„Haus der Begegnung“ bald im Winterschlaf

Von: Boris Forstner

Kirchliche Veranstaltungen wie hier mit Pfarrer Engelbert Birkle fanden im „Haus der Begegnung“ statt. © EMANUEL GRONAU

Dass das teilweise sanierungsbedürftige „Haus der Begegnung“ an der Römerstraße mit dem geplanten Neubau von mehreren Wohnblöcken durch das St. Ulrichswerk komplett abgerissen wird, ist schon seit längerem klar. Jetzt werden die Räume zeitweise vorübergehend stillgelegt – aus Gründen der Energie-Ersparnis.

Weilheim – Vor fast zwei Jahren wurde überraschend bekannt, dass das „Haus der Begegnung“ komplett abgerissen werden soll. Zuvor war man davon ausgegangen, dass der Schritt nur den 1969 erbauten älteren Teil der katholischen Begegnungsstätte trifft. Doch Stadtpfarrer Engelbert Birkle hatte damals berichtet, dass die nötigen Umbauarbeiten zum Erhalt des erst 1995 gebauten großen Kirchenraums rund 2,4 Millionen Euro kosten würde – das war für die Kirchenverwaltung nicht zu finanzieren. Deshalb wurden Pläne geschmiedet, ein kleineres „Haus der Begegnung“ in den geplanten Neubau-Komplex zu integrieren.

20.000 Euro Unterhalt pro Jahr

Doch seitdem ist es ruhig um die Pläne geworden. „Ginge es nach mir, wären wir schon vor fünf Jahren so weit gewesen“, sagt Birkle. Unabhängig davon hat die Kirchenverwaltung von Mariae Himmelfahrt nun beschlossen, das „Haus der Begegnung“ in den „Winterschlaf“ zu versetzen. Heißt: In der Heizperiode „von Anfang Oktober bis nach Ostern wird das gesamt Haus nur auf Frostschutz beheizt“, so Birkle. Grund sei die nötige Energieersparnis, „denn der kommende Winter steht unter dem Zeichen der Energieknappheit und hoher Kosten“. Immerhin zahle man für den Unterhalt des Gebäudes pro Jahr mehr als 20.000 Euro. „Da ist zwar auch der Hausmeister dabei, aber natürlich sind ein Großteil Energiekosten“, so Birkle.

Mit der vorübergehenden Schließung müssen sich auch die vielen Nutzer umorientieren. Denn das „Haus der Begegnung“ wird von zahlreichen Gruppierungen genutzt, unter anderem der Kolpingsfamilie und den Chören, genutzt, es gibt Kommunion-Elternabende, aber auch Neujahrsempfänge, Konzerte und Deutschkurse für Ukrainer. Nicht zu vergessen die „Glaubensfragen“, die in den vergangenen Jahren dank prominenter Redner stets hunderte Besucher angezogen haben. Eigentlich sollte es da dieses Jahr nach der Corona-Pause einen Neustart geben, das war im März auch verkündet worden. „Aber wir haben uns wegen Corona nicht getraut“, sagte Birkle.

Später kirchliche Nutzung möglich?

Der Stadtpfarrer ist aber optimistisch, dass die vielen Nutzer in den anderen Räumen der Pfarreiengemeinschaft (Pfarrheim Miteinander, Pfarrsaal St. Pölten, Höckstüberl, Caritashaus, Pfarrheim Unterhausen) unterkommen, auch wenn es sicher „an manchen Terminen ein Zusammenrücken und gegenseitige Rücksichtnahme“ bedarf.

Aus den Worten Birkles zum Thema „Kirchensteuer-Einnahmen und Entwicklung im Bau-Sektor“ klingt auch durch, dass er noch längst nicht sicher ist, dass nach dem Abriss des „Hauses der Begegnung“ tatsächlich eine kirchliche Nachnutzung im kleineren Rahmen möglich sein wird. Und ob das bestehende Haus nach einer halbjährigen Schließung nach Ostern tatsächlich wieder geöffnet wird? Die Erfahrung zeigt: was einmal zu ist, bleibt zu.