Haushaltssperre: Sparhammer bei den Schulen, um Krankenhaus-Minus auszugleichen

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Normalerweise verirrt sich kaum einmal ein Zuhörer in die Kreistagssitzungen. Wenn es aber ums Thema Krankenhaus geht, müssen extra große Hallen genutzt werden, damit alle Besucher einen Platz finden. © HEROLD

Neben der Zukunft des Krankenhauses beschäftigte sich der Kreistag auch mit der desolaten Finanzlage des Landkreises. Schnell wurde deutlich, dass die beiden Themen nur gemeinsam betrachtet werden können.

Landkreis – Der Kreistag hat beschlossen, dass ab sofort eine Haushaltssperre gilt. Grund dafür ist, dass die Zuschüsse für die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH heuer noch höher ausfallen, als bei der Erarbeitung des aktuellen Haushalts angenommen wurde.

Damals war man davon ausgegangen, dass die GmbH 15 Millionen Euro braucht. Mittlerweile ist von 17,3 Millionen Euro die Rede. Zwischenzeitlich war der Fehlbetrag sogar noch höher angesetzt worden, durch die Schließung der Geburtenstation, Personalabgänge und den Umstand, dass die Tariferhöhungen erst im kommenden Jahr deutlich zu Buche schlagen, geht die GmbH aber nun davon aus, dass sie mit 2,3 Millionen Euro zusätzlich auskommen könnte.

Rotstift bei Personal und ÖPNV, höhere Gebühren für die Bürger

Geld, das im Haushalt des Landkreises dennoch nicht zu finden ist. Zusätzliche Schulden sollen nicht gemacht werden. Also durchforstete der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung zunächst den aktuellen Haushalt. Die Abteilungen des Landratsamtes unterbreiteten insgesamt 68 Vorschläge, wo Geld eingespart werden könnte. 37 davon ließen sich, so Kreiskämmerer Norbert Merk, „uneingeschränkt realisieren“. Auf diesem Wege konnten 1,35 Millionen Euro eingespart werden.

Dafür wurde der Rotstift beim Personal (880 000 Euro), dem ÖPNV (300 000 Euro), der Öffentlichkeitsarbeit, dem Sozialetat und der Wirtschaftsförderung angesetzt. Zudem sollen die Gebühren für Leistungen des Landratsamtes angepasst werden und so 15 000 Euro mehr in die Kassen spülen.

Das alles reicht aber immer noch nicht aus, um den Fehlbetrag, den die Krankenhaus GmbH verursacht, zu decken. Deswegen blieb als letzte Möglichkeit die Haushaltssperre.

Schul-Investitonen pauschal um 30 Prozent gekürzt

„Einfach nach dem Rasenmäherprinzip die Ausgaben pauschal über alle Haushaltspositionen zu kürzen, das geht nicht“, so Kreiskämmerer Norbert Merk im Kreistag. Denn seine Pflichtaufgaben muss der Landkreis erledigen. Stattdessen werden die Etats für Investitionen pauschal um 30 Prozent gekürzt. „Das betrifft sowohl die Verwaltung als auch die Schulen in Trägerschaft des Landkreises“, so Merk. Ab sofort steht also ein Drittel weniger Geld für neue PCs, Schreibtische oder „einen Ventilator für das Büro im Dachgeschoss“ zur Verfügung, wie Merk als Beispiel nannte.

In den Schulen des Landkreises sorgt diese Hiobsbotschaft für wenig Begeisterung. Denn durch die Haushaltssperre drohen nun dringend nötige Investitionen in neue Mikroskope oder Schulbänke auszufallen. Und Merk hat nach eigenen Angaben „auch schon klargestellt, dass die Schulen auch im kommenden Jahr mit 30 Prozent weniger Investitionsmitteln auskommen müssen“.

Gemeinden müssen ab kommendem Jahr noch mehr an den Landkreis bezahlen

1,75 Millionen Euro soll die Haushaltssperre einsparen. Dadurch könne man heuer das höhere Minus der Krankenhaus GmbH ausgleichen, so Merk. In den folgenden Jahren müsse dann die Kreisumlage von derzeit 54 Prozent, was der höchste Wert in ganz Bayern ist, auf dann 56 Prozent angehoben werden, wenn kein Wunder passiert. Den Städten und Gemeinden im Landkreis, die ebenfalls von Inflation und Tarifsteigerungen betroffen sind, würde dadurch noch einmal deutlich weniger Geld zur Verfügung stehen als bisher.

Generell ist unklar, wie der Landkreis die finanzielle Belastung durch die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH dauerhaft schultern soll. Wenn sich der Kreistag im September dazu entschließen sollte, die Variante 5 des Krankenhaus-Zukunftsplans umzusetzen, hätte das immense Auswirkungen auf die Finanzplanung der Zukunft. Wird Schongau zum Gesundheitszentrum und Weilheim zum Schwerpunktversorger ausgebaut, bedeutet das zudem, dass für die Dauer von zwei Jahren ein Minus ausgeglichen werden muss, das mindestens in der Höhe des Verlustes von diesem Jahr liegen würde und heuer schon kaum finanziert werden kann.

Dauerhaftes Minus selbst nach Investition von 56 Millionen Euro

Selbst nach der Umgestaltung und (kreditfinanzierter) Investition von 56 Millionen Euro würde die Krankenhaus GmbH Jahr für Jahr mindestens 11 Millionen Euro als Zuschuss vom Landkreis brauchen. Das würde sicher darstellbar sein. Aber im Gegenzug müssten Investitionen in Schulen, Kreisstraßen, Radwege und den ÖPNV massiv zusammengestrichen werden.

Unklar ist auch, ob die Regierung von Oberbayern das überhaupt dulden würde. Denn diese hatte in ihrem Brandbrief an die Landrätin, der im Kreistag im Wortlaut vorgelesen wurde, darauf hingewiesen, dass seit Jahren auf die Halbierung der Krankenhaus-Zuschüsse gedrängt wird.

Vor Jahren, als die Mahnung erstmals ausgesprochen wurde, lag allerdings der Zuschuss noch bei 10 Millionen Euro. Wie die Regierung dazu steht, dass in Zukunft statt fünf knapp elf Millionen Euro dauerhaft zugeschossen werden sollen, ist unklar. Genau wie die Frage, ob die Bürgermeister eine weitere Anhebung der Kreisumlage mittragen würden – im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben vor einigen Jahren bereits Gemeinden gegen die Höhe der Kreisumlage geklagt und vor Gericht Recht bekommen.