder Bariton

Wiederum war der Mann in Schwäche gefangen: Bariton Robson Bueno Tavares zeigte durch gebeugte Gestik und zurückgenommene Stimme, wie unwohl ihm die ganzen Mordaufträge waren, die „Lady Macbeth“ (Czeiler) ihm gebieterisch vorsang. Bueno Tavares war der „halbe Italiener“ im Quartett, denn gebürtig ist er aus Brasilien. Auf jeden Fall sorgte er mit seinem donnernden Bariton für Ohrenschlackern; Diese Stimme hätte wohl auch die Arena von Verona durchdrungen.

Kaum was zu verbessern

Gleichwohl war der Sänger wunderschön in seinen geschmeidigen Aufschwüngen der Stimme. Und die konnten auch mal witzig und leicht sein, als Bueno Tavares mit den salbungsvollen Worten des Scharlatans seinen (aus Fusel bestehenden) „Liebestrank“ anpries. In der gleichnamigen Oper von Gaetano Donizetti wird Nemorino (gesungen von Rodrigo Trosino) gleich selber beschwipst, sodass dessen Angebetete den tolldreist Trällernden kaum noch wiedererkennt.

Solcherlei Gustostückchen-Auswahl machte Spaß, und die Mixtur aus bekannten und seltenen Stücken stimmte ebenso wie die Abwechslung aus schweren und leichten Partien. Auch Stellario Fagone bearbeitete die Tasten mit Einfühlung. Eigentlich gibt es kaum etwas zu verbessern, es sei denn, man könnte die Arien in einem Open Air an einem Sommerabend erträumen.