Immer mehr Menschen sind auf Wohngeld angewiesen

Verwaltung arbeitet auf Hochtouren

Von Sebastian Tauchnitz schließen

Zum Jahresbeginn hatten auf Beschluss der Bundesregierung deutlich mehr Bürger als bisher Anspruch auf Wohngeld. Im Sozialamt des Landkreises sorgt das seitdem für erhebliche Mehrarbeit.

Landkreis – Sozialamtsleiterin Nora Schmidt sprach ihren Mitarbeitern im Sozialausschuss des Kreistags ein dickes Lob aus: „Die außergewöhnlichen Anstrengungen der Mitarbeiter der Wohngeldstelle führten schlussendlich zum Erfolg.“

Man habe sie gemeistert, die „größte Reform in diesem Bereich seit Jahrzehnten. Und das trotz extrem kurzer Vorbereitungszeit.“ Der Beschluss der Bundesregierung fiel im Dezember, die Neuregelung trat zum 1. Januar in Kraft. Seitdem sei ein starker Anstieg der Neuanträge auf Wohngeldzahlungen festzustellen. Im ersten Quartal, also von Januar bis März, stieg die Zahl der Neuanträge von 188 auf 289. Das sei eine Zunahme um 145 Prozent, so Schmidt. Bereits vor Inkrafttreten der Reform habe es mehr Anträge gegeben, so die Leiterin des Sozialamtes. Zwischen Oktober und Ende März seien 500 Anträge eingegangen und bearbeitet worden.

Jeden Monat einen anderen Schwerpunkt gesetzt

Neben den Neuanträgen mussten auch die Bestandskunden weiter betreut werden. Das löste die Wohngeldstelle, indem man sich jeden Monat auf einen Schwerpunkt konzentrierte. Im Januar wurden insgesamt 500 Neubescheide ausgestellt, im Februar dann der Heizkostenzuschuss II in 600 Fällen bewilligt und ausbezahlt, so die Leiterin des Sozialamtes.

Dazu kamen noch rund 1000 Anrufe bei der Wohngeldstelle. „Wir haben darauf geachtet, dass den Leuten am Telefon auch gleich kompetent Auskunft gegeben wird“, berichtete Schmidt. Zudem fänden sich alle Informationen rund ums Wohngeld auch auf der Homepage des Landratsamtes – zum Teil auch in leichter Sprache ausformuliert. Das helfe sehr, das durchaus komplizierte Antragsformular korrekt auszufüllen.

Zahl der Widersprüche hat sich versechsfacht

Dennoch habe sich die Anzahl der Widersprüche in den vergangenen Monaten versechsfacht, berichtete die Amtsleiterin. Das klinge allerdings dramatischer, als es schlussendlich sei – vorher habe es nur sehr wenige Widersprüche gegeben. „Das zeigt, dass sich mittlerweile andere Adressaten um Wohngeld bemühen. Menschen, die sehr schnell Widerspruch einlegen.“ Die Widersprüche müssten bearbeitet werden, genauso wie die Folgeanträge, die die bisherigen Bezieher von Wohngeld einreichen.

Durch „kurzfristige Umstrukturierungen und personelle Verstärkungen in der Wohngeldstelle“ habe sich die Bearbeitungszeit der Anträge eindämmen lassen. „Vor der Reform waren wir bei durchschnittlich sieben Wochen zwischen Antrag und Bescheid. Derzeit liegen wir bei zehn bis zwölf Wochen“, so Schmidt. Das sei im Vergleich zu München, wo im Schnitt etliche Monate vergehen, ein guter Wert.

Bemerkenswert sei auch, dass sich der Auszahlungsbetrag beim Wohngeld mit durchschnittlich 350 Euro pro Monat seit der Reform nahezu verdoppelt habe. Der Kreishaushalt wird dadurch übrigens nicht belastet, die Kosten übernimmt der Bund, so Schmidt weiter.