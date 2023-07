„Hübsch aufgebrezelte Helden von heut“ - Mittelschüler mit dickem Lob ins Leben entlassen

Die fünf besten Mittelschul-Absolventen mit einer 1 vor dem Komma: Nagham Abu Madi, Anna Wammetsberger und Kübramur Baser (vorn, v.l.), dahinter in der Mitte Korbinian Fischer (mit Lederhose) und Leon Gerold. Links von ihnen die Lehrkräfte Bettina Bucher und Silke Dusel, rechts Schulleiter Rolf Schleich und Lehrerin Ursula Herz. © Foto: Roettig

„Nie mehr Schule“ hieß es zumindest an diesem feierlichen Abend im „Gasthof zur Post“ in Raisting bei der Abschlussfeier der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule Weilheim. Eingeladen waren die 126 Abgänger mit Qualifizierendem Mittelschulabschluss bzw. Mittlerem Schulabschluss samt ihren Angehörigen.

Weilheim – Fast alle aus den jeweils drei neunten und zehnten Klassen waren gekommen, teils festlich herausgeputzt in Abendkleid, Anzug oder Tracht. Harald Mansi, Wielenbachs Bürgermeister und stellvertretender Vorsitzender des Schulverbandes, zitierte in seinem Grußwort aus zwei Hits von Falco, dem ersten deutschsprachigen Rapper. In „Nie wieder Schule“ hatte dieser einst gereimt „Nur mit Hirn kommst du davon, ja ja. Willst du Vaters Lob, sein Auto, dazu Sprit, dann mach in der Schule mit.“

Mansi betonte aber, dass mit dem heutigen Zeugnis das Lernen keinesfalls vorbei sei. Ob auf weiterführenden Schulen oder bei der Berufsausbildung, nach wie vor seien „Hirn“ und Fleiß gefragt. Beim derzeitigen Fachkräftemangel in nahezu allen Branchen warteten unzählige Berufschancen auf die Mittelschul-Absolventen. Sie könnten sich stolz als „Helden“ betrachten, wobei Harald Mansi dann aus dem Falco-Song „Helden von heute“ zitierte: „Wir haben das richtige Weltbild… Wir san ab heut voll dabei … Wir hab’n den Blick in die Zukunft… Wir san die Helden von heut... Alles wartet auf die Helden.“

Kompliment vom Schulleiter: „Ehre, mit Euch gearbeitet zu haben“

Schulleiter Rolf Schleich lobte die heute so hübsch „aufgebrezelten“ jungen Leute, die sicher bald den Schulalltag vermissen würden. Den „gereiften und anständigen“ Absolventen machte er ein für einen Lehrer besonderes Kompliment: „Es war mir eine Ehre, mit euch gearbeitet zu haben“ – wobei der Schulleiter ausdrücklich das Kollegium mit einbezog.

Schleich erinnerte an seine Abschlussfahrt mit 23 Schülern ins italienische Rimini. Der Direktor des auf Jugendreisen spezialisierten Hotels hatte betont, noch nie so eine disziplinierte Gruppe beherbergt zu haben. Zu den anwesenden Eltern sagte Rektor Schleich: „Seid stolz auf Eure Kinder, es sind tolle Menschen!“

Mittelschul-Abschluss als „Basis zum Aufbauen“

Veronika Lutz vom Elternbeirat bezeichnete den Mittelschul-Abschluss als „Basis zum Aufbauen“ des weiteren Lebens- und Berufsweges. Auch sie hatte ein Zitat bereit, nämlich von Konfuzius „Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht“. Der als Abschiedspräsent verteilte Schlüsselanhänger mit dem Logo der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule solle stets an die schöne Zeit erinnern, die heute mit der Zeugnisverteilung ihr Ende nehme.

Es gab jedoch nicht nur Reden bei der Abschlussfeier. Zauberer Timm Kempf zeigte Verblüffendes aus seiner Trickkiste, und die Trachtenkapelle Pähl spielte zwischendurch auf. Viel Beifall bekamen die Schüler, die kürzlich einen Tanzkurs absolviert hatten und sich mit Kostproben ihres Könnens aufs Parkett wagten. Von Dieter Roettig