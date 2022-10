Ist das klassische Einheimischenmodell ein Auslaufmodell? Diese Gründe sprechen dafür

Von: Johannes Thoma

Beliebt – nicht nur bei Einheimischen: Das Baugebiet „Am Grohholz“ in Wildsteig; dort werden Grundstücke im Einheimischen-Modell verkauft. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Viele Kommunen versuchen, ihren Bürgern günstigen Wohnraum zu beschaffen – etwa über das Einheimischenmodell. Doch das wird zunehmend schwieriger.

Landkreis – Wildsteig ist eine von jenen Gemeinden, die in den vergangenen Jahren immer wieder Einheimischenmodelle, die offiziell nicht mehr so heißen dürfen, aufgelegt haben. Für das jüngste Modell, „Am Grohholz“ genannt, läuft derzeit der Grundstücksverkauf.

Wer den Zuschlag erhält, muss sich dann um die Finanzierung kümmern – und läuft Gefahr zu scheitern. Das ergab eine Nachfrage bei der VR-Bank Werdenfels. Wildsteig wurde dabei willkürlich als Beispiel ausgewählt – ebenso eine Familie mit einem Kind. Im Dorf lag die Verdienstobergrenze für Verheiratete anfangs bei 67 000 Euro. Hat das fiktive Ehepaar noch ein Kind, erhöhte sich die Obergrenze auf 75 388 Euro. Das Grundstück ist rund 600 Quadratmeter groß, der Preis für den Quadratmeter liegt bei sehr günstigen 170 Euro (erschlossen), sodass knapp über 100 000 Euro zu bezahlen wären.

Fiktive Beispielrechnung der VR-Bank Werdenfels zeigt die Hürden einer Finanzierung auf

Hinzu kommen noch eine verpflichtende PV-Anlage (geschätzt 25 000 Euro) und das Haus selbst für rund 550 000 Euro. Bei einem angenommen Vermögen von 70 000 Euro, müsste das Ehepaar also rund 600 000 Euro finanzieren – bei einem monatlichen Nettoeinkommen von rund 3500 Euro pro Monat. Bei geschätzten Lebenshaltungskosten von 1800 Euro für die dreiköpfige Familie verblieben 1700 Euro für Zins und Tilgung.

„Zu wenig“ sagt Josef Resch, Finanzierungsberater bei der VR-Bank, der das fiktive Beispiel durchgerechnet hat. Die Mindestsumme für Zins und Tilgung läge demnach bei rund 2000 Euro monatlich. „Die Familie müsste 300 bis 400 Euro mehr verdienen oder mehr Eigenkapital einbringen“, so Resch. Eine Alternative wäre der Verzicht auf einen Keller, der das Vorhaben um bis zu 70 000 günstiger machen würde. Dann ginge die Rechnung gerade noch auf.

Einheimischenmodell: Beliebt und umstritten Einheimischen-Modelle oder Vorgänger-Regelungen gibt es im Landkreis schon seit mindestens vier Jahrzehnten. Ziel war es, jungen Familien aus dem Ort Bauland zur Verfügung zu stellen, das sie sich auf dem freien Markt wegen stark gestiegener Baulandpreise nicht hätten leisten können. Gegen dieses Modell, das auch andernorts angewandt wurde, gab es eine Klage, die EU leitete 2007 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein, beispielhaft unter anderem gegen Seeshaupt, Bernried und Weilheim. Tenor: Die Regelung sei diskriminierend, weil eine bestimmte Personengruppe bevorzugt werde. Der Europäische Gerichtshof erklärte Einheimischen-Modelle 2013 aber vom Grundsatz her für rechtmäßig. Allerdings müssten einige Vorgaben geändert werden: So darf der Wohnsitz des Bewerbers nicht mehr alleiniges Kriterium sein, soziale Belange müssten ebenso stärker berücksichtigt werden wie Arbeitsplatz und Ehrenamt sowie Verdienstobergrenzen und Vermögen. Diese Kriterien werden nun auch stärker gewichtet. Deshalb sprechen viele Kommunen im Landkreis auch lieber vom „sozialen Modell“.

Die VR-Bank finanziert pro Jahr hunderte derartiger Hauskäufe in der Region. Sie hat ähnliche Konditionen wie ihre Mitbewerber, sagt Michael Schuldes, Pressesprecher der Bank.

Wildsteigs Bürgermeister Josef Taffertshofer war sich des Problems schnell bewusst: „Das konnte nicht funktionieren.“ Als erkennbar war, dass sich so kein Bewerber ein Haus leisten könne, wurden die Verdienstobergrenzen neu berechnet – und haben sich nun fast verdoppelt. Ursprünglich hatten die Wildsteiger das Durchschnittseinkommen von 2016 herangezogen, da diese Daten öffentlich zugänglich waren. Mittlerweile liegt jenes von 2021 vor – das ist deutlich höher, die Grenzen wurden angepasst.

Verdienstobergrenzen und Grundstückspreise erhöhen sich gleichermaßen

Beim vorherigen Einheimischenmodell zwischen 2015 und 2018 hatten die alten Werte noch funktioniert, aber da seien die Preise auf dem Bausektor noch deutlich niedriger gewesen. Damals verlangte die Gemeinde übrigens noch 65 Euro (ohne Erschließung) für den Quadratmeter.

In anderen Gemeinden im Landkreis ist die Situation ähnlich: Die Verdienstobergrenzen sind zwar höher angesetzt, dafür sind die Grundstückspreise aber auch deutlich höher – zum Teil bis um das Dreifache. In Penzberg beispielsweise war das letzte Einheimischenmodell 2018 an der Birkenstraße. Die Stadt verlangte zwischen 280 und 360 Euro für den Quadratmeter (erschlossen), das ist weniger als ein Drittel dessen, was damals auf dem freien Markt in etwa zu bezahlen gewesen wäre – nämlich 900 Euro für den Quadratmeter.

Erbpacht - das Modell der Zukunft?

Heute sind es etwa 1100 Euro, in der Penzberg Innenstadt sogar bis zu 2800 Euro, sagt Johann Blank, Kämmerer der Stadt. Weil sich die Stadt beim Verkauf der Grundstücke im Einheimischenmodell auch am aktuellen Bodenrichtwert orientieren muss, würden die Preise also deutlich steigen. Trotz einer Verdienstobergrenze von 102 000 Euro für Ehepaare (plus Kinderbonus) wäre eine Finanzierung ähnlich schwierig wie im Falle „Wildsteig“. Viele, obwohl gut verdienend, bekämen keinen Kredit, so Blank.

Deshalb ist die Stadt auf ein anderes Modell umgestiegen: Erbpacht. Beispielsweise für 99 Jahre verpachtet die Stadt das Grundstück an Berechtigte, diese zahlen dafür einen monatlichen Mietzins, gekoppelt beispielsweise an den Lebenshaltungsindex, der deutlich günstiger ist als die Finanzierung über eine Hypothek. Blank nennt ein Beispiel, bei einem Grundstück von 500 Quadratmetern wären aktuell 5000 bis 6000 Euro pro Jahr fällig. „Das ist die Zukunft“, so der Stadtkämmerer. Das klassische Einheimischenmodell sei aufgrund der Bodenpreise und der stark steigenden Baupreise ein Auslaufmodell.

Auch die Stadt Weilheim kennt das Problem, die Grundstückspreise sind ähnlich hoch wie in Penzberg: Beim bislang letzten Einheimischenmodell „Kanalstraße/Singerstraße“ wurde erstmals ein fester Kaufpreis von 2990 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für schlüsselfertiges Bauen inclusive Erschließung verlangt. Hinzu kamen Kosten für die Tiefgarage. Vorher hatte die Stadt wie üblich nur unbebaute Grundstücke verkauft, so Manfred Stork, Leiter der Bauverwaltung.