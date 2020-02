Weilheimer „Hochschulforum“: Studientipps für fast 1000 Schüler

Was kommt nach dem Abitur? Diese Frage beantwortete das 4. Weilheimer „Hochschulforum“. Rund 1000 Schüler wurden in der Stadthalle erwartet. Eine Premiere war besonders wichtig.

Weilheim– Freitag, kurz nach 13 Uhr: Die Weilheimer Stadthalle hat sich gefüllt. Junge Menschen stehen an den Ständen, hören den Beratern zu oder studieren Infobroschüren. Das mittlerweile vierte „Hochschulforum“ zieht wieder hunderte Besucher, Schüler von Gymnasien und Fachoberschulen aus dem Oberland, an.

30 Unis vor Ort

Das Angebot ist groß. Immerhin 30 Universitäten und 14 Unternehmen, die ein praxisbezogenes duales Studium anbieten, präsentieren sich. Diese Zahlen nennt Landrätin Andrea Jochner-Weiß. Es gibt Vorträge. Die Mischung macht es. „Das ist einzigartig im Oberland“, schwärmt die Landrätin. Veranstaltet wird das Forum von der Wirtschaftsförderung des Landkreises, dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft sowie der Sparkasse Oberland.

Sogar Aussteller aus Österreich

Im vergangenen Sommer gingen die Ausschreibungen heraus, berichtet Organisator Peter Ostenrieder. Eingeladen wurden Hochschulen in „einem Einzugsgebiet von zwei Stunden“. So finden sich gestern neben der LMU München, der TH Ingolstadt und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf auch die Uni Salzburg und die FH Kufstein. Bundeswehr, Polizei und Zoll sind ebenfalls vertreten. Am Salzburger Stand steht Elba Frank und schwärmt von ihrem akademischen Standort an der Salzach. Schon 2019 war die Hochschule vertreten. „Das Interesse war da.“ Für die Salzburger (18 000 Studenten) lohne sich der Auftritt im Oberland, es gehöre zum Einzugsgebiet. Wobei: „Pendeln ist nicht.“ Man bietet sogar Schnupperkurse „Studieren probieren“ an.

45 Schulen eingeladen

Insgesamt 45 weiterführende Schulen wurden eingeladen – bis Bad Tölz, Starnberg Garmisch, Landsberg und Kempten. Organisator Ostenrieder ist optimistisch: „Wir hoffen, dass wir die 1000-Besucher-Marke knacken.“ Es wäre eine Steigerung, im vergangenen Jahr wurden 850 bis 860 Besucher gezählt.

Erstmals ist heuer das Handwerk vertreten. Kammer und Firmen haben einen Stand. „Das war nötig“, betont Kreishandwerksmeister Stefan Zirngibl. Denn es gibt Bedarf. „Wir stellen fest, dass wir Ingenieure in unseren Betrieben brauchen.“ So wirbt „ept“, Steckverbindungs-Hersteller in Peiting und Buching, um Nachwuchs. Standdienst hat Lorenz Grotz: Der Bernbeurener ist dualer Student und wird später Bachelor of Engineering und Industriemechaniker sein. Er lobt seine akademisch-praktische Ausbildung: „Ich habe damit gute Erfahrung gemacht.“

Etat von rund 15.000 Euro

Den Infoservice für angehende Studenten lässt sich der Landkreis einiges kosten: Laut Wirtschaftsförderung liegt der Messeetat bei rund 15 000 Euro. Einer verspricht schon einen erneuten Besuch: „Wir sind nächstes Jahr wieder dabei“, sagt Kreishandwerksmeister Zirngibl.

Lesen Sie auch: Weilheim-Schongau: Per Kompass zum Ausbildungsplatz.