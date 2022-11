Hans Söllner: Ein paar Aufträge für die Besucher in Weilheim

Allein auf weiter Bühne: „Danke für eure Geduld“, sagte Hans Söllner am Ende seines Solokonzertes am Freitag in Weilheims Hochlandhalle zu den Besuchern, „danke für eure Anteilnahme und dankeschön auch für euer Geld.“

Konzert in der Hochlandhalle

Von Magnus Reitinger schließen

(Fast) alles wie vor der Pandemie bei Hans Söllner: Gut 500 Fans feierten den meinungsfreudigen Liedermacher am Freitagabend in der großen Hochlandhalle – und bekamen von dem 66-Jährigen einige Aufträge mit auf den Nachhauseweg.

Weilheim – Zuverlässiger könnte kein biederbraver Staatsdiener sein: Punkt acht Uhr kommt Hans Söllner auf die Bühne der Hochlandhalle, um sein pandemiebedingt gleich zweimal verschobenes Weilheim-Konzert abzuliefern. Und er tut es ordentlich, konzentriert, geradezu lustvoll. Dass er kaum vier Minuten monologisiert, ehe er das erste Lied singt, wundert ihn kurz darauf selber.

Söllners Zorn wich noch nicht der Altersmilde

Hat sich dieser wilde und manchmal leider auch etwas wirre Reichenhaller Freigeist, den die CSU lange als eine Art Staatsfeind zu bekämpfen müssen glaubte, etwa gar nichts mehr von der Seele zu schimpfen, bevor er halbwegs gepflegt musizieren kann? Nein, keine Sorge, Söllners Zorn wich noch nicht der Altersmilde. Aber sein süßlich duftendes „Medikament“, die Aussicht auf baldige Cannabis-Legalisierung in Deutschland und wohl auch die Freude am Fan-Zuspruch zaubern dem bekennenden Kiffer an diesem Abend ein breites Dauergrinsen ins Gesicht. Seine berüchtigt vulgären Schimpftiraden halten sich folglich in Grenzen, der Redefluss insgesamt jedoch ganz und gar nicht.

Es bleibt nur Platz für gut ein Dutzend Lieder

Söllner labert und ledert so leidenschaftlich, dass in dem über zweistündigen Auftritt nur für ein gutes Dutzend Lieder Platz bleibt. Die lassen immerhin sämtliche Facetten seiner Liedermacherkunst aufblitzen: die Wut („Hey Staat“) und die Nachdenklichkeit („Blumen und Farben“), bloßes Benebeltsein („Ganja“) und ehrliches Engagement („Freiheit für die Kinder“). Bei der Kifferhymne „Edeltraud“ singt die ganze Halle mit. Das hätte der Sänger später auch beim lebensfrohen „Loben und Preisen“ gern; doch da ist der Refrain wohl schon zu kompliziert.

I waar froh, wenn wieder mal a Strauß kamat. Aber mit am Lauterbach, da streit’ i doch ned. Und mit am Söder aa ned.

Zwischen den Songs bleibt also viel Raum für Söllners Erzählungen. Fast wie eine Reminiszenz an „legendäre Zeiten“ wirkt es, wenn er seine Fehden mit Behörden, Polizei und Gerichten aufwärmt. Zum politischen Personal von heute sagt er nur: „I waar so froh, wenn wieder mal a Strauß kamat. Aber mit am Lauterbach, da streit’ i doch ned. Und mit am Söder aa ned.“ Dass Söllner – der 2020/21 auch gute Freunde mit kruden Posts zur gesellschaftlichen Lage irritierte – an diesem Abend manchen Corona-Kommentar vernuschelt, ist kein Schaden. Zitieren mag man eh lieber seinen Aufruf zum Zuschütten der aufgerissenen Gräben: „Verzeiht’s euch“, appelliert Söllner, „vertragt’s euch wieder!“

Ein Jahr lang bitte keine Hendl essen

Damit noch nicht genug der Aufträge ans Publikum. Beim bösen Nachbarn könnte man doch einfach mal nachts klingeln und freundlich fragen, ob man ihm morgen früh Semmeln vom Bäcker mitbringen soll. Und dass sie ein Jahr lang wenigstens kein Hendl essen sollen, das trichtert der überzeugte Vegetarier seinen Zuhörern geradezu ein. Der Mensch, so erinnert er unermüdlich, sei die einzige Spezies, die „Nein“ sagen und etwas verändern kann: Er könne – anders als etwa der Fuchs – am Hühnerstall vorbeigehen. Er müsse kein Huhn fressen, keinen Pelz umhängen, nicht jeden Mist kaufen. Das ist denn auch Söllners fast philosophische Definition von Freiheit: „einfach ned mitmachen müssen“.

Die letzte Zugabe ist Söllners Enkelin gewidmet

Tief im Herzen war Hans Söllner, der an Heiligabend 67 Jahre alt wird, schon immer ein Menschenfreund – und eher Weltverbesserer als zynischer Ankläger. Das macht nicht erst die anrührende zweite Zugabe deutlich, mit der er das Weilheimer Publikum nach 130 Minuten ohne Pause entlässt. Das Lied „Lotta“ ist nicht nur seinem ersten Enkelkind gewidmet, sondern allen Kindern dieser Welt. Und ihren Eltern: „Lach vui mit ihr, und lass ihra Zeit“, heißt es darin. Und: „Lass’ groß und stark wern, leb’s ihra vor, bleib mit ihr jung, oid werd’s vo ganz alloa.“