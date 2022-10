Experte warnt: „Influenza-Risiko heuer umso heftiger“

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Die Grippewelle rollt an. (Symbolbild) © Gustafsson/imago

Nach dem Oktoberfest stiegen im Landkreis Weilheim-Schongau die Corona-Infektionszahlen in schwindelerregende Höhen. Mittlerweile sinken sie wieder, derweil die Krankenhäuser melden, dass die Zahl der Grippe-Patienten, die stationär behandelt werden müssen, steigt. Im Gespräch mit der Heimatzeitung informiert der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Stefan Günther, über die aktuelle Infektionslage im Landkreis.

In den vergangenen Wochen lag die Inzidenz im Landkreis bei knapp 1500 und damit deutlich höher als in den umliegenden Landkreisen: Gibt es dafür Erklärungsansätze?

Im Landkreis ist die Inzidenz nach dem Oktoberfest deutlich gestiegen und hat sich eine Zeit lag auf diesem hohen Niveau gehalten. Das liegt sicher daran, dass mehr Erkrankte auch mehr Personen im Umfeld anstecken können. Derzeit sehen wir allerdings analog zu den umliegenden Landkreisen einen Abfall der Meldezahlen, so dass die Inzidenz auch bei uns sinken wird. Heute beträgt die Inzidenz bereits nur noch 769,2 und hat sich damit im Vergleich zur Vorwoche fast halbiert.

Wie hoch schätzen Sie die Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen ein – es finden ja keinerlei flächendeckende kostenlose Testungen mehr statt?

Die Dunkelziffer ist heuer deutlich höher als im vergangenen Jahr, als es noch flächendeckende Testungen gab. In Bayern schätzt man die Untererfassung ungefähr beim Faktor zwei bis drei ein. Allerdings sind die Verläufe auch deutlich milder als noch im vergangenen Jahr.

Dr. Stefan Günther, Gesundheitsamtsleiter. © RR/A

Die Inzidenz sinkt wieder – ist jetzt eine Form der Herdenimmunität erreicht?

Wahrscheinlich haben ca. 95 Prozent der Bevölkerung bereits Corona-Antikörper. Auf Grund der Variabilität des Virus’ kann sich jeder trotzdem mehrfach anstecken. Corona entwickelt sich zunehmend hin zu einer normalen Erkältungskrankheit. Sorgen machen aber die bekannten Fälle von Long-Covid.

Die Krankenhäuser melden verstärkt auch Influenza-Infektionen. Stellen Sie einen Anstieg bei den Influenza-Infektionszahlen fest?

Wir stehen am Anfang der diesjährigen Grippewelle. Nachdem diese zwei Jahre lang fast ausgefallen“ war, besteht das Risiko, dass die Influenza heuer umso heftiger zurückkehrt und sich mit der Corona-Herbstwelle vermischt.

Passt der Impfstoff zur vorherrschenden Influenza-Variante?

Der Impfstoff ist gut wirksam und die Impfung wird von den Kassen übernommen.

Da kaum noch Hygienemaßnahmen vorgeschrieben sind: Welche Schutzmaßnahmen empfehlen Sie, wenn man sich vor einer Ansteckung schützen möchte?

Auch wenn keine generelle Maskenpflicht gilt, sollte man in Situationen, wo viele Menschen zusammenkommen, überlegen, diese freiwillig zu tragen. Über die letzten beiden Jahre sind wir alle zu Hygieneexperten geworden. Dieses Wissen und die Erfahrung ist nicht für die Schublade, sondern schützt auch jetzt effektiv. Nicht alles muss staatlich vorgeschrieben werden. Wir sind an einem Punkt der Pandemie angekommen, an dem Eigenverantwortung noch wichtiger ist.