Hitze-Irrfahrt in Weilheim: 82-Jähriger rammt mehrere Autos

Von: Boris Forstner

Der demolierte Wagen des 82-Jährigen kam in der Zufahrt zum Getränkemarkt zum Stehen. © feuerwehr Weilheim

Offensichtlich machte die Hitze am Dienstagnachmittag einem 82-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Landsberg so viele Probleme, dass sie die Ursache für einen größeren Verkehrsunfall in Weilheim war.

Weilheim - Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 17 Uhr mit seinem Auto auf der Pütrichstraße (B 2) in Fahrtrichtung Starnberg unterwegs, als er plötzlich nach eigenen Angaben einen hitzebedingten „Blackout“ hatte. Er steuerte nach links in den Gegenverkehr, touchierte zunächst den entgegenkommenden Wagen einer Weilheimerin und rammte schließlich noch das in der Ausfahrt eines Getränkemarktes wartende Auto eines Bernrieders. Danach kam das Auto im angrenzenden Gebüsch zum Stehen.

Die Autos mussten abgeschleppt werden

Alle beteiligten Personen wurden bei den Karambolagen leicht verletzt und kamen zur weiteren Abklärung sicherheitshalber ins Krankenhaus nach Weilheim. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Die Autos der Weilheimerin und des Unfallverursachers mussten abgeschleppt werden, die Feuerwehr Weilheim war unter anderem zur Verkehrsregelung im Einsatz.

