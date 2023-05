Bundesreform hat gravierende Folgen: Im Landkreis droht Betreuermangel

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Es ist wichtig, rechtzeitig zu regeln, wer im Krankheitsfall für einen entscheiden darf. © Patrick Pleul/DPA

Die Beschlüsse der Bundesregierung sorgen im Sozialamt des Landratsamtes für Dauerstress. So bescherte die Betreuungsrechtsreform den Betroffenen zwar mehr Rechte, den Verwaltungsmitarbeitern aber auch viel Stress.

Landkreis – UN-Vorgaben waren die Grundlage der Betreuungsrechtsreform, die Anfang des Jahres in Deutschland in Kraft getreten ist, so Stephanie Hör im Sozialausschuss des Kreistags. Dadurch habe sich viel geändert: „Ein Betreuungsbeschluss durch das Amtsgericht ergeht nur noch, wenn keine anderen Hilfen verfügbar sind“, erklärte sie.

Im Mittelpunkt stehe der Betreute und seine Wünsche. „Dabei gilt das Credo ,Wünsche vor Wohl’“, so Hör weiter. Das bedeute, dass auch dann den Wünschen des Betreuten entsprochen werden soll, wenn das eigentlich nicht zu seinem Vorteil wäre. Desweiteren haben die Betreuten jetzt ein deutlich größeres Mitspracherecht bei der Auswahl ihres Betreuers.

Anforderungen an die Betreuer sind deutlich gestiegen

Generell sind durch die Neuregelung die Anforderungen an die Betreuer deutlich gestiegen, wie Hör im Ausschuss ausführte. Alle Berufsbetreuer und auch die ehrenamtlichen Betreuer müssten sich beim Landratsamt registrieren lassen. Das prüft dann bei den Berufsbetreuern unter anderem die Sachkundenachweise. Wer bereits seit vielen Jahren als Berufsbetreuer tätig ist, dem werde automatisch die Sachkunde anerkannt. Alle, die jetzt neu anfangen wollen, müssten allerdings erhebliche Klippen nehmen, bevor sie anerkannt und registriert werden, so Hör. Allein das nötige Studium koste rund 6000 Euro – da seien Fahrt- und Übernachtungskosten noch gar nicht mit eingerechnet.

Auch ehrenamtliche Betreuer, meist aus dem familiären Umfeld der Betreuten, müssten unter anderem ein polizeiliches Führungszeugnis beibringen, bevor sie registriert werden können. Das sorgt nicht nur im Landratsamt für eine Menge zusätzlicher Arbeit, es birgt laut Hör auch die konkrete Gefahr, dass bisherige Betreuer abspringen, weil ihnen das Prozedere zu aufwändig ist.

Geben die Betreuer auf, müsste der Landkreis diese Aufgabe selbst übernehmen

Rund 2200 Menschen im Landkreis sind momentan auf eine Betreuung angewiesen. Wenn sich nicht genügend Berufsbetreuer oder Ehrenamtliche finden, die diese Aufgabe übernehmen, dann müsste das Landratsamt diese Aufgabe übernehmen. „Das würde aber immens teuer für den Landkreis. Ganz abgesehen davon, dass es auch dann qualifizierte Betreuer braucht“, so die Mitarbeiterin des Sozialamtes.

Man lasse daher nichts unversucht, um die bisherigen Betreuer zu überzeugen, die Registrierung auf sich zu nehmen. „Wir rufen alle an und erinnern daran, dass die Übergangsfrist, in der man ohne Registrierung arbeiten kann, Ende Juni abläuft“, so Hör. Der Kreistag unterstützt diese Arbeit, so gut es geht. So wurde dem Amt eine zusätzliche Vollzeitstelle bewilligt, um die Aufgaben schultern zu können. Auch die finanzielle Unterstützung der Betreuungsvereine wurde unlängst deutlich angehoben.

Betreuer braucht 50 Klienten, um über die Runden zu kommen

Noch könnten alle, die darauf angewiesen sind, auch betreut werden, so Hör. Wie es im Sommer aussieht, müsse man sehen. „Wir nutzen jeden Spielraum, den wir haben, um die Registrierung so einfach wie möglich zu machen“, so Hör.

Beim Amt rechnet man damit, dass ein Berufsbetreuer rund 50 Klienten braucht, um finanziell über die Runden zu kommen. An der Entlohnung werde sich nach Aussage des Freistaats bis 2025 nichts ändern, sagte die Expertin weiter. Das sei durchaus problematisch, weil die Entgelte abschmelzen. Anfangs, wenn ein Betreuer einen neuen Klienten annehme, gebe es mehr Geld als später, weil davon ausgegangen wird, dass zu Beginn mehr Arbeit besteht als später.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.