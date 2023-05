Neue Show: Vaganti und Freunde lassen das Publikum abheben - und der Kleine Prinz ist auch dabei

Von: Magnus Reitinger

In der artistischen Show „Bühne beFlügelt“ steht die Welt auch mal auf dem Kopf – zu erleben am Freitag vor Pfingsten im Weilheimer Stadttheater. © HotSpot – KunstVollBühne

Künstler des Vereins „smART“ und des Weilheimer Show-Ensembles Vaganti zeigen bald etwas ganz Neues im Stadttheater Weilheim. Motto: „Bühne beFlügelt“.

Weilheim – Ein beflügelnder Abend mit alten Bekannten und neuen Entdeckungen, mit erfahrenen Bühnenprofis und mutigem Künstlernachwuchs ist am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr, im Weilheimer Stadttheater zu erleben: Die Weilheimerinnen Sylvia und Heidi Kluthe alias „HotSpot – KunstVollBühne“ präsentieren an diesem Abend ein neues Veranstaltungsformat – eine artistische Soirée unter dem Titel „Bühne beFlügelt“.

Erfahrene Bühnenprofis und junge Talente

Im Mittelpunkt des Theaterabends steht der Flügel auf der Bühne. „Auf ihm, um ihn herum und zu seiner abwechslungsreichen Musik wird sich eine vielseitige Palette an handgemachter Bühnenkunst auffächern, die im wahrsten Sinne des Wortes die Zuschauer beflügeln wird“, verheißt die Ankündigung. Mit dabei sind Artisten, Musiker, Schauspieler, Tänzer und Poeten – und zwar Aktive des Vereins „smART – faireinte Bühne“, mit dem „HotSpot“ eng zusammenarbeitet, dazu das bekannte Weilheimer Show-Ensemble „Vaganti“, die Luftartistin Isa Prinzing sowie Musiker und Bühnenkünstler aus der Ammersee-Region und aus München.

Sylvia und Heidi Kluthe, langjährige Leiterinnen von „Vaganti“ und Mitgründerinnen von „smART – faireinte Bühne“, haben sich bereits 2019 zu „HotSpot“ zusammengeschlossen. Doch gerade, als es richtig losgehen sollte und die erste Produktion Premiere feierte, bremste die Pandemie alles aus. „Jetzt wollen wir unser Publikum wieder zum Träumen und Loslassen einladen“, sagen die beiden Schwestern, „und gleichzeitig jungen, begabten Künstlern eine Fläche bieten“.

Mit dem „Kleinen Prinzen“ auf Planetensprung

In „Bühne beFlügelt“ erzählen die Darsteller mit ihren verschiedenen Künsten von Erfahrungen mit Freundschaft, Stolz, Mut und Verantwortung: „Während die einen ihr Leben mit Warten verbringen und vor lauter Warten schon bald vergessen haben, worauf sie eigentlich warten, ist es die Figur des kleinen Prinzen, erschaffen durch Antoine de Saint-Exupéry, die entscheidet, ihren zwar exzentrischen, aber dennoch besten Freund zurückzulassen, und mutig aufbricht, um zu fliegen.“ Und die Zuschauer, so die Ankündigung, „dürfen sich darauf freuen, den kleinen Helden einen Planetensprung weit zu begleiten in eine moderne Märchenwelt.

Karten für die Show am 26. Mai um 20 Uhr im Weilheimer Stadttheater kosten 22 Euro (ermäßigt 17 Euro). Sie können unter 0881/4179045 telefonisch bestellt oder montags zwischen 15 und 17 Uhr im Laden „Elementar“ an der Admiral-Hipper-Straße in Weilheim gekauft werden.