Jetzige Rektorin gehörte einst zu den ersten Schülern: Hardtschule Weilheim feiert 50. Geburtstag

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Mobile Wände machten es möglich, dass an der Hardtschule in der Anfangszeit Großraumunterricht erteilt werden konnte. © Fachzeitschrift „Baumeister“

Ihren Start in die Schulzeit verbinden inzwischen Weilheimer verschiedener Generationen mit der Hardtschule. Am Donnerstag, 25. Mai, wird deren 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zu dem Jubiläum hat die jetzige Schulleiterin einen ganz persönlichen Bezug.

Weilheim –Nach der Eröffnung der Hardtschule zu Beginn des Schuljahres 1972/73 wurde in dem modernen Bau nach einem besonderen pädagogischen Konzept unterrichtet. Auch klassenübergreifender Großraumunterricht gehörte dazu. Ursula Taffertshofer, derzeit noch kommissarische Rektorin der Hardtschule, ist besonders dafür geeignet, von der Anfangszeit der Schule zu erzählen. Sie kam nämlich genau in dem Jahr, in dem der Unterricht im Neubau startete, dort in die erste Klasse. Daher kann sie sich auch an den Großraumunterricht persönlich erinnern, bei dem sich Lehrkräfte per Mikrofon an die Kinder wandten. Zum besonderen Konzept der Schule, deren erster Rektor Christian Buck war, gehörte außerdem, dass Schüler individuelle Lernaufgaben in Einzelkabinen lösten und Unterricht in Kleingruppen stattfand.

Ursula Taffertshofer war selbst Schülerin an der Hardtschule. © EMANUEL GRONAU

Mehr als 600 Buben und Mädchen wurden im Schuljahr 1972/73 in 17 Klassen in dem Neubau unterrichtet. Aktuell hat die Schule, die schon lange durch die Ammerschule ergänzt wird, 18 Klassen und 461 Schüler – bei „leicht steigender Tendenz“, so Taffertshofer. Im nächsten Schuljahr könne es eine Klasse mehr geben, sagt die Rektorin.

Der Neubau bekamen einen Architekturpreis

Das neu errichtete Gebäude der Hardtschule wurde damals in der Fachzeitschrift „Baumeister“ vorgestellt und erhielt einen Architekturpreis. Das Interesse an dem Bau war so groß, dass Rektor Buck am 12. Juli 1973 bereits die 50. Besuchergruppe durch die Räume führte, wie Taffertshofer weiß.

Die Hardtschule in ihrer Anfangszeit: Vielen Weilheimern dürfte das Bild noch vertraut sein. Erst viele Jahre später änderte sich das Äußere des Gebäudes grundlegend. © Zeitschrift „Baumeister“

Obwohl sich das Haus – vor allem seine Fassade – seit den 1970er Jahren durchaus verändert hat: Im Innenbereich ist das architektonische Konzept von damals noch erkennbar. Zu diesem gehört insbesondere die innenliegende, durch Treppen geprägte Aula, um die sich Klassen- und Funktionsräume gruppieren.

Im Rahmen einer Sanierung bekam die Schule ein neues Gesicht

Das äußere Erscheinungsbild der Schule wandelte sich grundlegend bei der Sanierung, die im März 2010 startete. Neben der Außenhülle wurden etwa auch die Innendecken, die Heizung sowie die Isolierung von Dach und Bodenbereich erneuert. 2007 war bereits ein Anbau an das Gebäude notwendig geworden. Aktuell ist wieder ein Erweiterungsbau in Planung – auch um den durch die Offene Ganztagsschule entstandenen Raumbedarf zu decken.

Die Hardtschule in ihrem aktuellen Gewand, das sie bei einem umfassenden Umbau bekam, der im März 2010 begann. © Ralf Ruder

Das anfängliche pädagogische Konzept der Hardtschule gibt es schon lange nicht mehr. „Nicht alles in der Pädagogik der 70er Jahre hatte sich bewährt und so wurden im Laufe der Jahre einzelne Elemente aufgegeben“, heißt es auf der Homepage der Schule (hardtschule-weilheim.de). So kam es zu einem Rückbau der mobilen Wände, die zwar den Großraumunterricht ermöglicht, aber keinen zufriedenstellenden Lärmschutz geboten hatten. Wie die Schule heute aussieht, können nicht nur die Ehrengäste, sondern auch alle anderen Interessierten am Donnerstag, 25. Mai, erleben (siehe Kasten unten).

Erste Frau an der Spitze - bald nicht mehr nur kommissarisch

Nach den Rektoren Christian Buck, Michael Sam, Klaus Christl, Remig Ulrich und Tobias Pupeter ist Ursula Taffertshofer die erste Frau an der Spitze der Hardtschule. Bislang kommissarisch im Amt, wird sie den Posten zum 1. August fest übernehmen.

Das Programm zum Festtag Das 50-Jährige der Hardtschule wird am morgigen Donnerstag, 25. Mai, zunächst mit einem Festakt gefeiert, der um 11 Uhr beginnt und an dem alle Klassen teilnehmen. Es schließen sich ein Sektempfang und Hausführungen an, die auch für ehemalige Lehrkräfte gedacht sind. Für die Öffentlichkeit gibt es dann von 14 bis etwa 17 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ mit Ausstellungen und Vorführungen. Auch alte Filmaufnahmen werden gezeigt.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.