Hilferuf der Landwirte: Hubert Aiwanger in Weilheim mit 50 Güllefässern empfangen

Protest gegen Gülleverordnung

Von Katrin Kleinschmidt schließen

Mit rund 50 Bulldogs samt Güllefässern haben sich Landwirte bei Weilheim aufgestellt. Sie wollten Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten auf Probleme hinweisen.

Weilheim – Dass Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) im Landkreis war, nutzten rund 50 Landwirte, um auf ihre Sorgen und Probleme hinzuweisen. Sie stellten sich am Montag an der Bundesstraße 2 bei Weilheim mit ihren Bulldogs samt Güllefässern auf, um gegen die Düngeverordnung zu demonstrieren.

Sorge über Güllewürste

Laut dieser dürfen Landwirte ab 2025 Gülle nur noch streifenförmig auf Feldern ausbringen. Bisher wird sie zumeist gleichmäßig auf die Flächen gesprüht. Laut der Verordnung müssten Bauern viel Geld für neue Gerätschaften ausgeben. Zudem halten viele die Ausbringung in Streifen gerade bei beweideten Flächen für einen Nachteil, weil sogenannte Güllewürste entstehen können.

+ Mit ihren Güllefässern kamen Landwirte zur B2 – einer reiste extra aus Franken an. © Ruder

„Ich möchte nicht das Fleisch einer Kuh essen, die zuvor ihren eigenen Mist gefressen hat“, sagte Susann Enders im Gespräch mit der Heimatzeitung. Die Generalsekretärin der Freien Wähler hatte das Treffen mit Aiwanger auf Bitten der Landwirte organisiert. „Es ist wichtig in der Politik, dass man den Menschen zuhört“, betont Enders. Am Beispiel der Gülleverordnung „sieht man, dass gut gemeinte, aber schlecht gemachte Verordnungen Landwirte in den Ruin treiben können“. Sie selbst plädiert dafür, dass die Politik mehr auf das Fachwissen der Landwirte vertraut. „Wir müssen darauf achten, dass dieser Schleppschlauch nicht überall verpflichtend ist.“

Der Einsatz der Landwirte bei der Aktion an der B2 hat Enders „beeindruckt“. Ein Großteil der Teilnehmer kam aus der Region, einige aber nahmen auch weitere Anfahrten auf sich – zum Beispiel aus Franken. „Sie sind gut vernetzt.“

Aiwanger fuhr nach dem Treffen weiter nach Peißenberg. Zuvor hatte er bereits Halt in Penzberg gemacht. Die Rundreise war nicht sein erster Besuch im Landkreis - er kam auch schon mal nach Pähl, um die Geldstrafe eines Landwirts zu bezahlen.