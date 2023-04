Jetzt gibt‘s auch Bohnensamen zum „Ausleihen“ - Besondere Aktion für Hobbygärtner in der Stadtbücherei

Stellten die besondere Aktion in der Stadtbücherei vor: Sandra Knittel, Heiner Putzier, Heike Grosser, Angelika Gräfin von Courten und Jan Marberg. © Ruder

Das gibt es nicht in jeder Bücherei: Bei der Stadtbücherei Weilheim können Interessierte künftig Bohnensamen „leihen“ - bei einem Projekt, das zum Eigenanbau animieren und zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen soll.

Weilheim – Mit einer „Verleih-Aktion“ von Bohnensamen wollen das Netzwerk „Gartenwinkel Pfaffenwinkel“ und die „Slowfood“-Bewegung zum Erhalt der Bohnenvielfalt beitragen. Im gewerblichen Bohnenanbau werden aus wirtschaftlichen Gründen ertragreiche Sorten bevorzugt, was im schlimmsten Fall zum Aussterben der vielen anderen Sorten führen kann, fürchtet Heiner Putzier, der sich bei „SlowFood Pfaffenwinkel“ für den Erhalt von traditionellen Sorten und deren Anbau vor Ort engagiert.

Ab Montag, 17. April, gibt es Samentüten zum Abholen

Um zum Erhalt der Vielfalt beizutragen, haben die beiden Organisationen jetzt in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei das Projekt „Bunte Bohninger“ gestartet. In der Bücherei am Unteren Graben bekommen Interessenten ab kommenden Montag, 17. April, kleine Tüten mit Bohnensamen „geliehen“. Diese Bohnen sind für den Bohnenanbau im eigenen Garten oder auf dem Balkon gedacht. Nach der Bohnenernte sollen die Teilnehmer eine Tüte mit neuem Samen zurückbringen, damit wieder Samen für die nächste Aktion vorhanden sind. Für den Bohnenanbau reicht ein großer Pflanzkübel auf dem Balkon, in den vier Stangen gesteckt werden, an denen die Bohnen hochwachsen.

Die Bohnen können – abzüglich der zurückzugebenden Samen – von den Teilnehmern selbst verwendet werden. Putzier empfiehlt Bohneneintopf mit anderen Gemüsen und Kartoffeln sowie Bohnenmus, das sich als Brotaufstrich eignet oder zu Kartoffeln gegessen werden kann.

Aufgrund ihres hohen Proteingehalts sind Bohnen laut Gartenbau-Fachberaterin Heike Grosser ein wichtiges Lebensmittel. Putzier empfiehlt Bohnen auch als Ersatz für Fleisch. Wichtig sei nur, die Bohnen nie roh zu essen. Sie seien nur in gekochtem Zustand verträglich.

„Gelbes Posthörnchen“ und „Klosterfrauen“ können angebaut werden

Der Projektname „Bunte Bohninger“ ist laut Angelika Gräfin von Courten frei erfunden. Er wurde so gewählt, weil er von Suchmaschinen leicht gefunden werden kann. Unter den Sorten, die ausgegeben werden, sind so seltene wie „Gelbes Posthörnchen“, „Kaliningrad“ und „Klosterfrauen“.

Die Bücherei ist laut deren Leiter Jan Marberg ein geeigneter Ort für die Ausgabe der Samen, das sie zentral in Weilheim liegt und viele Besucher aller Altersgruppen hat. Die Samentüten werden laut Mitarbeiterin Sandra Knittel an alle Interessenten ausgegeben solange der Vorrat reicht. Die Gartler müssen nicht registrierte Nutzer der Bücherei sein.

Anmelden zur Teilnahme an der Bohnen-Aktion kann man sich in der Bücherei oder per E-Mail an avc@gartenwinkel-pfaffenwinkel.de. Die Teilnehmer erhalten dann „Bohnenbriefe“ mit weiteren wichtigen Informationen zum Anbau der Bohnen, deren beste Pflanzzeit Ende Mai ist. Alfred Schubert

