Herbergssuche: Ein Besuch im „Haus Emmaus“

In unserer Serie „Lebens(t)räume“ stellen wir vor, wie verschieden die Menschen im Landkreis wohnen – und leben. Ein Besuch im „Haus Emmaus“ in Weilheim.

Weilheim – Sie kann sich noch gut daran erinnern, wie es war, als der Anruf kam. Kurz vor Weihnachten wurde ihr im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass sie im „Haus Emmaus“ in Weilheim eine Wohnung beziehen kann: „Ich habe mich total gefreut, das war ein großer Glücksfall für mich,“ sagt die 36-Jährige (Namen der Redaktion bekannt).

Die Weilheimerin hatte zusammen mit ihrem Sohn (12) ein paar Jahre in der Nähe von Regensburg gelebt. Irgendwann musste sie wieder nach Hause, nach Weilheim zurück. Doch die Wohnungssuche gestaltete sich schwierig. Da blieb der Alleinerziehenden nichts anderes übrig, als zu den Eltern zu ziehen, in ein fünf Quadratmeter großes Zimmer, das sie sich mit ihrem Sohn teilen musste. Dennoch ist sie froh darüber gewesen, dass die Eltern sie wieder bei sich aufgenommen haben. Und als dann der Anruf aus dem „Haus Emmaus“ kam, war sie einfach nur glücklich.

Mit dem Sohn wohnt die Mutter auf 40 Quadratmetern

Eine dauerhafte Heimat für sich und ihren Sohn hat die Mutter aber bis heute nicht gefunden. Dabei arbeitet die 36-Jährige Vollzeit. Die 40 Quadratmeter, die sie sich mit ihrem Buben derzeit teilt, muss sie so schnell wie möglich wieder verlassen. Sie darf sie nicht nach ihrem Geschmack einrichten, keine eigenen Möbel mitbringen.

Das „Haus Emmaus“ bietet Weilheimern, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, vorübergehend Wohnraum, um die Möglichkeit für einen Neubeginn zu schaffen. Das ist aber nur als vorübergehende Hilfe, nicht als Dauerlösung gedacht. Doch dazu wird der Wohnblock, im Weilheimer Osten mit den sechs Appartements für Menschen mit Kindern und den sechs Einzelzimmern für Alleinstehende aus Weilheim zunehmend.

+ Die letzten Tage in der Notunterkunft: Die alleinerziehende Mutter und ihre beiden Kinder können demnächst in eine Sozialwohnung umziehen. © Gronau

„Es gibt nicht genug bezahlbaren Wohnraum, der Markt ist leer, es bewegt sich nichts“, sagt Schwester Anita Leipold von den „Missionarinnen Christi“, die seit fünf Jahren das „Haus Emmaus“ betreut. In dieser Zeit hätten zwei oder drei der Bewohner eine Wohnung auf dem freien Markt gefunden. Das Angebot sei so klein und die Nachfrage so groß, dass Vermieter sich ihren Traummieter aussuchen können. Und der ist eben nicht krank, alt, arbeitslos, alleinerziehend, steckt in einem prekären Arbeitsverhältnis oder hat Migrationshintergrund.

Mit Kindern ist es schwer, eine Wohnung zu finden

Also bleiben die Bewohner so lange im Haus, bis sie eine Sozialwohnung zugewiesen bekommen. In der Regel dauere das rund zwei Jahre. So lange hat auch die Mutter eines 20 Monate alten Buben und eines achtjährigen Mädchens auf eine Wohnung gewartet. Nun ist sie am Ausziehen, ab Januar wohnt sie in einer Sozialwohnung.

Die 28-Jährige lebt seit etwa drei Jahren in Weilheim und war zunächst bei ihrer Schwester untergeschlüpft. „Ich habe versucht, eine Wohnung zu finden, und dachte mir, das geht.“ Doch das hat sich als Trugschluss erwiesen. „Gerade mit den Kindern ist es richtig schwer“, sagt die Mutter. Und bei ihrer Schwester, die selber Kinder hat und beengt wohnt, ist es bald zu eng geworden. Nach einem Jahr dort hat sie dann erfahren, dass sie eines der sechs 40 Quadratmeter großen Appartements im „Haus Emmaus“ beziehen kann. „Das war richtig schön“, sagt die Frau. „Hier ist alles gut, ich bin froh, dass ich hier sein kann.“

Das „Haus Emmaus“ wurde im Jahr 1996 vom damaligen Stadtpfarrer Hans Appel initiiert, der das Problem der Wohnungsnot damals bereits erkannte. Wer sein Dach über dem Kopf verliert, steckt mitten in einem Teufelskreis: „Ohne finanzielle Mittel und ohne Arbeit keine Wohnung und ohne festen Wohnsitz auch keine Arbeit und auch kein Arbeitslosengeld – und somit keine Perspektive“, so steht es auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft Weilheim über das „Haus Emmaus“.

Trotz fester Arbeit finden viele Menschen keine Wohnung

Bis vor ein paar Jahren haben vor allem Menschen dort Zuflucht gesucht, die wegen einer Trennung oder des Verlustes des Arbeitsplatzes aus der Bahn geworfen worden waren, keine sozialen Kontakte, keine Arbeit und keine Wohnung hatten. „Das hat sich verändert“, sagt Schwester Anita Leipold. Mehr als die Hälfte der Bewohner haben eine feste Arbeit. Aber sie finden schlicht keine Wohnung in Weilheim, die sie bezahlen könnten.

Schwester Anita Leipold bedauert das sehr: „Wenn jemand bei uns anfragt, ist er jetzt in Not.“ Sie hat viel Elend erlebt in den vergangenen fünf Jahren. Hinter dem Verlust des Zuhauses stecken oft persönliche Tragödien: Trennung vom Partner, Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit, Mietschulden sind Auslöser für den Verlust der Wohnung.

Es rufen aber auch Menschen bei ihr an und bitten um Herberge, weil ihnen oder ihren Kindern in der Familie Gewalt angetan wurde. Einige müssen auch von der Polizei in Sicherheit gebracht werden und haben von einer Minute auf die andere kein Dach mehr über dem Kopf. Andere stehen nach einer Räumungsklage auf der Straße.

Der Abstieg kann schnell gehen

Der Weg dahin ist kurz: „Arbeit im Niedriglohnsektor oder Jobverlust führen oft zu Mietschulden“, sagt Schwester Anita Leipold. Aber auch psychische Krankheiten oder Sucht-Erkrankungen oder eine Kombination aus beidem werfen Menschen aus der Bahn. Sie können ihren Alltag nicht mehr regeln. „Wenn du deine Post nicht mehr öffnest, keine Termine mehr wahrnimmst, nicht mehr in die Arbeit gehen kannst, stehst du schnell auf der Straße“, sagt die Schwester.

+ Seit fünf Jahren betreut Schwester Anita Leipold Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. © Gronau

Wie rasant schnell der Abstieg von einem Leben mit Arbeitsplatz, Familie und Wohnung hin zur Obdachlosigkeit geht, das hat die Schwester oft geschildert bekommen, wenn die Menschen, die bei ihr wegen einer Bleibe angeklopft haben, ihr ihre Geschichte erzählten. Sie hat regelmäßig miterlebt, wie groß die Scham ist, in diese Situation geraten zu sein. “Fast alle schämen sich“, sagt die Schwester. Dabei weiß sie inzwischen: Es kann jeden betreffen und es betrifft alle Altersschichten. Obdachlosigkeit hat viele Gesichter. Es ist Menschen nicht anzusehen, dass sie wohnungslos sind. Der wohnungslose Mensch, der im Park oder unter der Brücke schläft, ist nur die Spitze des Eisbergs „Wohnungsnot“.

Momente, in denen Schwester Anita ihre Ohnmacht spürt

An dem Tag, an dem ihr die die 28-jährige Mutter sagte, dass sie ausziehen werde, hatte Schwester Anita Leipold sechs Namen auf ihrer Liste stehen, von denen sie wusste, dass sie aktuell eine Wohnung brauchen. Sechs Namen, hinter denen jeweils ein schweres Schicksal steht. Und jeder einzelne dieser Menschen sehnt sich verzweifelt nach einem Dach über dem Kopf. Da dann den Menschen herauszusuchen, der am dringendsten eine Bleibe benötigt, das ist eine Herausforderung für Schwester Anita.

Überhaupt benötigt sie viel Kraft für ihre Arbeit. Schwester Anita Leipold trifft sich mit allen, die sich bei ihr melden. Gemeinsam wird dann überlegt, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, als die Straße. „Ich habe regelmäßig Menschen vor mir sitzen, die nicht wissen, wo sie heute schlafen sollen. Und ich kann nichts machen.“ Das sind die Momente, in denen Schwester Anita ihre Ohnmacht spürt.

Doch es sind nicht diese Begegnungen an sich, die sie Kraft kosten, es ist das Thema „Wohnungsnot“. „Dabei ist Wohnen ein Menschenrecht. Wenn ich kein Dach über dem Kopf habe, wackelt mein ganzes Leben“, sagt Schwester Anita Leipold. Viele Menschen würden heute in Weilheim die gleiche Erfahrung machen wie Maria und Josef bei der Herbergssuche an Heiligabend: „Sie klopfen an und sie werden abgewiesen.“