„Huawei“ macht ernst in Weilheim

Lang tat sich nichts, und es ging schon das Gerücht um, der chinesische Mobilfunkriese „Huawei“ komme gar nicht nach Weilheim. Inzwischen ist es nicht mehr zu übersehen: Die Chinesen sind schon da. Neben „Zarges“ entsteht ihre große Fertigungshalle.

Weilheim – Wer sich der Baustelle am Leprosenweg in Weilheim nähert, der wird freundlich, aber bestimmt abgewiesen. „No Photos“, hieß es gestern aus Reihen einer chinesischen Delegation, die mit ihren Laptops in einem Baucontainer saß. Nähere Auskünfte zu dem dort geplanten neuen Produktionsstandort gab es von chinesischer Seite ebenso wenig wie schon im Januar, als bekannt wurde, dass die Firma „Huawei“ von „Zarges“ ein großes Gewerbegrundstück gekauft hat und dieses zum 1. April übernimmt.

Seit September tut sich auf dem Areal aber etwas. Dort ist nun die Firma „M+W Central Europe GmbH“ aus Stuttgart am Werk. Sie ist eine Tochter der „M+W Group“, einem international tätigen Anlagenbauer, der für die Hightech-Industrie ebenso tätig ist wie für die Pharmaindustrie.

Einer der weltweit rund 7000 Beschäftigten der Firma ist Stefan Ortwein, der die Baustelle in Weilheim managt. Viel darf auch er, der laut Visitenkarte als „Senior Constructor Manager“ fungiert, nicht über das Projekt sagen, denn das Sagen haben die Chinesen. Mindestens vier bis fünf von ihnen kommen jeden Tag aus dem Großraum München auf die Baustelle nach Weilheim. Manchmal sind aber auch weit größere Delegationen vor Ort, um den Baufortschritt zu inspizieren.

Ortwein kann aber erklären, warum es zu Verzögerungen auf der Baustelle kam. Aus „statischen und auch bautechnischen Gründen“ hätten Wände und Dach der ehemaligen „Zarges“-Halle abgerissen werden müssen. Der Porenbeton müsse sachgerecht entsorgt werden, „und das zieht sich hin“, so Ortwein.

Laut des Mitte März dieses Jahres von der in Düsseldorf sitzenden Europazentrale von „Huawei“ eingereichten und vom Bauausschuss der Stadt genehmigten Bauantrages soll die bestehende Halle in einen neuen und modernen Produktionsbetrieb umgewandelt werden, „mit Reinräumen“, so Weilheims Bauverwaltungschef Manfred Stork gestern. Was in der Halle hergestellt werden soll, sei der Stadt aber nicht bekannt. Die Produktion soll im Sommer 2018 anlaufen. Auch Ortwein geht davon aus.

gre