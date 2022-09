Zufluchtspunkt für Kinder in Not: Gut Dietlhofen der Maffay-Stiftung ist „voll belegt“

Teilen

Das Tabalugahaus auf Gut Dietlhofen bei seiner Einweihung im Jahr 2018. Auf 500 Quadratmetern ist hier viel Platz für Rückzug und Geselligkeit. © schubert/ARCHIV

Auf Gut Dietlhofen entstand vor vier Jahren ein neuer Wohlfühlort für Heranwachsende aus schwierigen Verhältnissen. Rund 400 Kinder sollte das Gebäude jährlich beherbergen, hieß es. Zeit nachzufragen, wie es um das jüngste Tabalugahaus von Peter Maffay steht.

Weilheim – Mit einer großen Einweihungsfeier und über 1000 Gästen wurde das vierte Tabalugahaus 2018 eröffnet. Die anderen drei zur Peter-Maffay-Stiftung gehörenden Ferienhäuser befinden sich am Starnberger See, auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca und in Rumänien.

Bei seinem jüngsten Erholungsdomizil für Kinder und Jugendliche hat der Deutschrocker das ehemalige Verwaltungsgebäude des Guts Dietlhofen umfunktionieren lassen. Heraus kam ein 500 Quadratmeter großes Gebäude, das jährlich rund 400 benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit Drogen- oder Gewalterfahrungen eine Anlaufstelle sein sollte.

Das lichtdurchflutete Gebäude wurde barrierefrei konzipiert. Alle Räume sind per Aufzug oder Treppe erreichbar. Von der natürlichen Umgebung des Gutes versprach man sich ebenfalls positive Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen.

Das Haus werde sehr gut angenommen, berichtete Albert Luppart, Geschäftsführer der Peter Maffay Stiftung. In diesem Jahr habe man sogar mehr Gäste als sonst. Ob das im Hinblick auf den eigentlichen Hintergrund der Einrichtung nun eine gute Nachricht ist, oder vielleicht eher nachdenklich stimmen sollte, liegt im Auge des Betrachters. In jedem Fall scheinen das Tabalugahaus und das Gut Dietlhofen bei den Betroffenen sehr gut anzukommen.

Verständlich: Das Areal mit weiten Tiergehegen und in Reichweite des Dietlhofer Sees, inmitten des Pfaffenwinkels zeigt sich besonders abwechslungsreich. Auch das Zusammenleben mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die seit dem 4. März auf dem Gutsgelände leben, gestalte sich harmonisch, weiß Luppart zu berichten.

Kinderhaus und angrenzendes Gästehaus zusammen beherbergen zurzeit 28 Heranwachsende mit schwierigem Hintergrund, so Luppart. „Die Zusammenarbeit in der Region läuft mit beiden Landratsämtern gut“, meinte er. In Jägersbrunn am Starnberger See betreibt die Stiftung nämlich ein weiteres Kinderhaus.

Die Kinder, die auf Gut Dietlhofen untergebracht sind, kommen dabei nicht nur aus der Region. „Aus ganz Deutschland und auch aus angrenzenden europäischen Staaten“ würden Hilfesuchende in das Alpenvorland kommen. Teilweise leide die Einrichtung daher schon unter Platzmangel, erklärte Luppart. Die Kinder würden dann auf die umliegenden Herbergen, wie die Villa K in Niederpöcking oder das Gut Grasleiten verteilt werden.

Den Kindern mit unterschiedlichen Vergangenheiten werden jedoch nicht nur auf dem Gutshof bleibende Erinnerungen beschert, auch bei Ausflügen in der Region, beispielsweise nach München oder auf die Zugspitze, versuche man, den jungen Menschen prägende Erlebnisse zu bieten, die ihnen eine Auszeit von ihrem oft unschönen Privatleben ermöglichen sollen, so Luppart.

Künftige Erweiterungen nicht ausgeschlossen, aber keine konkreten Pläne

Auf dem Gutsgelände sei besonders der Abenteuerspielplatz mit seinen vielen Naturelementen und einer Seilbahn beliebt. Aber auch die Scheune, die vor drei Jahren zum Begegnungshaus umfunktioniert wurde und mit ihrer Lehrküche für Klein und Groß eine bewusste und gesunde Ernährung vermitteln soll, oder das Bienenprojekt finde bei den Kindern großen Anklang. „Es kommt immer auf die Jahreszeit an“, erzählte Luppart. Da gebe es durchaus Unterschiede, was den Kindern auf dem Gut am besten gefallen würde.

Auf die Frage, ob man die Gruppen den individuellen Schicksalen der Kinder entsprechend anpassen würde, merkte er an, dass man besonders darauf bedacht sei, homogene Gruppen zu bilden. „Es muss einfach passen“, meinte Luppart. Die Altersspanne reiche auf Gut Dietlhofen aber hauptsächlich vom Grundschul- bis ins Jugendalter.

Auch in Zukunft möchte man den Auszeit-Suchenden ein breites Spektrum an Möglichkeiten bieten. Bei dem momentanen Bedarf an Plätzen müsse bisweilen über eine Erweiterung der Einrichtung nachgedacht werden. Ein zweites Kinderhaus auf dem Gut sei zwar momentan nicht geplant, „ausschließen könne man aber natürlich nichts“, meinte der Geschäftsführer der Stiftung. Da müsse er aber noch mit Peter Maffay persönlich über die Zukunft sprechen. Von Florian Zerhoch