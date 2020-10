Neues Hallenbad: Die Fronten zwischen der Stadt Weilheim und dem Landkreis sind klar

Es ist eine Ausnahme: Seit 1972 betreiben die Stadt Weilheim und der Landkreis gemeinsam das Weilheimer Hallenbad und teilen sich die Kosten. Nun muss es dringend saniert oder abgerissen und neu gebaut werden. Ob das Kreis und Stadt wieder gemeinsam machen, steht aber in den Sternen.

Gestern tagten der Hauptausschuss der Stadt und der Kreisausschuss des Kreistags gemeinsam. Vier Varianten für ein künftiges Hallenbad wurden vorgestellt.

Die Kosten für die einzelnen Varianten unterscheiden sich deutlich - sie liegen zwischen 13,2 und 25 Millionen Euro.

Landkreis – Die Liste der Mängel am Hallenbad in Weilheim ist lang. Sehr lang, wie gestern Morgen bei der gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Weilheim und des Kreisausschusses deutlich wurde. Florian Steinbach, Sachbereichsleiter Bau- und Liegenschaftsverwaltung beim Landratsamt, zählte auf: Das Dach und die Spannbetonträger, die es halten, müssen mittlerweile alle drei Jahre untersucht werden, um die Sicherheit zu garantieren; die Fassadendämmung, 1972 ohnehin sparsam verbaut, haben zum größten Teil Tiere aufgefressen. Die Beckenfuge ist undicht, immer wieder läuft Wasser in den Keller; Fliesen liegen hohl, der marode Sprungturm musste bereits in diesem Jahr ersetzt werden.

„Der bauliche Zustand des Bads wird nach 48 Jahren nicht besser“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß. Deswegen tagten Haupt- und Kreisausschuss gemeinsam, um auszuloten, wie man in Zukunft in Sachen Hallenbad verfahren will.

Andere Gemeinden bauten ihre Hallenbäder ohne Zuschüsse

Die Sachlage ist schwierig. Es gibt viele Hallenbäder im Landkreis – in Peißenberg, in Schongau, das Familienbad in Penzberg wird gerade neu errichtet. Doch nur bei einem Hallenbad ist der Landkreis direkt finanziell beteiligt. Sämtliche Investitionskosten und der Ausgleich des jährlich auflaufenden Defizits werden aufgeteilt: die Stadt trägt 60 Prozent der Kosten, der Landkreis 40 Prozent. Das legt ein Vertrag aus dem Jahr 1972 fest. Hintergrund für diese Regelung war, dass der Landkreis die Halle für den Schulsport nutzt.

Schwimmstunden gibt es freilich auch in den anderen Schwimmbädern in Penzberg, Peißenberg und Schongau. Doch hier beteiligt sich das Landratsamt nicht an den Investitions- und Betriebskosten, sondern zahlt ganz einfach nur für die Stunden, die für den Schulsport genutzt werden, wie die Bürgermeister von Schongau und Penzberg, Falk Sluyterman (SPD) und Stefan Korpan (CSU), im Rahmen der Sitzung klarstellten.

Damit die Stadt- und Kreisräte eine Diskussionsgrundlage über die Zukunft des Hallenbads haben, wurde die Firma Kannewischer aus der Schweiz beauftragt, zu analysieren, wie man die Zahl der Besucher steigern könnte und welche Summen aufgewendet werden müssten, um ein neues Hallenbad zu bauen und zu betreiben.

Derzeit nur 40 Stunden pro Woche für die Öffentlichkeit benutzbar

Die Zahlen, die Stefan Studer von Kannewischer via Video-Konferenz den beiden Ausschüssen präsentierte, und die Schlussfolgerungen, die er daraus zog, waren ernüchternd. Derzeit werden im Hallenbad in Weilheim rund 70 000 Besucher pro Jahr gezählt. Die Einrichtung ist an 94 Stunden in der Woche geöffnet, aber nur 40 Stunden lang für die Öffentlichkeit. Das jährliche Defizit ohne Investitionskosten beläuft sich auf rund eine halbe Million Euro, die sich Kreis und Stadt aufteilen.

„Durch die großzügigen Belegungszeiten für die Schulen sind die Umsätze gering“, so Studer. Dabei falle auf, dass nur ein Viertel der für Schulen reservierten Zeit für den Schwimmunterricht an den Grundschulen genutzt werde. Vor allem Mittel- und Realschulen sowie das Gymnasium aus dem Raum Weilheim würden die Schwimmhalle nutzen, so Studer.

„Nur der Auftakt einer längeren Debatte“ - sagt die Landrätin

Das liege daran, dass an den Grundschulen oftmals die Fachkräfte für den Schwimmunterricht fehlen, das Schulamt sich aber gleichzeitig dagegen sperre, dass ein qualifizierter Schwimmmeister die Lehrkraft unterstützt, erklärte Kreiskämmerer Norbert Merk. Berater Studer stellte anschließend verschiedene Varianten vor, wie das Hallenbad in Zukunft ausgebaut werden könnte. Sie reichten von einer Modernisierung im heutigen Zuschnitt über ein Sportbad, das mehr Badegäste anlocken würde, bis hin zu einem Freizeitbad, in dem auch Schwimmunterricht stattfinden könnte. Die Kosten lagen dabei zwischen 13 und 25 Millionen Euro, der zu erwartende jährliche Zuschussbedarf zwischen 600 000 und 1,1 Millionen Euro. In der anschließenden Debatte wurde schnell klar, dass die Stadt Weilheim starkes Interesse an der Fortsetzung der Partnerschaft mit dem Landkreis hat, die Bereitschaft dafür allerdings bei den Mitgliedern des Kreisausschusses kaum vorhanden ist. Gelobt wurde unisono die sachliche und realistische Untersuchung.

Die gestrige Sitzung sei „nur der Auftakt einer längeren Debatte“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die zwischendurch immer wieder durchblicken ließ, dass auch sie eine weitere Beteiligung des Landkreises skeptisch sieht. Sie bat aber „um Fairness in der weiteren Diskussion – wir haben immer gut mit Weilheim zusammengearbeitet“.

Das sind die vier unterschiedlichen Varianten:

Saunafreunde müssen ganz tapfer sein. Denn der Experte Stefan Studer, der per Videokonferenz aus der Schweiz zugeschaltet war, machte deutlich: Aufgrund der Wettbewerbssituation – in Peißenberg und Schongau gibt es große Saunalandschaften, in Penzberg wird im Familienbad eine weitere gerade gebaut – gibt es in Weilheim nicht den nötigen Kundenkreis für eine große Sauna. Eine eher kleine, funktionale Sauna am Hallenbad sei sicher möglich, würde aber dennoch ein bis zwei Millionen Euro kosten. Da sei es sinnvoller, „bei Bedarf ein Dampfbad im Badebereich zu installieren“, so Studer.

Das Thema „Sauna“ war im Rahmen seines Vortrags bei der gemeinsamen Sitzung von Hauptausschuss der Stadt und Kreisausschuss des Kreistags aber eher ein Nebenaspekt. Vielmehr ging es dabei darum, grundsätzliche Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man in Zukunft das Hallenbad in Weilheim entwickeln könnte.

Man begebe sich dabei in ein Spannungsverhältnis zwischen Kosten, Nutzen und Ertrag, so der Experte. Dazu komme die grundsätzliche Entscheidung, ob man die Schwimmhalle auch in Zukunft auf die Nutzung für den Schwimmunterricht hin konzipiere oder mehr darauf setzen wolle, die Einnahmen zu erhöhen, indem man mehr Publikumsverkehr zulässt. Folgende vier Varianten für eine künftige Ausgestaltung des Hallenbades stellte der Experte vor:

Variante 1

Diese Variante bezeichnete Studer als „Minimal-Angebot für Schwimmen und Schwimmunterricht“. Dabei würde das heute schon nicht genutzte Kleinkinderbecken ganz wegrationalisiert. Das eigentliche Schwimmbecken soll wie heute fünf 25-Meter-Bahnen erhalten, dazu käme anstelle des heutigen Lehrschwimmbeckens ein etwas kleineres sogenanntes „Variobecken“. Hier könnten nicht nur Schwimmanfänger gefahrlos unterrichtet werden, durch einen Hubboden ließe es sich auch für Kurse und entspanntes Schwimmen nutzen. Der erst heuer neu errichtete Sprungturm würde bei dieser Variante ersatzlos wegfallen. Durch diese neue Konzeption könnten im Schulunterricht drei Gruppen gleichzeitig das Hallenbad nutzen, so Studer. Heute sei es fast immer nur eine Klasse, die hier schwimmt. Die Investitionskosten für diese Variante bezifferte der Schweizer Fachmann mit 13,2 Millionen Euro. Die Besucherzahlen würden etwa auf dem heutigen Niveau bleiben, den jährlichen Zuschussbedarf taxierte er auf rund 627 000 Euro (heute 500 000 Euro). Das würde bedeuten, dass pro Besucher 8,96 Euro aus öffentlichen Kassen dazugezahlt werden müssten.

Variante 2/3

Die beiden nächsten Varianten unterscheiden sich baulich kaum, sondern nur in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung. Studer bezeichnete diese Varianten als „ausgebautes Angebot für Sport, Spiel und Wassergewöhnung“. Das große Becken soll auf sechs Bahnen erweitert werden, dazu kommt das in Variante 1 beschriebene „Variobecken“ mit Hubboden. Zusätzlich würde dazu ein Kleinkinderbecken installiert, um junge Familien als Zielgruppe zu erschließen. Teil des Konzepts wäre auch ein Sprungturm mit 1-Meter-Brett und 3-Meter-Plattform.

Vorteil beider Varianten wäre, dass „vier bis fünf Übungseinheiten gleichzeitig möglich wären“, so der Schweizer. Zudem würden würde auch Spiel und Spaß für Kleinkinder ermöglicht. Die vorgestellten Varianten 2 und 3 unterschieden sich lediglich in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung voneinander. Variante 2 würde – wie Variante 1 – vor allem darauf abzielen, dem Schul- und Vereinssport gute Bedingungen zu liefern. Variante 3 würde mehr Augenmerk auf „normale“ Schwimmhallenbesucher legen, um die Einnahmesitution zu verbessern.

Variante 2 würde nach groben Schätzungen etwa 19,5 Millionen Euro kosten und einen jährlichen Zuschuss von 824 000 Euro nötig machen. Da sie aber eine deutlich steigende Besucherzahl von rund 110 000 Badegästen pro Jahr ermöglichen würde, läge hier der Zuschuss bei rund 2,50 Euro pro Besucher.

Der Bau von Variante 3 würde aufgrund größerer Umkleidekapazitäten, die nötig würden, weil Schulunterricht und normaler Besucherverkehr parallel stattfinden sollen, leicht teurer. Die Rede war von 20,1 Millionen Euro und einem jährlichen Zuschussbedarf von 918 000 Euro. Da gleichzeitig mit bis zu 130 000 Besuchern pro Jahr gerechnet würde, läge der Pro-Kopf-Zuschuss noch niedriger als bei Variante 2, so Studer, der aber keine konkrete Zahl nennen konnte.

Variante 4

Die meisten Besucher würde seinem Gutachten zufolge die Variante 4 anlocken – bis zu 140 000 Gäste pro Jahr. Das würde aber hohe Investitionen erfordern. Um diese Zahlen zu erreichen, plante Studer mit einem großen Becken mit fünf Bahnen, einem Variobecken, einem zusätzlichen Lernschwimmbecken, einem Kleinkinderbecken, einem gesonderten Becken für eine Sprunganlage und einem Rutschenbecken. Während die Zahl der Schüler und Vereinssportler in allen Varianten nahezu gleich bleiben würde, würde die Variante 4 immerhin 80 000 zahlende Badegäste anlocken, prognostizierte Studer, dessen Firma selbst sechs Thermalbäder an fünf Standorten in Deutschland betreibt.

Das würde aber viel Geld kosten. Allein der Bau von Variante 4 ist mit rund 25 Millionen Euro veranschlagt. Dazu würde ein jährlicher Zuschussbedarf von rund 1,1 Millionen Euro kommen. Warum so viel? „Bei allen Varianten steigen die Energiekosten parallel zur Größe des geplanten Bades“, so Studer. Je größer die Halle, desto höher die Energiekosten. Die Personalkosten würden nicht im gleichen Umfang zunehmen. Dennoch wäre der Zuschussbedarf pro Badegast mit 3,08 Euro höher als bei Variante 2.

Der Platzbedarf

Florian Steinbach, Sachbereichsleiter Bau- und Liegenschaftsverwaltung beim Landratsamt, goss bei all den Variantenplanungen etwas Wasser in den Wein. Am Standort des heutigen Hallenbades sei ein Ersatz nur in der heutigen Größe möglich. Wolle man größer bauen, – also bei allen Varianten außer der ersten – werde man nicht umhin kommen, einen anderen Standort für das Hallenbad zu finden, der fußläufig erreichbar ist.

Das Grundstück, das Gebäude, an das auch die Jahn-Turnhalle angegliedert ist, und die Parkplätze gehören derzeit dem Landkreis Weilheim-Schongau. Für die größeren Varianten würde auf dem bestehenden Gelände der Platz fehlen.

Die Debatte

In der Debatte, die sich an die Vorstellung der einzelnen Varianten anschloss, machten sich die Weilheimer Stadträte für die Beibehaltung der Partnerschaft zwischen Stadt und Landkreis stark. Alfred Honisch (Grüne) versuchte, die Landrätin Andrea Jochner-Weiß gleich festzunageln: „Wenn ich sie so höre, erkenne ich die Tendenz, dass der Landkreis sagt: Wir stehen zum Hallenbad und dessen schulischer Nutzung“, sagte er. Und biss damit bei Jochner-Weiß auf Granit: „Über die generelle Bereitschaft, sich finanziell an Bau und Betrieb eines neuen Weilheimer Hallenbads zu beteiligen, ist im Kreistag noch nie gesprochen worden“, sagte sie. Und fügte aber gleich an: „Wir könnten das Schulschwimmen auch realisieren, wenn wir die Schüler aus dem Raum Weilheim mit Bussen in die bestehenden Bäder im Umkreis fahren würden.“

Auch das Argument, dass ein Hallenbad den Tourismus stärken würde, was sich wiederum bei den Einnahmen an der Schwimmhallenkasse niederschlagen würde, wurde vorgebracht. Das entkräftete der Schweizer Experte Stefan Studer: „Das Beherbungsgewerbe in Weilheim profitiert sicher davon, dass es eine wetterunabhängige Badegelegenheit in der Stadt gibt. Bei den Einnahmen eines Hallenbades spielen Touristen allerdings eine untergeordnete Rolle.“ Man müsse sich vor allem auf die potenziellen Kunden im direkten Einzugsbereich – Studer sprach von 60 000 Menschen – konzentrieren.

Marion Lunz-Schmieder (CSU) versuchte, vor allem mit dem Thema „Gerechtigkeit“ zu argumentieren. Wieviel der Landkreis zu den Bädern in Schongau, Peißenberg und Penzberg dazugezahlt habe, wollte sie wissen. Die Antwort kam umgehend von der anderen Seite des Saals, auf der der Kreisausschuss saß: „Null Euro“.

Was wäre, wenn die Stadtwerke das neue Hallenbad bauen und betreiben?

Ernsthafter diskutiert wurde der Vorschlag von Tillman Wahlefeld (BfW), der meinte, die Stadtwerke könnten Bau und Betrieb des Hallenbads übernehmen. Experte Studer meinte dazu, das sei durchaus üblich, ein solches Modell der Quersubventionierung zu fahren. Dabei würden die Stadtwerke die laufenden Verluste übernehmen und dadurch weniger zu versteuernden Gewinn machen. Das müsse aber im Detail juristisch geklärt werden, wenn grundsätzliche Bereitschaft bestehe. Er meinte, realisitisch könnte, wenn alles glatt läuft, in fünf Jahren das neue Hallenbad eröffnen.