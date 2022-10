Rauschgift im Darknet bestellt: Haftstrafe für jungen Drogenhändler (21)

Prozess am Landgericht München II

Obwohl er erst 21 Jahre alt ist, betrieb ein Weilheimer einen umfangreichen Drogenhandel – das Rauschgift bestellte er im Darknet. Dafür musste er sich jetzt vor dem Landgericht München II verantworten und wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

+ Vor dem Landgericht München II gab der Angeklagte alle Vorwürfe zu. © Symbolbild Sebastian Kahnert/dpa

Weilheim – Sören B. (Name geändert) schaut zu Boden, als er in Handschellen in den Gerichtssaal geführt wird und anschließend auf der Anklagebank Platz nimmt. Er sieht jünger aus als die 21 Jahre, die er alt ist. Dabei hat der junge Mann ohne Beruf schon eine Drogenkarriere hinter sich. Seit März 2021 betrieb er im Raum Weilheim einen schwunghaften Handel mit Rauschgift. Seit Dezember vorigen Jahres sitzt er in Untersuchungshaft in München-Stadelheim. Nun wurde ihm vor dem Landgericht München II der Prozess wegen Einfuhr und Handels von Betäubungsmitteln gemacht.

Der Angeklagte gab alles zu

Sören B. lamentiert nicht lange herum. Er gibt alles zu. „Vollumfänglich“, wie der Jurist, in diesem Fall seine Verteidigerin, sagt. Das heißt, es stimmt alles so, wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft steht. Demnach bestellte der Weilheimer, der aus Landsberg stammt, über das Darknet Drogen in großem Stil aus den Niederlanden an seine Wohnanschrift. Marihuana, Haschisch, Amphetamin und LSD verkaufte er zum Preis von zehn Euro je Gramm beziehungsweise Trip weiter, Kokain zum Preis von 100 Euro je Gramm; Ecstasy kostete zwölf Euro je Tablette, MDMA 40 Euro pro Gramm.

Die Staatsanwaltschaft listet in ihrer Anklageschrift einige einzelne Bestellvorgänge auf, die sie ermitteln konnte. So orderte Sören B. unter anderem im Zeitraum von März bis Dezember 2021 in mindestens einem Fall 500 Gramm Marihuana zum Preis von mindestens 2500 Euro, in mindestens zehn Fällen jeweils ein Kilo Marihuana zum Preis von je 4000 Euro, in mindestens fünf Fällen je zwei Kilo Marihuana für 8000 Euro. Zudem bestellte er in dieser Zeit 50 Gramm Haschisch zum Preis von 300 Euro und in zwei Fällen je 100 Gramm Haschisch für 600 Euro. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass 100 Gramm Marihuana je Woche zum Eigenkonsum bestimmt waren – somit insgesamt 3,9 Kilo.

Bei Durchsuchung in WG lagen fast 10000 Euro im Kleiderschrank

Als die Polizei am 2. Dezember vorigen Jahres das Zimmer in der Weilheimer Wohngemeinschaft von Sören B. durchsuchte, fand sie rund 150 Gramm Marihuana, 17 Gramm Kokaingemisch, 320 Gramm Amphetamin, 30 Ecstasy-Tabletten und 100 Gramm Metamphetamin.

Die Drogen befanden sich dabei vor allem in einer Kommode links von der Eingangstür zu seinem Zimmer, das mit einem Kettenschloss schwer gesichert war. 50 Gramm Marihuana lagerten in einem Zahlentresor im Kleiderschrank des Angeklagten. Dort fanden sich auch 8675 Euro in bar. Mutmaßlich aus Drogengeschäften.

Für Probleme mit Kunden lagen Messer bereit

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Weilheimer auch bewaffneten Drogenhandel vor. Denn B. bewahrte in der Nähe der Rauschmittel zwei Messer auf. Das eine, ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern, lag auf dem Kleiderschrank. Auf dem Couchtisch in der Mitte des Zimmers bewahrte er zudem ein aufgeklapptes Klappmesser mit einer Klingenlänge von sieben Zentimetern auf.

Laut Anklage lagerte B. die Waffen in der Nähe der Drogen, um im Rahmen seiner Geschäfte „gegebenenfalls aufkommende Widerstände oder Übergriffe durch Dritte gewaltsam unter Einsatz der Messer zu beenden“, so der Vorwurf.

Die Richter verurteilten den Weilheimer zu vier Jahren Jugendstrafe.

