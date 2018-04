Pflegestützpunkt soll im Landkreis unkompliziert helfen

Was die „Gesundheitsregion plus“ den Landkreisbürgern bringt und noch bringen soll, darüber sprachen wir zum Weltgesundheitstag mit zwei Vertretern des Gesundheitsamts Weilheim-Schongau.

Landkreis – „Gesundheitsregion plus“ – so darf sich der Landkreis seit 2015 nennen. Am Gesundheitsamt in Weilheim gibt es für das vom Freistaat geförderte Projekt eine eigene Geschäftsstelle, die aktuell mit zwei Teilzeitkräften besetzt ist. Doch welche Vorteile bringt die „Gesundheitsregion plus“ den Bürgern? Darüber sprach Redakteurin Stephanie Uehlein mit Jenny Ott, die in der Geschäftsstelle arbeitet, und mit Dr. Stefan Günther, der an der Spitze des Gesundheitsamts steht.

-Wie definiert sich denn die „Gesundheitsregion plus“ im Landkreis?

Dr. Günther: Sie widmet sich den Bereichen „Versorgung“ und „Prävention“ und möchte diese in unserer ländlichen Region voranbringen. Bei der Versorgung setzen wir die Schwerpunkte auf die Onkologie und auf die Schaffung eines „Pflegestützpunktes“.Ott:Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit ist es auch, die Selbstbestimmtheit der Menschen in Sachen „Gesundheit“ zu fördern.

-Was merkt die Bevölkerung schon von der „Gesundheitsregion plus“?

Dr. Günther: Aktuell merken die Bürger vor allem im Bereich „Prävention“ etwas, an Angeboten wie dem „Mobilen Bewegungszimmer“, den Bewegungseinheiten in der Weilheimer Au und dem Onkosport beim TSV Weilheim.

Ott: Auch an den Einträgen im „Sozialatlas“ des Landkreises ist zu erkennen, dass es die „Gesundheitsregion“ gibt.

Dr. Günther: Man darf nicht vergessen, dass auch die Arbeitsgruppen, in denen es um die onkologische Versorgung und um den Pflegestützpunkt geht, „Mitmachprojekte“ sind, in die sich die Bürger einbringen können. Doch bei diesen beiden Vorhaben war eine gewisse Anlaufphase nötig, etwa um Projektpartner zu finden, so dass die Öffentlichkeit noch nicht so viel mitbekommen hat.

-Was kann man sich denn unter dem Pflegestützpunkt vorstellen?

Dr. Günther: Pflegebedarf entsteht mitunter sehr schnell. Der Stützpunkt wird eine gewisse Lotsenfunktion übernehmen und unkompliziert Hilfe bieten. Es ist angedacht, dass die Bürger nicht mehr mühsam viele verschiedene Angebote einholen müssen, sondern den Stützpunkt als zentrale Anlaufstelle bei Fragen und Problemen nutzen – ob es nun um den Rollstuhl, das Pflegebett oder die Vermittlung von Pflege geht. Mit der Vorbereitung des Stützpunkts brauchen wir aber sicher noch eine ganze Zeit, denn es müssen viele Partner zusammengebracht werden. Bei der Finanzierung hoffen wir auf den Bezirk Oberbayern. Als Vorab-Angebot wollen wir ein „Pflegetelefon“ einrichten.

-Und hinsichtlich der Tumormedizin, der Onkologie, was ist da geplant?

Dr. Günther: Da ist eine Koordinierungsplattform das Ziel. Patienten beginnen nach der Krebsdiagnose oft eine Therapie in einem hoch qualifizierten Zentrum. Aber was passiert, wenn sie danach in den Landkreis zurückkommen, wenn sie Hilfsmittel brauchen? Die Patienten müssen zur Weiterbetreuung nicht nach München fahren, der Großteil der Anschlussbehandlungen, wie Chemotherapien, wird im Landkreis angeboten. Aber die Ärzte brauchen eine Plattform, um sich abzustimmen. Wichtig ist allerdings, dass der Patient immer Herr über seine Daten bleiben soll.

Ott: Für das Onkologie-Vorhaben wurde ein Arbeitskreis gegründet, in dem vom Selbsthilfegruppen-Leiter bis zum Chefarzt alle an einem Tisch sitzen.

Dr. Günther: Das ist total spannend. Anfangs hatten etwa die Gruppenvertreter eine gewisse Scheu den Chefärzten gegenüber, aber inzwischen sprechen sie durchaus deutliche Worte.

-Wie geht es denn weiter, wenn das Projekt „Gesundheitsregion plus“ Ende 2019 ausläuft?

Dr. Günther:Sicher wird jeder Landtag, jede Regierung neue Akzente setzen. Aber wenn ein Einzelprojekt so erfolgreich ist wie die „Gesundheitsregion plus“, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es beendet wird. Ich hoffe, dass wir über 2019 hinaus planen können.

Ott: Das wäre schön, auch im Hinblick darauf, dass das Gesundheitsamt ja ein neutraler Partner in dem Projekt ist, der keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt.