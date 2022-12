Heuer bereits 1897 Geflüchtete im Landkreis aufgenommen

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Grafik zeigt: Die Geflüchteten sind bislang höchst ungleich verteilt im Landkreis. © Quelle: Landratsamt Weilheim-Schongau; Grafik: Münchner Merkur

In diesem Jahr sind mehr Flüchtlinge nach Deutschland gekommen als während der „Asylkrise“ 2015/2016. Das stellt den Landkreis vor erhebliche Herausforderungen bei Unterbringung und Integration.

Landkreis – 1897 Geflüchtete sind seit Anfang des Jahres im Landkreis Weilheim-Schongau aufgenommen worden. Diese extrem hohe Zahl ist vor allem dadurch begründet, dass 1571 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Zuflucht im Landkreis fanden.

Dazu kamen noch einmal 326 Geflüchtete aus anderen Ländern, wie das Landratsamt auf Anfrage der Heimatzeitung mitteilte. Wie viele Geflüchtete damit nun insgesamt im Landkreis leben, konnte das Amt allerdings nicht genau beziffern. „Eine Gesamtzahl kann nicht benannt werden, da es sich um unterschiedliche Zuständigkeiten von örtlicher und zentraler Ausländerbehörde handelt“, hieß es dazu.

Klar ist hingegen, dass ein Teil der Ukrainer den Landkreis und/oder Deutschland schon wieder verlassen hat. Von den 1571, die im Laufe des Jahres hier registriert wurden, leben zurzeit noch 1335 im Landkreis Weilheim-Schongau.

282 Asylverfahren laufen gerade

Momentan leben zudem 282 Asylsuchende im Landkreis, für die die örtliche Ausländerbehörde zuständig ist und deren Verfahren gerade laufen. Dazu kommen noch Personen in Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörde. Wie viele das sind, konnte das Landratsamt nicht sagen.

So viele Flüchtlinge haben die einzelnen Gemeinden im Landkreis aufgenommen. © Quelle: Landratsamt Weilheim-Schongau, Grafik: Münchner Merkur

Geduldet werden im Landkreis zurzeit 157 Menschen. Das bedeutet, dass ihr Asylverfahren abgelehnt wurde, sie aber aus verschiedenen Gründen auch nicht sofort abgeschoben werden. Auch hier macht das Landratsamt deutlich, dass sich diese Zahlen nur auf die Geflüchteten in seinem Zuständigkeitsbereich beziehen. Abschiebungen finden vergleichsweise selten statt. Heuer wurden in Zuständigkeit des Landkreises sechs Abschiebungen vollzogen, bei denen Geflüchtete in ihre Heimatländer zurückgeschickt wurden.

Die immense Zahl an Geflüchteten sorgt natürlich für erhebliche Probleme bei der Unterbringung. Statistisch gesehen kommen 37 Menschen pro Woche im Landkreis an, tatsächlich ist es in der Regel ein voller Reisebus alle zwei Wochen. Die Insassen des Busses, der vorige Woche ankam, habe man unterbringen können, so das Landratsamt. Auch für die Geflüchteten, die kommende Woche erwartet werden, gebe es bereits Unterkünfte.

17 Objekte mit 643 Plätzen werden neu angemietet

„Wir verfügen noch über 17 Objekte, für die die Mietverträge bereits geschlossen wurden“, heißt es weiter auf Anfrage der Heimatzeitung. Für einen Teil dieser Objekte seien bereits Anträge auf Nutzungsänderung gestellt oder genehmigt worden, liefen Ertüchtigungsarbeiten an den Gebäuden oder stünden noch letzte Verhandlungen mit den Vermietern an.

„Die Planungen gehen mittlerweile bis zum 30. April 2023. Wir gehen davon aus, dass in diesen Objekten Platz für insgesamt 643 Geflüchtete bereitstehen wird“, so das Landratsamt weiter.

Das sei auch dringend nötig, da vor allem die ukrainischen Kriegsflüchtlinge aus dem zur Verfügung gestellten privaten Wohnraum in dezentrale Unterkünfte umziehen müssten. „Zudem hat die Flüchtlingswelle wieder Fahrt aufgenommen und die Anker-Zentren des Freistaats sind voll“, heißt es weiter.

Turnhallen überprüft, aber bislang noch nicht für Belegung vorgesehen

Dabei wurden natürlich auch freistehende Gebäude des Landkreises genutzt. „Die ehemalige Berufsschule in Weilheim ist bereits mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen belegt“, so das Landratsamt. Zu Gerüchten, wonach die Anmietung eines weiteren großen Objekts in Weilheim kurz vor der Unterschrift stehen würde, wollte man sich nicht äußern: „Wir vermelden erst Vollzug, wenn wir Mietverträge geschlossen haben.“

Nach aktuellem Stand könne nicht ausgeschlossen werden, dass in den kommenden Wochen oder Monaten auch wieder Turnhallen als Asylunterkünfte genutzt werden. „Wir versuchen dies allerdings durch weitere Anmietungen und anderweitige Lösungen zu unterbinden, um den regulären Sportbetrieb der Schulen und der Vereine nach den coronabedingten Einschränkungen nicht über Gebühr einzuschränken“, heißt es weiter.

Um den Flüchtlingsansturm auch weiterhin bewältigen zu können, wendet sich das Landratsamt mit einem Hilfegesuch an die Bürger: „Wir sind stets auf der Suche nach Wohnraum, bebaute oder unbebaute Gewerbeflächen, Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser und dergleichen. Wenn Bürger solche Objekte an uns vermieten möchten, mögen diese bitte Kontakt unter 0881/681-1444, -1437, -1659, -1590 oder -1457 aufnehmen“, heißt es weiter.

