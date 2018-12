„Die Musik spielt in Weilheim“

2018 war in Weilheim ein Jahr der Diskussionen und des Bauens – und das wird 2019 kaum anders sein. Warum er für einen Bürgerentscheid in Sachen „Umfahrung“ ist, wie er Weilheims weitere Entwicklung sieht und warum der städtische Haushalt nicht ständig wachsen sollte, das erklärt Bürgermeister Markus Loth (BfW) im großen Interview.

Wenn Sie dem Jahr 2018 für die Stadt Weilheim eine Überschrift geben müssten, wie würde sie lauten?

„Es war ein Jahr voller Bautätigkeiten.“ Ob Wohn-, Gewerbe- oder Schulbau: In Weilheim wird an allen Ecken und Enden gebaut. Teilweise schafft man es als Verwaltung schon fast nicht mehr, das abzuarbeiten. Und es ist schwierig, für unsere eigenen Projekte die Handwerker zu bekommen.

Was ist am Ende des Jahres 2018 besser als am Anfang?

Das Ende des Jahres ist wieder der Beginn eines neuen Jahres... Aber wir können zufrieden auf 2018 zurückblicken und schauen voller Hoffnung und Zuversicht auf 2019.

Dass das Thema „Umfahrung“ 2018 so viele Menschen mobilisiert hat, hat Sie das überrascht?

Nein, eigentlich nicht. Ich war nur etwas überrascht, dass dann so viele Leute bei der Stadtratssitzung in der Stadthalle waren. Es ist ein emotionales Thema – und es ist nicht so einfach, wie manche glauben. Jede Variante wird ihre Vor- und Nachteile haben, man muss da wirklich sachlich und klug abwägen. Aber wir nehmen die Bürger sehr ernst und versuchen, einen guten Dialog aufzubauen.

Wann werden alle Fakten auf dem Tisch liegen?

Ich kann das nicht steuern, aber mein Wunsch wäre, dass wir im April die „Zahlen – Daten – Fakten“ haben. Und dann muss die Diskussion losgehen. Die Frage eines Rats- oder Bürgerbegehrens möchte ich im Januar schon mal mit den Fraktionsvorsitzenden thematisieren. Aber das ist gar nicht so einfach. Allein schon: Wie formuliert man die Fragen? Und ein Bürgerentscheid wäre ja auch nicht bindend fürs staatliche Bauamt. Dennoch bin ich für einen Bürgerentscheid. Es interessieren sich so viele für das Thema „Umfahrung“. Die Gegner melden sich stärker zu Wort als die Befürworter, und das Thema ist omnipräsent, egal, wo ich hinkomme.

Glauben Sie, dass es da eine Lösung geben wird, die nicht zu einer Spaltung Weilheims führt?

Schwierig... Sind wir ganz ehrlich: Bei einer West- oder Ostvariante wird es immer Befürworter und heftige Gegner geben. Aber auch bezüglich einer Unterfahrung (Tunnellösung) gibt es jetzt schon Bedenken, etwa wegen der vielen Notausstiege. Es hat alles Haken und Ösen.

Dass es eine Umfahrung braucht, steht für Sie aber fest?

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir eine verkehrliche Entlastung brauchen. So kann es auf Dauer nicht bleiben, weil der Verkehr weiter zunehmen wird. Der Status Quo bewirkt auch eine Verlagerung des Verkehrs in die Wohngebiete, da gibt es viele Schleichwege. Bezüglich der Trassenführung bin ich aber definitiv nicht festgelegt. Wenn wir das Thema „Entlastungsstraße“ jetzt nicht aktiv angehen, kann sich das zu einem wirklichen Standortnachteil für Weilheim entwickeln.

Ein Streitfall 2018 war auch der Bahn-Halt in der Au. Hat Weilheim mit dem „Nein“ dazu nicht unter Umständen eine Chance verpasst?

Das war ein langer Abwägungsprozess. Aber ein Bahnhalt auf der Nebenlinie Schongau-Augsburg bringt einfach zu wenig. Auf der Hauptstrecke Richtung Mittenwald wäre es super gewesen – aber da spielt die Bahn nicht mit, da geht es um jede Minute weniger Fahrzeit. Noch mehr bringen würde es, den Bahnhof Polling zu reaktivieren, das könnte wirklich Verkehr vermeiden. Da scheint das Interesse der Bahn aber nicht groß zu sein.

Seit 1. März ist Weilheim Oberzentrum. Macht Sie das stolz?

Stolz wäre übertrieben, aber es ist schon toll. Zumindest wurden wir damit für das gewürdigt, was wir eh schon waren. Südlich von München spielt die Musik in Weilheim – das sieht man am Verkehr, an der Wirtschaft, an der Kaufkraft. Gefühlt sind wir schon lange Oberzentrum. Es ist aber zugleich eine Verpflichtung, als Kreisstadt Verantwortung für die Region zu übernehmen.

Ist das Renomée als Bürgermeister eines Oberzentrums größer?

Nein, das spielt keine Rolle, ich bin deswegen kein Oberbürgermeister... Aber man hat sich schon sehr darum bemühen müssen, und ich bin froh, dass es jetzt so kam. Das ist sehr positiv für Weilheim.

Der städtische Haushalt für 2019 hat ein Rekordvolumen von über 66 Millionen Euro, er hat sich binnen zwölf Jahren mehr als verdoppelt. Kann das ewig so weitergehen?

Nein, da ist jetzt wahrscheinlich die Spitze erreicht. Das hat mit der enormen Bautätigkeit zu tun, zum Beispiel mit den Schulsanierungen und der Riesenbaustelle „Busbahnhof“. Aber mit diesen sind wir bald fertig. Und es ist nicht das Ziel, dass der Haushalt so hoch bleibt.

Dann kommt aber der teure Hochwasserschutz am Angerbach...

Ja, aber das streckt sich bestimmt über sieben bis zehn Jahre, das ist keine so geballte Maßnahme. Die Fülle der vielen Baumaßnahmen werden wir auf Dauer so nicht haben – die nächste Zeit allerdings schon noch.

Eklatant gestiegen sind ja insbesondere die Kosten für Kinderbetreuung.

2019 baut die Stadt zwei neue Kitas – ist damit vorerst genug?

Wir hoffen es. An der Kanalstraße kommt auf längere Sicht ja noch eine Kita bei der Neubebauung des ehemaligen „Krone Center“-Areals dazu. Gerade haben wir das Generalkonzept zur Kinderbetreuung in Auftrag gegeben. Inwieweit das etwas bringt, wissen wir nicht – bei diesem Thema ist es wirklich schwierig mit Prognosen. Unseren Ausgaben stehen zwar hohe staatliche Zuschüsse gegenüber, aber dieses Thema hat uns 2018 tatsächlich überrollt.

In Weilheim wird gebaut wie nie zuvor. Ist mit den drei neuen Wohngebieten am Stadtrand, dem Gewerbegebiet „Achalaich“ und den neuen Schulen jenseits des Narbonner Rings die Grenze des Weilheimer Wachstums nach außen erreicht?

Das ist eine ganz entscheidende Frage, mit der sich der Stadtrat immer wieder beschäftigen muss: Macht man weiter – und wenn ja, wie und wo? Die ein oder andere Abrundung ist meiner Meinung nach schon noch möglich. Der Druck auf Weilheim ist groß, aber der Stadtrat muss sich überlegen, wie er damit umgeht. Momentan ist es so: Wenn wir in Weilheim Bauflächen ausweisen, das geht weg wie warme Semmeln.

Was den Bau einer neuen Sporthalle angeht, könnte Weilheim ja vergleichsweise günstig davonkommen: Der Landkreis wird wohl drei neue Hallen-Einheiten beim Gymnasium bauen und prüft auch eine Erweiterung der Mittelschulhalle. Wie wird der Beitrag der Stadt aussehen?

Wir wollten ja von Beginn an eine Dreifachturnhalle bauen, mussten es aber haushalterisch verschieben. Genau in dieser Zeit ist das Malheur mit den Gymnasiumshallen passiert. So kam der Landkreis auf uns mit der Frage zu, ob auf dem Maibaumplatz eine Dreifachhalle möglich wäre. Wir haben es ihm angeboten, aber es war nicht unsere Priorität. Die Schule selbst wollte diesen Standort nicht, dazu kamen die Proteste von Bürgern, also haben wir das gestoppt. Jetzt hat sich der Landkreis klar für den Gymnasiums-Standort ausgesprochen, so hat sich das Thema ganz gut gefügt. Dazu kommen die Überlegungen für die Sporthalle an der Mittelschule: Wenn wir vom Kreis die staatlichen Zuschüsse für deren Nutzung durch die Förderschule bekommen, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Stadt die bestehende Sporthalle zu einer Dreifachhalle erweitert..

In zwölf Monaten wird sich Weilheim wohl schon mitten im Kommunalwahlkampf befinden. Haben Sie eigentlich Sorge, dass es für die BfW bergab gehen könnte?

Es treten vermutlich viele Gruppierungen an, und jede wird versuchen, das Optimale für sich rauszuholen. Wir sind als BfW inzwischen eine etablierte Gruppierung, die natürlich anders gemessen wird als eine neue.

Aber die BfW stellen sich gewiss wieder gut auf und werden weiter unabhängige Sachpolitik für die Bürger machen. Allerdings: Je mehr Gruppierungen antreten, desto kleiner werden die Fraktionen.

Wenn Sie für 2019 einen Wunsch frei hätten – welcher wäre das?

Ein friedliches und respektvolles Miteinander! Und dass es bei den anstehenden Aufgaben nicht zu Lagerbildungen kommt. Es darf und soll gegensätzliche Meinungen geben, aber man muss konstruktiv und sachlich miteinander diskutieren.