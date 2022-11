Warnstreik der IG Metall bei Zarges: „Fünf, sechs, sieben, acht – Solidarität ist Macht!“

Von: Jennifer Battaglia

An die rund 70 Streikenden der Firma Zarges richtete Helmut Dinter, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Weilheim, einige Worte. © GIS

Rund 70 Beschäftigte der Firma Zarges legten am Freitagvormittag ihre Arbeit nieder und streikten für mehr Lohn. Die IG Metal Weilheim hatte zu dem Streik aufgerufen.

Weilheim – Vor dem Werkstor der Firma Zarges wurde es am Freitagvormittag laut: Rund 70 Zarges-Mitarbeiter folgten dem Aufruf der IG Metall Weilheim und waren zum Warnstreik erschienen. Weitere Mitarbeiter streikten zudem im Homeoffice – laut dem 1. Bevollmächtigten der IG Metall Weilheim, Helmut, Dinter, war dieser virtuelle Streik eine Premiere.

Mit Trillerpfeifen und Ratschen machten die Beschäftigten vor Ort auf ihr Anliegen aufmerksam. Die Sätze „Fünf, sechs, sieben acht – Solidarität ist Macht!“ und „Gebt Acht!“ standen auf ihren Schildern und Warnwesten geschrieben. Die Zarges-Mitarbeiter stellten sich klar hinter die Forderung der IG Metall Bayern: Acht Prozent höhere Entgelte für alle Beschäftigten der bayerischen Metall- und Elektroindustrie.

Warnstreik der IG Metall: „Wir wollen eine sichere Zukunft“

Judith Neumann, Betriebsratsvorsitzende bei Zarges, sagte zu ihren Kollegen: „Wir wollen eine sichere Zukunft – auch bei Zarges.“ Sie machte deutlich, dass die Inflation und die gestiegenen Energie- und Spritpreise den Mitarbeitern stark zusetzen. „Uns trifft das mit voller Wucht“, so Neumann, Beschäftigte müssten sehen, wie sie über die Runden kommen. Dass den Arbeitnehmern keine acht Prozent mehr Lohn gegönnt werde, sei „eine bodenlose Frechheit“.

Julian Düllmann (Mitte) und Thomas Grätz (recht) von der Jugendauszubildendenvertretung am Mikrofon. © Gisela Schregle

Die aktuelle Krise geht auch an den Auszubildenden nicht vorbei. Julian Düllmann und Thomas Grätz von der Auszubildendenvertretung richteten ebenfalls das Wort an die Menge. „Seit vielen Jahren gibt es keine Anhebung in der Entgelttabelle“, so der Zarges-Nachwuchs. „Wir haben uns solidarisch verhalten, jetzt ist der Arbeitgeber dran.“

Warnstreik der IG Metall: „Wir können noch viel mehr“

Die nächsten Tarifverhandlungen finden am kommenden Dienstag, 8. November, in München statt. Es ist bereits die vierte Runde. „Das ist eine Wegmarke, die wir abwarten“, so Helmut Dinter. Wenn es wieder zu keiner Einigung komme, wird man laut dem 1. Bevollmächtigten „noch eine Schaufel drauflegen“. Sein Kollege Karl Musiol ergänzte: „Das war heute nur ein kleiner Warnstreik, aber wir können noch viel mehr.“ Und weiter: „Wir stehen hier nicht zum letzten Mal.“

