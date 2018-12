Altstadtbewohner können Parkausweis beantragen

Wer innerhalb der Stadtmauer wohnt, kann jetzt einen Anwohnerparkausweis beantragen. Doch dafür gibt es Regeln.

Weilheim– Der Weilheimer Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 23. Oktober beschlossen, für die Bewohner des Altstadtgebietes innerhalb der Stadtmauer ein Bewohnerparksystem einzuführen. Hierzu stehen die Parkplätze am „Oberen Graben“ beim alten Gesundheitsamt auf der Nordseite sowie Stellplätze am Parkplatz „Unterer Graben-Süd“ zwischen Fischer- und Lohgasse für das Bewohnerparken zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt.

Die Parkplätze am „Unteren Graben-Süd“ werden hingegen im Mischsystem genutzt. Das heißt, sie können gleichzeitig von Besuchern der Innenstadt gebührenpflichtig und von Bewohnern der Altstadt mit Parkausweis genutzt werden. Die Stellplätze am „Oberen Graben-Nordseite“ hingegen sind alleine für das Bewohnerparken reserviert.

Um als Bewohner des Altstadtgebiets sein Auto abstellen zu dürfen, benötigt man einen Parkausweis. Antragsberechtigt für einen solchen Bewohnerparkausweis sind die Bürger des Altstadtgebietes innerhalb der Stadtmauer, die für ihr Auto sonst keinen Parkplatz haben. Geschäftsinhaber, sonstige Dienstleister oder dergleichen und deren Bedienstete sind nicht antragsberechtigt, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Die Anträge können ab sofort bei der Stadt Weilheim im Ordnungsamt im Rathaus angefordert werden. Nach Prüfung der Angaben wird ein Bewohnerparkausweis zu einer Gebühr von 30 Euro jährlich ausgestellt.

Es wird von der Stadt Weilheim allerdings darauf hingewiesen, dass keine Gewährleistung auf einen freien Anwohnerparkplatz gegeben werden kann.