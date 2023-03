Inspiriert vom Lockdown: Das neue Werk von Holger Jung - Uraufführung in Weilheim

Von: Magnus Reitinger

Freuen sich auf die Uraufführung der Suite „De Profundis“ am Sonntag, 19. März, in Weilheims Apostelkirche: (v.l.) Komponist Holger A. Jung, Organistin Gundula Kretschmar und Percussionist Leander Kaiser. © privat

Für eine besonders eindrucksvolle Kombination hat der Seeshaupter Komponist Holger A. Jung sein neuestes Werk geschrieben. Uraufführung ist am 19. März in Weilheim.

Weilheim – Eine in jeder Hinsicht spannende Uraufführung ist am kommenden Sonntag, 19. März, in Weilheims evangelischer Apostelkirche zu erleben: Im Rahmen einer Abendmusik erklingt dort ab 18 Uhr die liturgische Suite „De Profundis“, die der Seeshaupter Komponist Holger A. Jung für die besonders eindrucksvolle Besetzung Orgel und Percussion geschrieben hat. Das im Corona-Lockdown entstandene Werk nutze alle Farben dieser Instrumente aus, erklärt Organistin Gundula Kretschmar, und bringe „unterschiedlichste Charaktere zum Ausdruck, von tiefer Trauer bis zum Jubel“.

Kretschmar spielt „De Profundis“ gemeinsam mit Schlagwerker Leander Kaiser, der eine rege Konzerttätigkeit ausübt (etwa mit dem „INDEX 4 Percussion Quartett“). Bei der Uraufführung am Sonntag kommen verschiedenste Schlaginstrumente wie Gong, Tamtam oder Vibraphon zum Einsatz – was über eine Videoübertragung von der Orgelempore auch optisch zu verfolgen ist. Wann für ihn persönlich eine Komposition ein Erfolg ist und woran er danach arbeitet, das erklärt Holger Jung (50) im Interview.

Ihre Komposition, die am Sonntag in Weilheim uraufgeführt wird, ist im Corona-Lockdown entstanden. In welcher Stimmung haben Sie denn da komponiert?

Die Stimmung war ganz unterschiedlich. Begonnen habe ich im Sommer 2020 mit der Meditation, dem sechsten Teil der Suite. Ich glaube, ich war damals noch zuversichtlich, dass dieser Corona-Spuk nicht allzu lange dauert... Nach dem langen zweiten Lockdown schmiedeten wir dann den Plan, um diese Meditation herum eine Suite zu schaffen.

War der Corona-Stillstand für Sie eher eine lähmende oder vielleicht sogar eine besonders kreative Zeit?

Ich habe diese Zeit zugegebenermaßen wie ein Abenteuer erlebt. Mit meiner Stelle als Klavierlehrer hatte ich natürlich Glück. Gezwungenermaßen musste ich mich wie viele andere mit den digitalen Kommunikationsmöglichkeiten auseinandersetzen. Da sind auch einige kleine YouTube-Videos entstanden, und nach und nach auch die einzelnen Sätze von „De Profundis“.

Wie würden Sie dieses neue Werk beschreiben?

Aufwühlend, dramatisch, aber dann auch wieder friedlich und meditativ. Inspiriert hat mich unter anderem Olivier Messiaens Harmonik.

Das Werk ist als „liturgische Suite“ angekündigt. Heißt das, es ist auch zur Aufführung in Gottesdiensten gedacht?

Das war im Grunde die Idee. Man kann einzelne Teile daraus in den Gottesdienst integrieren. Das ist auch mit einigen Stücken bereits geschehen. Am kommenden Sonntag wird zum ersten Mal der Zyklus komplett aufgeführt.

Die Duo-Besetzung Orgel und Percussion ist nicht gerade alltäglich. Was hat Sie daran gereizt?

Vor etwa 15 Jahren habe ich schon einmal für diese Besetzung geschrieben. Durch meine langjährige Freundschaft mit Leander Kaiser ist mir diese Kombination vertraut.

Wie aufgeregt sind Sie als Komponist eigentlich vor so einer Uraufführung? Werden Sie am Sonntag selber mit dabei sein?

Je größer das Projekt ist, um so stärker ist die Spannung. Das gehört irgendwie immer dazu. Ich habe auf jeden Fall vor, mir diese Aufführung anzuhören.

Wann ist für Sie persönlich eine eigene Komposition „erfolgreich“?

Wenn ein Stück nicht in der Schublade landet, sondern auf dem Podium, und es vielleicht nicht nur bei einer Uraufführung bleibt, sehe ich das als Erfolg.

Mal ganz banal gefragt: Lohnt sich das Komponieren auch finanziell?

Kommt drauf an, was und für wen man komponiert. Eine meiner weiteren Tätigkeiten, die mit dem Komponieren verwandt ist, ist das Arrangieren. Das hat sich bei mir in der Vergangenheit sehr gelohnt. Jetzt kommen so allmählich nach der Pandemie wieder Aufträge.

Was wird nach „De Profundis“ Ihr nächstes Werk sein?

Ein weiteres Orgel-Percussion-Werk wird im Mai in München zu hören sein. Dann bin ich erst einmal mehrere Monate mit Arrangieren und Aufnahmen für eine Kreuzfahrtschiff-Bühnenshow beschäftigt.

Karten für das Konzert am Sonntag, 19. März, 18 Uhr, in der evangelischen Apostelkirche Weilheim gibt es an der Abendkasse – zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 8 Euro).