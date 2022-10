Das steckt hinter der Millioneninvestition der Krankenhaus-GmbH: Weniger Strahlung, mehr Präzision

Neuer Hybrid-OP wird angeschafft

Die Verwunderung war groß, als bekannt wurde, dass der Kreisausschuss der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH einen neuen Hybrid-OP-Saal für das Weilheimer Krankenhaus spendierte. Was ist das eigentlich genau – und warum gibt es dafür keine Fördermittel?

Landkreis – Michael Schierlinger, Leitender Oberarzt in der Gefäßchirurgie des Weilheimer Krankenhauses, ist anzumerken, wie begeistert er von der Aussicht ist, ab Anfang des kommenden Jahres in einem so genannten Hybrid-OP zu stehen. Das sei ein großer, standardmäßig ausgestatteter OP, der zusätzlich mit einer großen, beweglichen Röntgenanlage mit Hilfe von Kontrastmitteln Gefäße hochpräzise dreidimensional darstellen kann, erklärt er. Für moderne Gefäßchirurgie, wie man sie in Weilheim betreibe, sei so ein Hybrid-OP unumgänglich.

Schon seit vielen Jahren gehe der Trend ganz eindeutig weg von der klassischen Chirurgie mit Skalpell, Schere und Pinzette hin zu minimalinvasiven Eingriffen, bei denen ein Katheter durch die Gefäße bis zum Ort des Eingriffs geführt wird.

Auf den Zehntelmillimeter genau: Hochpräzise Eingriffe möglich

Dabei ist höchste Präzision gefragt. Bislang lieferte bei solchen Operationen ein sogenannter C-Bogen die erforderlichen Röntgenbilder. Der müsse mühsam herumgeschoben werden, sei nicht so präzise zu steuern und die Operationen benötigen dadurch sehr viel mehr Zeit, so Schierlinger weiter.

Mit dem neuen Hybrid-OP könne man auf den Zehntelmillimeter genau arbeiten, was komplexe Eingriffe ermögliche. Die Röntgentechnik sei zudem hochmodern, was weniger Kontrastmitteleinsatz erfordere und die Strahlenbelastung für Patienten und Personal reduziere.

Keine Fördermittel, weil die anderweitig gebraucht werden

Bei all den genannten Vorteilen hatte die rund eine Million Euro teure Anschaffung eines solchen Hybrid-OPs doch im Kreisausschuss für einige Irritationen gesorgt. Insbesondere mit Blick darauf, dass ursprünglich gesagt worden sei, dafür gebe es 70 Prozent Fördermittel vom Land. Am Ende aber soll der Landkreis doch die volle Summe übernehmen, wie Manuela Vanni (Unabhängige/Peißenberg) anmerkte.

Das sei schlecht gelaufen, sagt der stellvertretende Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, Claus Rauschmeier. Die Landesregierung habe ein „Krankenhaus-Zukunftsgesetz“ auf den Weg gebracht. Darin gehe es vor allem darum, die Digitalisierung im Krankenhauswesen auf den Weg zu bringen. „Das ist neben dem Fachkräftemangel das große Thema, an dem sich die Überlebensfähigkeit der Krankenhäuser entscheidet“, sagt er.

Dem Wunsch der Landesregierung entsprechend, habe die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH eine Liste mit drängenden Investitionsvorhaben im Rahmen der Digitalisierung im München eingereicht. Im Gesamtwert von zehn Millionen Euro. „Das war wie der Wunschzettel vor Weihnachten“, so Rauschmeier.

Vorstellung im Kreisausschuss überzeugte die Kreisräte

Dann kam die Antwort vom Freistaat und da hatte man die Bescherung. Bei einer Förderquote von 70 Prozent hätte es bei zehn Millionen Euro Investitionen immerhin sieben Millionen vom Land gegeben. Tatsächlich wurden 2,8 Millionen Euro bewilligt – jeweils 1,4 Millionen Euro für Weilheim und Schongau.

Schon die Pflichtbestandteile, die man in seiner Vorhabenplanung aufnehmen musste, um überhaupt in den Genuss der Förderung zu kommen – eine digitale Patientendokumentation etwa oder ein digitales Medikamentenmanagement – hätten diese Summe überschritten. Dennoch gebe es deutlichen Bedarf an besagtem Hybrid-OP.

In der vergangenen Kreisausschusssitzung habe man das Projekt vorgestellt und die Kreisräte davon überzeugen können, die zusätzlich benötigten Mittel bereitzustellen, so Rauschmeier weiter.

