Hilft der Plan von Gesundheitsminister Lauterbach den Krankenhäusern im Landkreis?

Von: Sebastian Tauchnitz

Der Bundesgesundheitsminister will die kleinen Krankenhäuser unterstützen - mehr Geld ist aber nicht eingeplant (Symbolfoto). © Bodo Schackow/dpa

Nur zwei Tage nach dem Bürgerentscheid zur Krankenhaus-Zukunft präsentierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine Ideen für eine Reform der Krankenhausfinanzierung. Was würde diese für die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH bedeuten?

Landkreis – Für den Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Thomas Lippmann, ist die Situation schwierig. Gerade ist seine Vision für die Zukunft des Unternehmens durch den Bürgerentscheid wie ein Kartenhaus zusammengestürzt, schon soll er sich auf Anfrage der Heimatzeitung mit Blick auf die Lauterbach-Reform zur Zukunft des Krankenhauses äußern.

„Da gibt es drei Ebenen, die man in Ruhe betrachten und übereinander legen muss“, so Lippmann. Zuerst sei da die IST-Situation der beiden Häuser in Weilheim und Schongau. Hier gibt es Probleme, wie im Zuge der Debatte über das Bürgerbegehren klar wurde. Die Krankenhäuser arbeiten im Vergleich zu den umliegenden Kliniken hochdefizitär, der Landkreis plant für das kommende Jahr mit einem Zuschuss von bis zu 20 Millionen Euro. Dazu kommt insbesondere am Standort in Schongau ein eklatanter Ärztemangel, der immer schwieriger zu kompensieren ist.

Die zweite Ebene, die man betrachten müsse, sei die Bundes- und Landespolitik, insbesondere die Auswirkungen des Lauterbach-Plans, so Lippmann weiter. Dazu komme noch der im Bürgerentscheid klar formulierte Willen der Bewohner des Landkreises, dass sie auch in Zukunft eine wohnortnahe Versorgung wünschen. „Unsere Aufgabe in den kommenden Monaten muss sein, aus allen drei Ebenen ein gutes Angebot für die Bürger zu stricken“, so der Krankenhaus-Geschäftsführer.

Reformpläne: Eine Rechnung mit vielen Unbekannten

Insbesondere die Reformpläne des Bundesgesundheitsministers seien dabei eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Denn die Debatte darüber habe gerade erst begonnen. Die Bundesländer fühlten sich schon jetzt schlecht einbezogen, bislang rede man nur über die Vorschläge, die eine Regierungskommission unterbreitet habe.

Auch bei der Finanzierung gibt es laut Lippmann viele Fragezeichen. „Dem deutschen Krankenhauswesen fehlen, wie Untersuchungen zeigen, 15 Milliarden Euro pro Jahr. Die Reform will aber nur den derzeitigen Etat umverteilen, es soll kein zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt werden.“ Er hätte sich gewünscht, dass wirklich die kleinen Häuser auf dem Land gestärkt würden. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft befürchte aber, dass nach der Reform noch mehr Geld an die großen Häuser fließen würde.

„Wenigstens ein Haus in Kategorie 2 wäre dem Landkreis zu wünschen“

Vom Status eines „großen Hauses“ sind die Krankenhäuser in Weilheim und Schongau weit entfernt. Der Lauterbach-Plan sieht folgende Kategorien vor: Die Kategorie 1i seien ambulant-stationäre Häuser ohne Notaufnahme, die auch unter pflegerischer Leitung stehen könnten, so Lippmann. Kategorie 1n seien kleine Häuser mit einer kleinen Notaufnahme, die in etwa der heutigen Pflichtversorgung entsprechen. In die Kategorie 2 würden so genannte „Schwerpunkthäuser“ mit umfangreichem medizinischem Angebot eingeordnet, Kategorie 3 seien dann Uni-Kliniken wie das „Rechts der Isar“, mit dem die Krankenhaus GmbH kooperiert.

„Ich würde dem Landkreis wünschen, dass wir wenigstens mit einem Haus in Kategorie 2 kommen“, so Lippmann im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Nicht genügend Beachtung findet in der Lauterbach-Debatte der zunehmende Fachkräftemangel. „Ab 2023 verlieren wir im Schnitt 500 000 Arbeitskräfte pro Jahr, weil mehr Menschen in Rente gehen als junge Arbeitskräfte nachkommen“, so Lippmann. Diese Entwicklung werde auch keinen Bogen um die Krankenhäuser in der Region machen. Hier gelte es, tragfähige Konzepte zu erarbeiten, um auch in Zukunft die Versorgung sicherstellen zu können.

