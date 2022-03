Halbe Milliarde schockt die Kreisräte: Widerstand gegen Zentralkrankenhaus-Pläne wächst

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Kreisräte wurden auch dieses Mal wieder von Demonstranten des Aktionsbündnisses „Pro Krankenhaus“ empfangen. Sie warfen den Politiker unter anderem vor, den westlichen Landkreis nur noch zur Müllentsorgung nutzen zu wollen und berichteten, dass ihre Petition zum Erhalt des Schongauer Krankenhauses bereits knapp 3000 Bürger unterzeichnet hätten. © GRONAU

Die Haushaltsdebatte ist alljährlich einer der Höhepunkte in der Arbeit des Kreistags. Sonderlich vergnüglich fiel sie heuer aufgrund der Finanzlage des Landkreises allerdings nicht aus. Angesichts dessen wächst der Widerstand gegen den Bau eines neuen Zentralkrankenhauses.

Landkreis – Der Wunschzettel mit Investitionen für die kommenden Jahre, den der Kreistag im vergangenen Herbst aufgestellt hat, hat einen Umfang von grob geschätzt 200 Millionen Euro. Die vom Kreistag selbst festgelegte Schuldenobergrenze von 105 Millionen Euro wird aller Voraussicht nach im Jahr 2025 überschritten. Und das alles, obwohl die Kommunen im Landkreis mit der Kreisumlage das meiste Geld in ganz Bayern bezahlen. Geld, mit dem der Landkreis seine Aufgaben erledigt, Geld, das aber auch den Städten und Gemeinden im Landkreis fehlt, um die ihren zu erledigen. Die Lage ist also ernst. Wie ernst, darüber gehen die Ansichten allerdings im Kreistag weit auseinander.

Friedrich Zeller (SPD/Schongau) attestierte der Verwaltung und Landrätin Andrea Jochner-Weiß in der Debatte, der vorliegende Haushalt sei „ein Offenbarungseid. Wir sind heute schon überschuldet.“ Als einen der Hauptgründe machte er „die verfehlte Krankenhaus-Politik der vergangenen Jahre“ aus. Indirekt bezog er sich dabei darauf, dass der Landkreis seit langem Jahr für Jahr erhebliche Millionenbeträge aufbringt, um das Minus der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH auszugleichen. Im vergangenen Jahr den Rekordbetrag von 13,5 Millionen Euro (wir berichteten).

Schongauer droht mit Prozess, wenn sie nicht den Zuschlag bekommen

Diese verfehlte Politik werde weiter fortgesetzt, so Zeller. „Da wurde im vergangenen Herbst eine Grundsatzentscheidung für den Bau eines Zentralkrankenhauses gefasst, ohne die zu erwartenden Kosten zu kennen“, kritisierte er. Erst vor wenigen Wochen war klar geworden, dass der Bau bis zu einer halben Milliarde Euro verschlingen könnte. Selbst wenn der Freistaat – was noch lange nicht ausgemacht ist – 75 Prozent der Kosten übernehmen würde, blieb beim Landkreis ein Eigenanteil von 125 Millionen Euro.

Zeller unterstrich noch einmal seine Forderung, die Bewerbung von Schongau als Standort des neuen Zentralkrankenhauses ernsthaft zu prüfen. Und deutete gleich mal an, wohin aus Sicht der Schongauer die Reise gehen könnte: „Die Standortentscheidung sollte besser gerichtsfest sein.“

„Neubau nur, wenn dann keine Zuschüsse mehr fällig werden“

Ob gewollt oder nicht – Zeller setzte in der Haushaltsdebatte den Schwerpunkt auf die Krankenhaus-Zukunft. Auch Karl-Heinz Grehl (Grüne/Weilheim) äußerte seine Skepsis bezüglich der Krankenhaus-Pläne: „Wir haben in den Nullerjahren alles versucht, um den Zuschussbedarf der Krankenhaus GmbH zu senken“, berichtete er. Immer neue Gutachten seien erstellt und umgesetzt worden, das Problem allerdings sei geblieben. Nun gebe es einen neuen Gutachter-„Guru“, der den Bau eines Zentralkrankenhauses vorschlage. „Da sage ich klar: Einen Neubau können wir nur finanzieren, wenn anschließend keine jährlichen Zuschüsse mehr anfallen.“ Denjenigen, die jetzt schon für den Bau des Zentralkrankenhauses in ihrem Ort werben, attestierte Grehl „kleingeistiges Kirchturmdenken“. Die Wahl eines Standorts sei keine politische, sondern eine Sachentscheidung. Und da müsse von „offizieller Stelle“ untersucht und festgelegt werden, wo der optimale Standort sei.

Kreisrat Hans Schütz (Grüne/Peiting) wunderte sich über die Außendarstellung der Krankenhaus GmbH: „Da wird innerhalb der groß angelegten Werbekampagne für den Neubau – Wie viel hat die eigentlich bislang gekostet? – immer wieder der Eindruck erweckt, die Grundsatzentscheidung des Kreistags sei schon gefallen. Dem ist aber nicht so. Wir haben lediglich gesagt, dass wir mehr wissen wollen.“

„Ambulanzzentrum wird als Zuckerl verkauft, ist aber nur eine Totgeburt“

Schütz mahnte mehr Ehrlichkeit in der Debatte an. „Das Ambulanzzentrum in Schongau wird der Öffentlichkeit immer als Zuckerl für Schongau verkauft. Dabei ist es eine Totgeburt. Denn die Zahl der kassenärztlichen Zulassungen in Schongau ist ausgereizt.“ Wolle man also niedergelassene Ärzte ins neue Ambulanzzentrum locken, würde man entweder durch weitere kassenärztliche Zulassungen über den eigentlichen Bedarf hinaus eine Konkurrenz zu den Schongauer Arztpraxen etablieren, oder diese Praxen zum Umzug ins heutige Krankenhaus bewegen: „Und dann wächst der Leerstand in der Schongauer Altstadt weiter.“ Er bezweifle auch, dass ein „Zentralkrankenhaus im Bermuda-Dreieck Polling-Weilheim-Peißenberg“ deutlich besser angenommen werde.

Selbst bei der CSU klang leise Kritik an der Krankenhaus GmbH an. „Unsere Probleme liegen nicht bei den Investitionen, sondern den laufenden Kosten“, sagte CSU-Fraktionschef Peter Erhard (Böbing). Der Zuschuss für die Krankenhaus GmbH sei zu hoch. „Da müssen wir uns aber alle an die eigene Nase fassen. Planbare, profitable Operationen gehen immer noch nach außerhalb, obwohl wir hier eine sehr gute medizinische Versorgung haben“, kritisierte er.

„Würde Krankenhaus GmbH kostendeckend wirtschaften, wäre Kreisumlage fünf Prozent niedriger“

Armin Jabs (BfP/Penzberg) streute weiter Salz in die Wunde. Die Kreisumlage in Weilheim-Schongau liege um fünf Prozentpunkte höher als im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. „Und das resultiert aus den Zuschüssen für die Krankenhaus GmbH.“ Dass es auch anders gehe, beweise das Krankenhaus in Penzberg, das seit seinem Verkauf an das Klinikum Starnberg kostendeckend wirtschafte.

Am drastischsten fielen die Forderungen von Rüdiger Imgart (AfD/Weilheim) aus: „Wir stehen zum Erhalt der Krankenhäuser im Landkreis – nicht erst, seitdem ich vor Kurzem im Weilheimer Krankenhaus lag und mir dort das Leben gerettet wurde.“ Allerdings dürfe man angesichts der Finanzlage des Landkreises „nicht eine halbe Milliarde Euro für Wolkenkuckucksheime ausgeben“. Stattdessen plädierte Imgart dafür, die Krankenhausversorgung am Standort Schongau zu konzentrieren und aus dem Weilheimer Krankenhaus ein Verwaltungszentrum zu machen. „Und falls das nicht umsetzbar ist, muss auch in unserem Landkreis das Krankenhauswesen privatisiert werden.“

Das wollte Landrätin Andrea Jochner-Weiß dann aber auch nicht unkommentiert lassen: „Wir wollen im Landkreis die bestmögliche Krankenversorgung und das in kommunaler Hand.“ Bayernweit würden sich die Landkreise und Kommunen gerade auf den Weg machen, um beim Freistaat Geld für Zentralkrankenhäuser zu bekommen. Da müsse man vorn mit dabei sein.

