Hoher Besuch und Lob für Soldaten - „Sie arbeiten sehr strukturiert“

Das Weilheimer Gesundheitsamt wird seit November von Soldaten aus Murnau unterstützt. Jetzt bekamen sie hohen Besuch.

Die Corona-Pandemie erfordert besondere Maßnahmen

Deshalb helfen 20 Soldaten aus Murnau dem Weilheimer Gesundheitsamt

Jetzt bekamen die Helfer in Uniform hohen Besuch - und großes Lob

Landkreis – Seit Anfang November unterstützen Soldaten aus dem IT (Informationstechnik)-Bataillon 293 in Murnau das Weilheimer Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Fällen. Die inzwischen 20 Helfer in Uniform, die hauptsächlich im ehemaligen Medienhaus im Weilheimer Stadtzentrum als sogenannten „Tracing Team“ arbeiten, bekamen kürzlich hohen Besuch aus Bonn. General Dietmar Mosmann, der oberste Chef aller IT-Einheiten der Bundeswehr, machte sich zusammen mit Bataillonskommandeur Marc Richter aus Murnau vor Ort ein Bild von der Arbeit seiner unterstellten Soldaten.

Soldaten sind große Hilfe für das Weilheimer Gesundheitsamt

„Wir bekommen viel positive Rückmeldung, weil die Soldaten sehr strukturiert arbeiten“, berichtete Mosmann, der von Landrätin Andreas Jochner-Weiß begleitet wurde. Letztere bestätigte diesen Eindruck. „Wir sind sehr froh, dass wir sie haben, sie leisten eine tolle Arbeit und sind eine sehr große Hilfe“, lobte Jochner-Weiß. „Wir haben alle sehr gute Erfahrungen mit den Soldaten gemacht. Sie sind engagiert, total freundlich und nett“, schloss sich Benedikt Wiedemann vom Weilheimer Gesundheitsamt dem Lob an. „Wir hoffen, dass wir sie noch lange zur Unterstützung haben“, ergänzte Wiedemann.

Bis Mitte Januar ist die Hilfeleistung durch das IT-Bataillon aus Murnau sichergestellt. So lange läuft der inzwischen verlängerte Amtshilfeantrag. Eine weitere Verlängerung ist vom Verlauf der Pandemie abhängig.

Roland Halmel