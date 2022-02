Gymnasiums-Leiterin: Aufrüttelnde Rede zum Abschied

Von: Boris Forstner

Teilen

Begleitet von den Schülersprechern wurde Schulleiterin Beate Sitek durch ein Spalier aus Ganztagsschülern geführt. © Ruder

Mit einer kleinen, aber abwechslungsreichen Abschlussfeier ist Beate Sitek nach fünfeinhalb Jahren vom Gymnasium Weilheim verabschiedet worden. Die 64-Jährige hielt eine aufrüttelnde Rede.

Weilheim – Wie organisiert man eine Abschiedsfeier in Corona-Zeiten? „Wir haben zum Teil minütlich umgeplant“, sagte die Personalratsvorsitzende Petra Koll, die zusammen mit Vize-Schulleiter Jan Wolthuis durch den Nachmittag führte, zu den Gästen, die fast ausnahmslos Lehrer waren. Doch dank moderner Technik wurde es ein gelungener Nachmittag – denn viele Weggefährten Siteks hatten Videobotschaften geschickt.

„Hol den Schlaf der vergangenen 40 Jahre nach“

Den Anfang machte Adelheid Meyer, lange Jahre Stellvertreterin Siteks und bereits vergangenes Schuljahr in den Ruhestand gegangen. Sie erinnerte daran, dass Sitek bei Fortbildungen immer virtuelle Hüte aufhatte – jetzt sei ein Sommerhut für die Freizeit an der Reihe: „Und aus Erfahrung kann ich sagen: Der Hut des Ruhestands trägt sich gut. Hol den Schlaf der vergangenen 40 Jahre nach und bleib immer gut behütet“, riet sie ihrer alten Chefin. Auch ihr Vorgänger Hermann Summer machte Sitek per Video deutlich: „Es gibt ein Leben außerhalb der Schule, ich wünsche alles Gute für die neue Lebensphase.“

Deutlich wurde auch durch weitere Botschaften aus dem Ministerium, wie fachlich breit aufgestellt Sitek war – sei es als Coach, als Schulpsychologin und als treibende Kraft bei der Weiterentwicklung der Schule, für die sie unentwegt auch überregional bei Lehrgängen und Fortbildungen unterwegs war.

Endlich wieder mal Musik von Schülern

Zwischen den einzelnen Beiträgen wurde musiziert, es gab neben einem Streicher-Ensemble hervorragende Solisten unter anderem am Flügel, der Querflöte und am Akkordeon. „Es ist so schön, mal wieder bei einer Veranstaltung Musik der Schüler zu hören“, schwärmte Koll.

Lob für Bio-Essen in der Mensa

Die Schülersprecher erinnerten an die diversen Schwierigkeiten, mit denen sich eine Schulleiterin herumplagen muss. So hatte Johanna Sepp Verständnis, dass die Installation einer Mikrowelle in der Aula schwierig sei, und Daniela Kraus erinnerte an die Corona-Hochphase mit anfänglichem Homeschooling-Problemen mit „Bad Gateway“ und „Error 404“-Anzeigen am Bildschirm, die den Schülern, aber auch Lehrern viele Nerven gekostet haben. Sie lobte auch, dass es Sitek gelungen sei, endlich die Fahrradständer überdachen zu lassen und die Mensa auf biologisches Essen umzustellen: „Das schätzen viele, auch wenn einige doch auf Pizza und Döner zurückgreifen.“

Paulus Riedmann schließlich erzählte unter dem Gelächter des Publikums eine Anekdote, wie er wiederholt seine FFP2-Maske vergessen hatte und sich eine im Sekretariat leihen wollte – und von Sitek auf Budget und finanzielle Belastungen hinweisen wurde. „Offenbar hatten das anderes auch so gemacht wie ich“, sagte er schmunzelnd, ehe ein gelungener Film der SMV von Schülern gezeigt wurde, die Sitek unter anderem in Lateinisch, Französisch, Spanisch und Griechisch alles Gute wünschten, garniert mit der mathematischen Formel: Ruhestand=(Freude+Freizeit)2.

Furiose Rede statt netter Worte

Nachdenklicher wurde es, als Koll an einer „Karte der Veränderung“ in die Vergangenheit und Zukunft blickte. Auf diesem imaginären Eiland gab es unter anderem eine Blockadeburg, ein Tal der Tränen und eine unerklärte Wüste, mit der das Kultusministerium gemeint war, aber auch positive Stätten wie die Stadt der Ideen – ein ebenso witziger wie nachdenklicher Beitrag, der danach von Sitek noch getoppt wurde.

„Wir dürfen nicht länger wegsehen“

Denn wer gedacht hätte, die 64-Jährige würde sich mit netten und lockeren Worten verabschieden, sah sich getäuscht. Ihre furiose Rede wäre passend für ein Weltwirtschaftsforum oder eine internationale Veranstaltung gewesen, denn sie begann bei Donald Trump, der bei ihrem Dienstbeginn in Weilheim für sie unfassbar als Präsidentschaftskandidat nominiert worden war – „und danach kam es noch viel schlimmer, wie wir wissen“. Von der Ukraine-Krise über die sozialen Medien und die zunehmende Ich-Bezogenheit bis zum überbordenden Konsum, der bereits in ihrer Generation begonnen habe – es war eine Generalabrechnung mit allem, was derzeit schief läuft in der Welt, sogar das Wort „Apokalypse“ kam vor: „Wir dürfen nicht länger wegsehen. Die Welt muss neu erdacht werden, und zwar schnell“, forderte sie eindringlich. Das sei Aufgabe der jetzigen Schülergeneration, die habe die letzte Chance dazu.

Am Ende wurde Sitek noch etwas versöhnlich: Sie sei dankbar für die tollen Begegnungen mit Lehrern und Schülern in Weilheim. „Es war eine großartige Zeit, die wie im Flug vergangen ist“, verabschiedete sie sich.