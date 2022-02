Im Sommer soll wieder getanzt und gefeiert werden: Vorverkauf für Weilheimer Komod-Festival startet

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Im Sommer darf hoffentlich endlich wieder getanzt werden. Das Komod-Festival ist für Juli geplant. DJ-Programm und Livemusik geplant © Gronau/ Archiv

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause soll es in diesem Sommer wieder ein Komod-Festival in Weilheim geben. Der Vorverkauf dazu startet am Sonntagabend, 20. Februar um 19 Uhr

Weilheim – Für das Weilheimer Komod-Festival von Donnerstag, 14. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, können ab diesen Sonntag über einen Link auf Facebook, Instagram oder der Homepage des Festivals Karten erworben werden.

„Wir empfehlen möglichst schnell zuzuschlagen“, sagt Hauptveranstalter Christian Botsch. „Da wir nicht wissen, was möglich sein wird, haben wir erst einmal mit einem geringeren Kontingent geplant.“ 1000 Tickets pro Veranstaltungstag sind derzeit angedacht, je nach Entwicklung kann die Zahl auch noch aufgestockt werden.

Komod-Festival: Wieder buntes Programm geplant

Das Programm steht zwar noch nicht in allen Details, wird aber nach und nach auf der Festival-Homepage bekannt gegeben. Geplant sind wieder zahlreiche Workshops, beispielsweise Yoga- oder Töpferkurse, sowie auch Vorträge. Dazu natürlich ganz viel Musik. Um die Menschen zum Tanzen und Feiern zu animieren, werden von den insgesamt vier Bühnen sowohl Livemusik als auch DJ-Klänge ertönen.

Am Sonntag gibt es dann wieder einen Familien- und Kulturtag, bei dem die Jüngsten auf ihre Kosten kommen sollen. Für die Kinder wird eine Kletterwand aufgestellt, dazu sind Malkurse und Seifenplanaktionen oder ein Zauberer geplant.

Kulinarisch verwöhnen Foodtrucks die Festivalbesuche mit einem vegetarischen Angebot. Marktstände mit Kunsthandwerk wird es ebenfalls wieder geben.

Komod-Festival: Ein Gemeinschaftsprojekt

„Wir freuen uns und sind alle schon sehr gespannt“, sagt Botsch. Er hatte vor fünf Jahren die Idee zu dem Festival nahe des Naturfreudehauses an der Ammer. Bis zu 300 Freiwillige wirken im Vorfeld und während des Festivals mit. „Das ist ein absolutes Gemeinschaftsprojekt“, sagt der 34-Jährige. Einen großen Anteil trägt laut ihm die Gruppe „Free Mind SoundSystem“, die sich um den kompletten technischen Aufbau kümmert.

Das Festival fand zuletzt 2019 statt. 2020 musste es wegen der Pandemie abgesagt werden. 2021 hatten es Botsch und sein Team gar nicht erst geplant.

