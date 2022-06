Hochkarätiges Konzert voller Kontraste

Beim Finale zur Festivalhymne vereint: Der slowenische Kammerchor Megaron (vorne die Frauen) und der Kammerchor der Universität von Montana. Links Dirigent Damijan Mocnik. © Jais

Es war ein Konzertabend voller Kontraste, den die knapp 200 Besucher in der Weilheimer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt geboten kamen. Das erste Ensemble, der Kammerchor der Universität in Montana, trug die Lieder beschwingt, manchmal sogar tänzerisch vor. Besonderen sakralen, meditativen Charakter hatten hingegen die Beiträge des slowenischen Kammerchors Megaron.

Weilheim – Beide Klangkörper gehörten zu den sieben Gruppen, die aus vier Kontinenten kamen und beim 17. Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf teilnahmen. Dazu gehört freilich nicht nur das Singen vor einer Jury in der Kreisstadt des Ostallgäus. Wesentlicher Bestandteil sind Konzerte in der Region – von Memmingen bis Weilheim und von Nesselwang bis Augsburg.

Chor aus den USA kam gleich zweimal in den Landkreis

Der Kammerchor der Universität von Montana kam gleich zweimal mit dem Bus in den Landkreis Weilheim-Schongau. Am Samstag gestaltete er zusammen mit einem tschechischen Ensemble ein Konzert in der Basilika Altenstadt; ein paar Tage später war er gemeinsam mit dem slowenischen Chor in Weilheim zu Gast.

Die Besucher – unter ihnen die Landtagsabgeordnete Ute Eiling-Hütig (Feldafing) vom Vorstand des Vereins MODfestivals – spenden freundlichen Applaus, als die zwölf Frauen und die 14 Männer mit ihren roten Krawatten zum schwarzen Hemd nach vorne schreiten und an den Stufen zum Chor Aufstellung nehmen. Eine Besonderheit des gemischten Chors aus dem Westen der USA ist, dass es mehr Männer als Frauen sind.

Hebräisches Lied sorgt für tänzerische Note

Coreen Duffy dirigiert das 26-köpfige Ensemble temperamentvoll, holt in der Dynamik alles heraus, was in dem Klangkörper steckt. Als erstes ist der schöne Song „The Lee Shore“ zu hören. Zum hebräischen Lied „D’ror Yikra“ kommt die tänzerische Note; das Konzert erhält einen beschwingten Charakter.

Im „Ubi caritas“ lässt der Chor das „Amen“ berührend ausklingen. Beeindruckend ist , wie der Klangkörper im Crescendo zulegt und dann wieder ins Pianissimo zurückgeht. Ganz leise – nur mit einem Bass-Solisten – geht auch der letzte von neun Beiträgen zu Ende. Es ist das Lied „von 55 Engeln behütet“ des im Allgäu geborenen zeitgenössischen Komponisten Wolfram Buchenberg.

Der slowenische Kammerchor Megaron zeigt schon im ersten Stück, wie sauber da musiziert wird. Glockenrein ist beim Lied „Zarja“ der Einsatz im Tenor, ehe der Sopran die Melodie übernimmt. Akkurat leitet Daijan Mocnik das Ensemble, das sich beim Kammerchorwettbewerb zu Pfingsten mit 15 Frauen und 14 Männern präsentiert. Eine Besonderheit ist, dass hinter den Sopransängerinnen die Männer vom Bass stehen, während die Tenöre hinter den Alt-Sängerinnen ihren Platz haben.

Die Festival-Hymne singen beide Chöre zusammen

Von Peter Tschaikowsky wird das wie ein Choral anmutende „Blazheni, Yazhe Izbral“ dargeboten. Es gehört zu den neun „Sacred Pieces“ des russischen Komponisten. Mit einem Halleluja klingt das Stück aus; den letzten Ton halten die Sängerinnen und Sänger so lange aus, also ob das Lied nicht enden soll. Damijan Mocnik, der 55-jährige Dirigent, ist auch Komponist des letzten Beitrags „Zeleni Polog“.

Zu Ende geht das Konzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt nach 80 Minuten, indem sich die beiden Chöre zu einem Klangkörper formieren. Kräftig und voller Inbrunst singen mehr als 50 Frauen und Männer – und dazu auch einige Besucher das „Come Ye Sons of Art“ von Henry Purcell. Das Lied ist die Festival-Hymne zum Kammerchorwettbewerb Marktoberdorf.

Johannes Jais