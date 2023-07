Erfolg zeigte sich nicht nur in den Noten

Teilen

Freuen sich über ihr Abitur: Katerina Trajkova, Frederik Kolb, Sara Blumensajn, Veronika Lang und Maximilian Weißhaupt (v.l.). © Oberlandschulen

Fünf Schüler der Oberlandschulen Weilheim haben ihr Abitur in der Tasche. Bei einer Feier wurden sie nun in die Welt entlassen.

Weilheim – „Habt keine Angst vor der Zukunft, seht euren Schulabschluss als große Chance an, nun euren Weg in die Zukunft zu erkunden“: Diesen Rat gab Ingeborg Krabler, die Leiterin der Oberlandschulen Weilheim, den fünf erfolgreichen Absolventen nun bei ihrer Verabschiedung mit auf ihren weiterenLebensweg.

Der Erfolg von Schule zeige sich jedoch nicht nur in Abitur oder Noten, wie Krabler betonte, sondern vor allem darin, dass die notwendigen Voraussetzungen für ein gelingendes Leben mitgegeben worden seien. „Bildung hat mit Intellekt und Kultiviertheit zu tun, hat natürlich auch mit Wissen zu tun“, so Krabler: „Bildung kann ohne Wissen nicht gedacht werden, aber die Auflistung von scheinbar unabdingbaren Wissenskatalogen ist nicht hilfreich.“ So habe die Schule ihren Schülern neben Wissen auch Modi des Weltzugangs zu vermitteln.

Zu einem gelingenden Leben gehöre der Erfolg, betonte Krabler: „Ihr wart erfolgreich! Aber dies ist nur ein Etappensieg auf dem Weg zu einem gelingenden Leben.“ Ein glückliches und gelingendes Leben: Das war es, was Krabler den Abiturienten am Ende ihrer Rede wünschte: „Ihr habt alle Möglichkeiten auf Höchstpositionen in Staat und Gesellschaft, wenn ihr euch anstrengt und ein Leben lang dazulernt.“

ANDREAS JÄGER