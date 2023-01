Stadtbücherei verrät Hits 2022 - Überraschender Spitzenreiter 52-mal ausgeliehen

Aufwärtstrend bei Besucherzahl

Von Stephanie Uehlein schließen

Ein Krimi der im Landkreis lebenden Autorin Nicola Förg taucht unter den Ausleih-Hits der Stadtbücherei Weilheim für 2022 genauso auf wie Lektüre über die vegane Küche. Und es gibt einen eher überraschenden Spitzenreiter.

Weilheim – Fast 146.000 Medien sind im Vorjahr bei der Stadtbücherei Weilheim über die Ausleihtheke gegangen. Dazu kamen rund 31.000 digitale Entleihungen, wie der neue Büchereileiter, Jan Marberg, jetzt mitteilte. Der Spitzenreiter unter den nicht-digitalen Ausleihen war – im Online-Zeitalter vielleicht eher unerwartet – eine CD: „Die drei ??? Kids – Geheimnis der Tiere“.

Die CD für Kinder brachte es auf 52 Ausleihen. Dass sie sich an die Spitze der Statistik setzen konnte, liegt laut Marberg auch daran, dass die Büchereinutzer CDs nur für je maximal zwei Wochen mitnehmen dürfen, während sie Bücher für vier Wochen behalten können.

Kinderbuch über „kleinen Wassermann“ sehr gefragt

Unter den Büchern aus dem Bereich „Belletristik“ kam „Die verschwundene Schwester“ von Lucinda Riley mit 30 Ausleihen auf Rang eins - knapp vor Nicola Förgs Krimi „.Böse Häuser“ (29 Ausleihen). Bei den Sachbüchern für Erwachsene ging der erste Platz an das Kochbuch „Selber machen statt kaufen – Vegane Küche“, das 16-mal gefragt war. Und bei den Kinderbüchern setzte sich „Der kleine Wassermann – Frühling im Mühlenweiher“ mit 46 Ausleihen an die Spitze (siehe Kasten).

Hits bei der Stadtbücherei Weilheim 2022 Belletristik:

1. Lucinda Riley – „Die verschwundene Schwester“ (30 Ausleihen),

2. Nicola Förg – „Böse Häuser“ (29),

3. Charlotte Link – „Ohne Schuld“ (27). Sachbücher für Erwachsene:

1. „Selber machen statt kaufen – Vegane Küche“ (16),

2./3. Bianca Zapatka – „Vegan Foodporn“

und D. Perlov/A. Vilenkin – „Kosmologie für alle, die mehr wissen wollen“ (je 15). Kinderbücher:

1. O. Preußler/D. Napp – „Der kleine Wassermann – Frühling im Mühlenweiher“ (46),

2. O. Preußler/R. Stigloher/D. Napp – „Der kleine Wassermann – Herbst im Mühlenweiher“ (45),

3. M. Auer – „Die Schule der magischen Tiere – Zum Vorlesen und Lesen lernen!“ (42). (Zahlen jeweils bezogen auf analoge Bücher)



Addiert man die nicht-digitalen Entleihungen – vom Buch bis zur „Tonie“-Hörfigur – und die digitalen (etwa von E-Books), kommt man auf eine Zahl von fast 177.000. Im ersten Jahr ohne pandemiebedingte Schließungen seit 2019 wurden bei der Bücherei 2702 Nutzer registriert. Auch 37 Einrichtungen machten Gebrauch von der Ausleihe. Etwa 900 Nutzer waren unter zwölf Jahre alt, und es gab knapp 700 Neuanmeldungen.

Über 39.000 Besucher gezählt

„Die Stadtbücherei blickt zufrieden auf die Nutzungsstatistik 2022“, heißt es in einer Pressemittelung von Marberg, der kürzlich die Nachfolge von Ulrike Göpfert als Büchereileiter angetreten hat. Auch an der Besucherzahl zeige sich der Aufwärtstrend der Einrichtung am Unteren Graben: Es wurden über 39.000 Besucher gezählt – nach rund 33.000 im Jahr 2020 und etwa 25.000 im Jahr 2021. An das Vor-Corona-Jahr 2019 mit über 50.000 Besuchern konnte die Bücherei aber 2022 noch nicht anknüpfen. Zu den Besuchern wurden auch jene Menschen dazugerechnet, die zu einer Veranstaltung in der Bibliothek kamen oder diese als Aufenthaltsort nutzten.

„Tonie-Hörfiguren“ erfreuen sich „ungebrochener Beliebtheit“

„Ungebrochener Beliebtheit“ erfreuen sich laut Marberg vor allem „Tonie-Hörfiguren“, die bei Kindern populär seien. „So manche Figur schafft es dann auch auf über 30 Ausleihen pro Jahr“, so der Büchereileiter. Wird eine solche Figur auf eine spezielle Lautsprecherbox gesetzt, ist etwa eine Geschichte zu hören.

Das Angebot der Stadtbücherei – Ende 2022 umfasste es knapp 64.000 analoge und digitale Medien – soll heuer weiter ausgebaut werden. Ein Ziel ist es außerdem, bisherige Nicht-Nutzer auf die Einrichtung aufmerksam zu machen. Auch die Veranstaltungsarbeit soll „nach langer Durststrecke wieder richtig Fahrt aufnehmen“, so Marberg. Geplant sind Kindertheater-Aufführungen genauso wie Krimilesungen mit Nicola Förg (21. April) und Horst Eckert (20. Oktober). Gearbeitet wird laut dem Büchereileiter auch an weiteren Projekten, die im Laufe des Jahres vorgestellt werden sollen.

Mehr Infos über die Angebote der Stadtbücherei Weilheim erhalten Interessierte im Internet unter www.buecherei.weilheim.de.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.