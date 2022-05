Mit Koordinationsstelle gegen den Hebammen-Mangel im Landkreis Weilheim-Schongau

Von: Kathrin Hauser

Freuen sich über das Angebot der Hebammensprechstunde während der Sommerferien: (v.l.) Andrea Jochner-Weiß, Magdalena Graml und Petra Regauer. © Ruder

Den internationalen Hebammentag am 5. Mai hat das Landratsamt zum Anlass genommen, um über eine Hebammensprechstunde und die von Magdalena Graml geleitete Hebammen-Koordinationsstelle zu informieren. Ihre Arbeit tut Not, denn es gibt zu wenige Hebammen im Landkreis.

Weilheim – „Es gibt nicht mehr genug Hebammen. Wir haben eine Hebammen-Not. Das ist ein Riesen-Problem, was auf uns zukommt“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß beim Pressegespräch zum internationalen Hebammentag am morgigen Donnerstag, 5. Mai. Mit diesem Tag, der auf der ganzen Welt begangen wird, sollen das Können und die Leistung dieses Berufsstandes ins Bewusstsein gerückt werden.

Weil es für die Frauen im Landkreis inzwischen schwierig ist, eine Hebamme zu finden, die sie während der Schwangerschaft und nach der Geburt im Wochenbett betreut, wurde am Gesundheitsamt des Landratsamtes eine Hebammen-Koordinationsstelle eingerichtet. „Wir haben diese Stelle geschaffen, weil wir nicht wollen, dass die Frauen im Landkreis unterversorgt sind“, sagte Jochner-Weiß.

Petra Regauer ist als Sozialpädagogin am Gesundheitsamt tätig und betreut neben anderen die Schwangerenberatung der Behörde. Auch ihr liegt die Versorgung durch Hebammen am Herzen, auch sie sieht die Not, die für Schwangere, Gebärende und Mütter mit Neugeborenen und Säuglingen diesbezüglich inzwischen im Landkreis herrscht.

Die Situation habe sich zugespitzt, als in Weilheim die Geburtenstation zugesperrt wurde: „Das war schlimm, als die Geburtenstation geschlossen wurde.“ Frauen müssten in der Region zehn bis zwölf Mal telefonieren, bis sie eine Hebamme gefunden hätten, die sie betreut. Und manchmal klappe es auch nach vielen, vielen Anrufen nicht, so Regauer.

Deswegen sei der Wunsch nach der Koordinierungsstelle für Hebammen entstanden, die dann im Oktober 2020 am Gesundheitsamt eingerichtet wurde. Seit vergangenem Oktober wird sie von Magdalena Graml geleitet. Beim Pressegespräch zum Hebammentag wurde die Leiterin nun offiziell vorgestellt. Graml ist Krankenschwester und Diplom-Geologin. Während der Corona-Pandemie ist die 51-Jährige zum Gesundheitsamt gekommen – und dort geblieben.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist sie nun für die Hebammen-Koordinationsstelle zuständig und hilft Frauen bei der Suche nach einer Hebamme. Jede Frau hat vor, während und nach der Geburt Anspruch auf Unterstützung durch eine Hebamme (siehe Kasten).

„Wir haben zu wenige Hebammen“, sagte Graml. Sie sehe ihre Aufgabe darin, Schwangeren und Müttern mit Neugeborenen und Säuglingen zu helfen, eine Hebamme in ihrer Gegend zu finden. Sie könne allerdings keine Garantie geben, dass das dann auch klappt. Schwangere, die auf der Suche nach einer Hebamme sind, sollen sich möglichst früh an sie wenden (via E-Mail an M.Graml@lra-wm.bayern.de oder telefonisch unter 0881/681-1797), damit eine passende Hebamme gefunden werden kann. „Das bedeutet für die Frauen weniger Zeit am Telefon“, sagt Graml. Sie hat einen Flyer entworfen, der bereits in vielen Frauenarztpraxen ausliegt und über die Koordinationsstelle informiert.

Weil in der Sommer-Urlaubszeit der Mangel an Hebammen besonders deutlich wird, hat Graml für die Zeit von Ende Juni bis Anfang September eine Hebammensprechstunde organisiert. „Verschiedene Hebammenpraxen bieten über den Landkreis verteilt Sprechstunden an, für die Frauen, die keine feste Hebamme gefunden haben, die sie betreut“, sagte Graml. 34 Sprechstunden-Termine werden angeboten.

Unterdessen hat die Landrätin die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es irgendwann doch wieder eine Geburtenstation in der Kreisstadt geben wird. Nach Informationen von Graml ist die Zahl der ungewollten Hausgeburten um 300 Prozent gestiegen, seit die Geburtshilfe im Weilheimer Krankenhaus geschlossen wurde.