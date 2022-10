Herzogsägmühle baut kräftig in Weilheim

Von: Magnus Reitinger

Südlich dieses Neubaus an der Weinhartstraße ist ein weiteres Gebäude geplant - für Wohngruppen und eine Tagesstätte der Diakonie Herzogsägmühle. © Ruder

Gleich zwei größere Neubauprojekte hat die Diakonie Herzogsägmühle in Weilheim vor: Nahe der Pöltner Kirche soll unter anderem ein Förderzentrum für Menschen mit Behinderung entstehen. Und die Tagesstätte „Clubhaus Oase“ zieht aus der Altstadt in den Süden.

Weilheim – Es sind zwei Großprojekte für die gemeinnützige Diakonie Herzogsägmühle gGmbH. Wobei das Ziel nicht Expansion sei, wie Thomas Buchmann, Regionalleiter für ambulante Angebote von Herzogsägmühle im Altlandkreis Weilheim, erklärt. Es gehe um neue Domizile für bereits bestehende Einrichtungen und um die Bündelung von Angeboten.

Das zeitlich drängendste Projekt ist der Neubau eines Förderzentrums, in dem Wohnen und Pflege für Menschen mit schwerer und Mehrfachbehinderung angeboten wird. Um neue rechtliche Anforderungen erfüllen zu können, war im Dorf Herzogsägmühle ein Neubau des gerade einmal 20 Jahre alten Förderzentrums nötig geworden. In diesem Zuge hat der Träger entschieden, dieses künftig zu teilen: 24 Wohnplätze beherbergt der Neubau im Diakoniedorf selbst, der bereits Ende Juli eingeweiht wurde. 24 weitere Plätze, aufgeteilt in vier Wohngruppen, soll künftig ein neues Förderzentrum in Weilheim bieten.

Neben dem Förderzentrum entstehen auch Wohnungen für Menschen in Not

Gebaut wird Letzteres im Plangebiet „Südlich der Pöltner Kirche II“, das an die Geistbühelstraße grenzt – bekannt als Teil des Dietmayr-Angers. „Wohnbau Scheurer“ hat dort vor Jahren neben dem Hotel vier große Blocks mit insgesamt knapp 80 Eigentumswohnungen errichtet. Und Scheurer versprach, daneben noch 30 bis 35 sozial gebundene Wohnungen zu schaffen. Die sollen nun in Form eines Appartementhauses an der Geistbühelstraße realisiert werden, wie es jüngst im Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates hieß. Die Diakonie Herzogsägmühle wird dieses Haus laut Buchmann anmieten, vorgesehen seien darin rund 25 Appartements für Menschen „mit ganz unterschiedlichem Betreuungsbedarf wie psychische Erkrankung, Bedrohung von Obdachlosigkeit oder andere Benachteiligungen“. Diese Wohnungen seien ein Ersatz für „verstreute Altbestände“ in der Stadt, die man auflösen und zusammenführen wolle.

Direkt neben diesem Appartementhaus ist das genannte Förderzentrum geplant, das Herzogsägmühle selbst errichten wird – und das wohl als erstes gebaut wird. Weil die zugesagten Fördermittel nur befristet zur Verfügung stehen, müsse hierfür „so bald wie möglich“ Baubeginn sein, sagt Buchmann. Die für das Vorhaben nötige Bebauungsplan-Änderung hat der Bauausschuss einhellig befürwortet. Am Donnerstag, 20. Oktober, entscheidet der Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung darüber (ab 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses).

Für die „Oase“ läuft der Mietvertrag aus

Im Ausschuss ging es noch um ein weiteres Projekt der Diakonie Herzogsägmühle: Ein Peißenberger Bauträger will an der Weinhartstraße 2c im Weilheimer Süden einen Neubau errichten, den die Sozial-Einrichtung als Tagesstätte sowie für eine betreute Wohngemeinschaft nutzen wird. Ins Erdgeschoss soll Anfang 2024 das „Clubhaus Oase“ ziehen, eine Tagesstätte für Menschen mit seelischer Erkrankung, die seit über 25 Jahren am Unteren Graben besteht. Dort läuft aber der Mietvertrag aus, erklärt Buchmann, weshalb Herzogsägmühle nach einer gut erreichbaren, barrierefreien und ausreichend großen Alternative suchte.

Der geplante Neubau an der Weinhartstraße, im Erdgeschoss 17,50 Meter lang und 13 Meter breit, biete ideale Voraussetzungen für die „Oase“ mit ihren von Fachpersonal betreuten Einzel- und Gruppenangeboten (von Sprachkursen bis zur Gartengruppe). Die gut 20 Besucher täglich brauchen laut Buchmann „keine Autoparkplätze, gleichwohl eine Reihe an Fahrradstellplätzen“.

Hoffen auf „Synergie-Effekte bezüglich Nutzern und Personal“

Über der künftigen Tagesstätte sind in einem etwas zurückgesetzten Penthausgeschoss Wohnräume für acht Menschen mit seelischer Erkrankung geplant. „Wir wollen einen veralteten Bestand auflösen und in zeitgemäße Wohnräume überführen“, erklärt Buchmann: „Es handelt sich also um langjährige Weilheimer Bürger mit einem Hilfebedarf, der von uns versorgt und überwiegend vom Bezirk Oberbayern finanziert wird.“ Die Bewohner können sich eigenständig versorgen oder werden dabei angeleitet; die tägliche Begleitung und Betreuung leisten Sozialpädagogen. Mit Tagesstätte und Wohngemeinschaft in einem Haus erhofft sich Herzogsägmühle auch „Synergie-Effekte bezüglich Nutzern und Personal“.

Den entsprechenden Bauantrag mitsamt Flachdachlösung hat der Bauausschuss einstimmig abgesegnet. Das Gebäude ist im südlichen Grundstücksteil, zur B 2 hin, geplant und füge sich dort in die umliegende Bebauung durchaus ein, wie es hieß. Der Baumbestand in diesem Garten sei bereits mit einer früheren Genehmigung „so gut wie weg“, erklärte das Stadtbauamt. Die nötigen Autostellplätze seien nachgewiesen; die Zufahrt ist über ein Grundstück an der Weinhartstraße per Geh- und Fahrtrecht vorgesehen.